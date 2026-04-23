Πιερρακάκης: Ενισχύσεις 800 εκατ. ευρώ στην κρίση – Η ελληνική οικονομία είναι πια ανθεκτική

«Με τον Επίτροπο Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων» τόνισε ο ΥΠΕΘΟΟ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συναντήθηκαν σήμερα με τον Επίτροπο της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιο για θέματα Οικονομίας Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης.

Στη συνάντηση, στην οποία συζητήθηκαν οι θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας καθώς και οι πρωτοβουλίες που θα λάβει η Ευρώπη απέναντι στην ενεργειακή κρίση, συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας.

Αμέσως μετά ακολούθησαν δηλώσεις:

Κυριάκος Πιερρακάκης:

Επίτροπε, αγαπητέ Βάλντις,

Συνεργαζόμαστε στενά στο πλαίσιο του Eurogroup, αλλά αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να σας καλωσορίζω στην Ελλάδα και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η παρουσία σας συμπίπτει με μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη: η Ελλάδα έλαβε σήμερα την 7η εκταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1,18 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ακόμη ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας.

Αξιοποιούμε με συνέπεια τους ευρωπαϊκούς πόρους για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με απτό όφελος για τους πολίτες. Σε συνδυασμό με την ενίσχυση των άμεσων ξένων επενδύσεων, στηρίζουν την ανάπτυξη και επιταχύνουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική . Τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική οικονομία υπεραπέδωσε, με αποτελέσματα καλύτερα των αναμενομένων.

Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικής ισορροπίας, διαρθρωτικών αλλαγών, συστηματικής καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμούς περίπου διπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιτυγχάνει σταθερά πλεονάσματα ,καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη, ενώ η ανεργία πλησιάζει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Αυτή η επίδοση δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, πάντα εντός των ευρωπαϊκών κανόνων.

Ήδη στηρίξαμε την κοινωνία με παρεμβάσεις 300 εκατ. ευρώ σαν «ασπίδα» απέναντι στην κρίση. Χθες ανακοινώσαμε ένα επιπλέον πακέτο 500 εκατ. ευρώ, στοχευμένο σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη: οικογένειες, ενοικιαστές, συνταξιούχους, αγρότες και ευάλωτους οφειλέτες.

Πρόκειται για παρεμβάσεις υπεύθυνες και πλήρως κοστολογημένες. Στηρίζουν το εισόδημα, διατηρώντας τη δημοσιονομική ισορροπία.

Με την ίδια προσέγγιση, συζητήσαμε με τον Επίτροπο Ντομπρόβσκις την ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Η πρόκληση είναι κοινή. Ουσιαστική στήριξη των πιο ευάλωτων, με παράλληλη δημοσιονομική σύνεση.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες κινούνται προς μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή γραμμή.

Με τον Βάλντις συμφωνούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων.

Χρειάζεται να ενισχύσουμε ουσιαστικά την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Αυτό σημαίνει επιτάχυνση της απανθρακοποίησης και μείωση της ενεργειακής εξάρτησης. Σημαίνει, όμως, και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και άρση των εμποδίων που περιορίζουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Κεντρικό στοιχείο είναι η οικοδόμηση μιας πραγματικά ενοποιημένης ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, ώστε οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις να κατευθύνονται πιο αποτελεσματικά στην πραγματική οικονομία. Από το ρόλο μου, ως Πρόεδρος του Eurogroup, εργάζομαι για τη διαμόρφωση συναίνεσης μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να προχωρήσουν οι πρωτοβουλίες για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Συζητήσαμε επίσης την απλούστευση των διαδικασιών. Οφείλουμε να εξετάσουμε με κριτικό πνεύμα τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ο εκσυγχρονισμός, όμως, δεν σημαίνει απορρύθμιση. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένει κορυφαία προτεραιότητα και γι’ αυτό αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκθεση της Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα.

Αγαπητέ Βάλντις,

Είμαστε ευγνώμονες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και προς εσένα προσωπικά και προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής για όλη τη στήριξη και τη πραγματικά διαρκή και εποικοδομητική συνεργασία.

Και θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω στο βήμα τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Παπαθανάση, τον άνθρωπο που έχει σηκώσει το κύριο βάρος της υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να μοιραστεί κι αυτός λίγες σκέψεις μαζί μας.

Νίκος Παπαθανάσης: «Δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που πρέπει να κατευθυνθούν προς όφελος όλων των συμπολιτών μας»

Αγαπητέ κ. Επίτροπε κ. Ντομπρόβσκις, καλώς ορίσατε στην Ελλάδα.

Η συνάντηση που προηγήθηκε ήταν εξαιρετικά παραγωγική και αποδεικνύει στην πράξη την άριστη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής αποτελεί προϋπόθεση για μια αρμονικά αναπτυγμένη, ενωμένη, ανταγωνιστική και ανθεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ελληνική οικονομία απέδειξε και αποδεικνύει, ότι μέσα σε ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, έχει αλλάξει σελίδα.

Με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης μέσω της ενίσχυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα δεν είναι πλέον η χώρα με την υψηλότερη ανεργία στην ΕΕ, είναι η χώρα με ποσοστό ανεργίας που πλησιάζει τα ιστορικό χαμηλό της χώρας.

Παράλληλα, το μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφει στην κοινωνία και στην οικονομία.

