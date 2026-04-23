Σε-αρνητικό-έδαφος-οι-ευρωαγορές-λόγω-της-αβεβαιότητας-για-τις-γεωπολιτικές-εξελίξεις-στο-Ιράν

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται σε γενικές γραμμές σε αρνητικό έδαφος την Πέμπτη (23/4), καθώς το επενδυτικό κλίμα στην περιοχή παραμένει επιβαρυμένο, με τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx υποχωρεί αυτή τη στιγμή κατά 0,16% με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης FTSE 100 στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώνει πτώση 0,41% στις 10,433.03 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX χάνει 0,26% στις 24,128.00 μονάδες. Αντίθετα, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,43% στις 8,191.98 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX καταγράφει απώλειες 0,76% στις 17,870.30 μονάδες, ενώ ο MIB του Μιλάνου σημειώνει μικρές απώλειες 0,1% στις 47,734.50 μονάδες.

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύεται σήμερα σχεδόν κατά 1,5%, φθάνοντας τα 103,34 δολάρια το βαρέλι, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ αναχαίτισαν τουλάχιστον τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα σε ασιατικά ύδατα, αυξάνοντας την αβεβαιότητα και εντείνοντας την αίσθηση ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να παραταθεί.

Στο πεδίο των μετοχών τώρα, οι μετοχές της Nokia κατέγραψαν άνοδο 7% στο άνοιγμα της αγοράς, αφού η φινλανδική εταιρεία τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου. Ο όμιλος παρουσίασε αύξηση 4% σε ετήσια βάση στις καθαρές πωλήσεις, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 281 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54% σε σχέση με πέρυσι και υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι μετοχές του κολοσσού καλλυντικών L’Oréal κατευθύνονται επίσης προς την καλύτερη ημέρα τους από τον Μάρτιο του 2022, εφόσον διατηρηθούν τα τρέχοντα κέρδη. Η εταιρεία ανακοίνωσε τον ταχύτερο ρυθμό τριμηνιαίας ανάπτυξης των τελευταίων δύο ετών, οδηγώντας τη μετοχή σε άνοδο 8,1% στο άνοιγμα.

Αντίθετα, η Saab υποχωρεί κατά 3% μετά την ανακοίνωση παραγγελιών πρώτου τριμήνου ύψους 18,2 δισ. σουηδικών κορονών, μειωμένων κατά 5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η εταιρεία αμυντικού εξοπλισμού ανέφερε ότι έλαβε λιγότερες μεγάλες παραγγελίες έως τον Μάρτιο, αλλά περισσότερες μεσαίου μεγέθους.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στις 19,1 δισ. κορόνες, -αριθμός που κυμαίνεται χαμηλότερα από τις προσδοκίες της εταιρείας-, αλλά αντιστοιχούν σε οργανική αύξηση 23,6%. Τα λειτουργικά κέρδη του τριμήνου αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση στα 1,92 δισ. κορόνες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η LSEG.

Σημειώνεται επίσης ότι το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε επίσης μετά τη μείωση στο μισό των προβλέψεων οικονομικής ανάπτυξης της Γερμανίας για το 2026, με τους αξιωματούχους να εκτιμούν πλέον ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα αναπτυχθεί μόλις κατά 0,5% φέτος. Για το 2027, η πρόβλεψη για το ΑΕΠ μειώθηκε από 1,3% σε 0,9%.

Το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας απέδωσε τις υποβαθμίσεις στον πόλεμο με το Ιράν και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχει αυξηθεί. Οι αξιωματούχοι προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 2,7% φέτος και το 2,8% το επόμενο έτος.

Επισημαίνεται επίσης ότι πρόκειται για ακόμη μία ημέρα με έντονη δραστηριότητα ανακοινώσεων αποτελεσμάτων στην Ευρώπη, με εταιρείες όπως οι Roche, Nestlé, SAP, Sanofi, Vinci, LSEG, Orange, Heineken, STMicroelectronics, Dassault Systèmes και Renault να δημοσιεύουν αποτελέσματα την Πέμπτη.

Στα οικονομικά στοιχεία που αναμένονται περιλαμβάνονται οι προκαταρκτικοί δείκτες PMI για τις υπηρεσίες και τη μεταποίηση στην ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τα στοιχεία για τις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ.