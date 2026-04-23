Πιερρακάκης-για-μέτρα-στήριξης:-Όσα-λέει-η-αντιπολίτευση-θα-οδηγούσαν-σε-ευρωπαϊκή-εποπτεία

Στο χρέος, στο πρωτογενές πλεόνασμα, τα μέτρα στήριξης, την ελληνική οικονομία, τις θέσεις της αντιπολίτευσης και τις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Kυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. «Ραχοκοκαλιά της πολιτικής της κυβέρνησης είναι να μειώνονται φόροι και εισφορές, το μέρισμα της ανάπτυξης να γυρνάει στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να μειώνεται και το χρέος, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στη δέσμη 8 νέων μέτρων στήριξης για τους πολίτες, περίπου 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν χθες.

Ο κ. Πιερρακάκης απάντησε στο αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να δοθεί όλο το πρωτογενές πλεόνασμα των σχεδόν 3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα έβαζε τη χώρα μας σε εποπτεία. Ο ελληνικός λαός μάτωσε για να βγει από αυτό που συνέβη το 2015, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σχολιάζοντας τα μέτρα στήριξης των 500 εκατ. ευρώ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι από το υπερπλεόνασμα των 2,9 δισ. η Ελλάδα μπορεί να ξοδέψει μέχρι ένα δισ. σύμφωνα με όσα ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

«Το υπόλοιπο από το υπερπλεόνασμα θα πάει σε αποπληρωμές χρέους», δήλωσε. «Στόχος της κυβέρνησης είναι το ποσοστό χρέους προς το ΑΕΠ να υποχωρήσει κάτω από το 120% στο τέλος της δεκαετίας», είπε. «Έχουμε μειώσει 83 φόρους, κάτι που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση», επεσήμανε. Ο χαρακτήρας των μέτρων είναι παραμετροποιητικός, ανέφερε.

«Εκτός από τα έκτακτα μέτρα, παίρνουμε μόνιμα μέτρα», τόνισε ο υπουργός. «Είχαν προηγηθεί μέτρα 300 εκατ. και έχουμε κρατήσει 200 εκατ. ‘πυρομαχικά’ για έκτακτες καταστάσεις΄», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης. «Σε γενικές γραμμές θέλουμε να αφαιρούμε βάρη από την κοινωνία», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την ανεργία, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «αν συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία μας». «Πρέπει να μειώσουμε κι άλλους φόρους, αλλά μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Ακούω για την υπερβολική φορολόγηση, από τα 2,9 δισ. του υπερπλεονάσματος, μόνο τα 250 εκατ. είναι από τον ΦΠΑ», πρόσθεσε.

Για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, είπε ότι «δεν θέλαμε να τον πειράξουμε γιατί σύμφωνα με την Κομισιόν θα έπρεπε να είναι κάτι προσωρινό», ενώ όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου «επιστρέφεται ένα ενοίκιο για το 86% των ενοικιαστών, δύο για τους δημόσιους λειτουργούς, όπως γιατρούς και εκπαιδευτικούς», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.