Με την ευκαιρία της επίσκεψής σας, θα ήθελα να επαναλάβω τη βούληση μας η Ελλάδα να συνεχίσει τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ενώ συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να ολοκληρώσουμε με επιτυχία όλα τα ορόσημα και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης εντός της δεδομένης προθεσμίας, της 31ης Αυγούστου.

Θα ήθελα να επαναλάβω επίσης, ότι δεν επιθυμούμε- και για εμάς που περάσαμε 3 μνημόνια δεν επιτρέπεται- να απωλέσουμε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, που πρέπει να κατευθυνθούν προς όφελος όλων των συμπολιτών μας.

Συνεχίζουμε να παραμένουμε στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση των πόρων της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 και καταφέραμε να μην απωλέσουμε ένα ευρώ από την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην συζήτηση που ανοίγει για την προγραμματική περίοδο 2028-2034 , δράττομαι της ευκαιρίας να τονίσω ότι η Ελλάδα, δεν φοβάται την ενσωμάτωση μεταρρυθμίσεων.

Το αντίθετο.

Οι μεταρρυθμίσεις, στο εσωτερικό της χώρας και στην Ευρώπη, βρίσκονται στο DNA της ιδεολογίας και της στρατηγικής των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τις θεωρούμε αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη συνδιαμόρφωση της επόμενης μέρας μιας πιο ισχυρής, ανταγωνιστικής και παραγωγικής Ελλάδας.

Τις θεωρούμε θεσμικό και ουσιαστικό προαπαιτούμενο για την επόμενη μέρα που αξίζει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, στο κοινό μας σπίτι.

Καλώς ορίσατε και πάλι κ Επίτροπε και ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε μαζί σας.

Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα αποτελεί πρότυπο μεταρρυθμίσεων και ισχυρής ανάκαμψης – Οι μεταρρυθμίσεις της τελευταίας δεκαετίας καθιστούν την Ελλάδα μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της ΕΕ»

Ευχαριστώ, Κυριάκο.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι ξανά εδώ στην Αθήνα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είχα τη χαρά να επιβεβαιώσω την εκταμίευση μιας ακόμη δόσης ύψους 1,18 δισ. ευρώ από το ΤΑΑ. Αυτό αντανακλά τη θετική πρόοδο στην υλοποίηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Με σχεδόν 36 δισ. ευρώ, το σχέδιο της Ελλάδας είναι το μεγαλύτερο στην ΕΕ, ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Περιλαμβάνει μέτρα που βοηθούν την Ελλάδα να γίνει πιο βιώσιμη, πιο ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ακολουθούν. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, καθώς και επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση, την αναβάθμιση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του ΤΑΑ, η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει πλήρως προσηλωμένη στην επιτάχυνση της υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς απομένουν μόλις τέσσερις μήνες. Στη σημερινή μας συνάντηση συζητήσαμε πώς η Ελλάδα μπορεί να διασφαλίσει την έγκαιρη υλοποίηση όλων των μέτρων του σχεδίου που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Αυτό είναι κρίσιμο για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του Ταμείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες σε κάθε βήμα.

Συζητήσαμε επίσης τις ευρύτερες οικονομικές προοπτικές. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ρίχνει βαριά σκιά στην οικονομία, ωθώντας τις τιμές της ενέργειας προς τα πάνω σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως. Πρόκειται για μια ακόμη δοκιμασία της ανθεκτικότητάς μας και ενέχει πραγματικό κίνδυνο για ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η απάντησή μας, πέρα από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, πρέπει να είναι η συνέχιση της σκληρής δουλειάς για τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής και ανθεκτικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από τις αποφασιστικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία. Αυτές έθεσαν τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάκαμψη, ώστε σήμερα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων οικονομιών της ΕΕ. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, ενώ το δημόσιο χρέος και η ανεργία έχουν μειωθεί.

Φυσικά, απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Σήμερα συζητήσαμε μεταρρυθμίσεις που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση αυτής της θετικής δυναμικής, καθώς και στη συνολική ατζέντα ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Στον δημοσιονομικό τομέα, χαιρέτισα το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί μια ισχυρή δημοσιονομική θέση και ότι τα αποτελέσματα του 2025 ήταν ακόμη καλύτερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα στηρίζεται σε ισχυρή αύξηση εσόδων, που ενισχύεται από μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας.

Παράλληλα, η χώρα ανταποκρίθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας, δίνοντας προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες, μεταξύ άλλων μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών εργαλείων όπως το SAFE, καθώς και της ευελιξίας που παρέχεται μέσω της εθνικής ρήτρας διαφυγής.

Στο άμεσο μέλλον, θα παραμείνει σημαντικό να υπάρχει προσήλωση στην τήρηση της συμφωνημένης πορείας δαπανών και στην περαιτέρω βελτίωση της εικόνας των δημόσιων οικονομικών. Αυτό θα είναι καθοριστικό για τη διατήρηση της ισχυρής δημοσιονομικής επίδοσης της Ελλάδας.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία μας με τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Eurogroup. Προωθούμε πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως ο διεθνής ρόλος του ευρώ, το ψηφιακό ευρώ και η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Με χαρά διαπιστώνω ότι σε αυτά τα ζητήματα – και σε πολλά άλλα – οι προτεραιότητές μας είναι στενά ευθυγραμμισμένες. Κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, για την ηγεσία σας στο Eurogroup και για τη στενή συνεργασία και πέραν αυτού.

Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά τα επόμενα χρόνια.

Σας ευχαριστώ και πάλι για τη θερμή υποδοχή στην Ελλάδα.

Ευχαριστώ.