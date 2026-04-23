Πτωτικά-έκλεισαν-και-οι-τρεις-βασικοί-δείκτες-της-wall-street

Mε πτώση έκλεισε στη σημερινή συνεδρίαση η Wall Street, με τις απώλειες να καθοδηγούνται από τον κλάδο του λογισμικού και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, εν μέσω αβεβαιότητας για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξυ Ιράν και ΗΠΑ.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0,41% και έκλεισε στις 7.108,40 μονάδες, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε 0,89% και έκλεισε στις 24.438,50 μονάδες, έχοντας επίσης καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό στη συνεδρίαση. Ο δείκτης Dow Jones έχασε 179,71 μονάδες ή 0,36%, κλείνοντας στις 49.310,32.

Οι μετοχές των εταιρειών IBM και ServiceNow κατέγραψαν βουτιά άνω του 8% και σχεδόν 18% αντίστοιχα, μετά τα αποτελέσματά τους για το πρώτο τρίμηνο. Παρότι η IBM ξεπέρασε τις εκτιμήσεις σε έσοδα και κέρδη, διατήρησε την ετήσια πρόβλεψή της, απογοητεύοντας τους επενδυτές. Για τη ServiceNow, η ανάπτυξη των εσόδων από συνδρομές επηρεάστηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι υπόλοιπες μετοχές λογισμικού ακολούθησαν πτωτική πορεία. Η Microsoft υποχώρησε περίπου 4%, η Palantir Technologies έχασε πάνω από 7% και η Oracle υποχώρησε περίπου 6%.

«Οι μετοχές προσπαθούν να βρουν σταθερό έδαφος μετά την εντυπωσιακή ανάκαμψη από τα χαμηλά του Μαρτίου», δήλωσε στο CNBC ο Κρις Καμπίτσης, εταίρος της Barnum Financial Group. «Αναμένουμε ότι οι μετοχές θα κινηθούν σε στενός εύρος τιμών βραχυπρόθεσμα, καθώς οι αγορές περιμένουν τον επόμενο καταλύτη».

Παρότι ο Καμπίτσης σημείωσε ότι η αγορά «γίνεται λιγότερο ευαίσθητη στα νέα για το Ιράν», ο πόλεμος εξακολουθεί να επηρεάζει τις μετοχές, εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας. Και οι δύο πλευρές διεκδικούν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και έχουν κατασχέσει εμπορικά πλοία μέσα στην εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολεί και να εξουδετερώνει οποιοδήποτε σκάφος» τοποθετεί νάρκες στο στενό. «Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διστακτικότητα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Αργότερα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του brent να κλείνουν πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, μετά από δημοσίευμα του ισραηλινού δικτύου N12 ότι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου παραιτήθηκε από την ομάδα διαπραγματεύσεων, εντείνοντας τους φόβους ότι οι Φρουροί της Επανάστασης αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο.