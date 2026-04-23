«Στερεύει» το βιτριόλι: SOS για τον περιφρονημένο «Βασιλιά των Χημικών» λόγω του πολέμου – Γιατί είναι αναγκαίο

Για ένα αγαθό που είναι απαραίτητο για τα πάντα, από τα φαρμακευτικά προϊόντα μέχρι τη γεωργία και την εξόρυξη, το θείο σπάνια γίνεται πρωτοσέλιδο. Αλλά ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει γιατί ο κόσμος πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή.

Και αυτό γιατί, η διευρυνόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν που στραγγαλίζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, πλήττει επίσης το παγκόσμιο εμπόριο θείου, το οποίο σήμερα παράγεται σε μεγάλο βαθμό ως υποπροϊόν από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Μόλις μετατραπεί σε θειικό οξύ -γνωστό ως «βασιλιάς των χημικών προϊόντων» και στην καθομιλουμένη βιτριόλι- τροφοδοτεί τις επιχειρήσεις στους τομείς των λιπασμάτων, των μετάλλων και των φαρμάκων.

Πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν διαταραχές στην αγορά έχουν αντίκτυπο πολύ πέρα από αυτήν.

Να σημειωθεί πως, επειδή το θειικό οξύ δεν αντικαθίσταται εύκολα και άμεσα είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να συγκεντρώσει αρκετές προμήθειες, για να αντισταθμίσει το εμπόριο που έχει διαταραχθεί από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Δεδομένης της κυριαρχίας της στην παραγωγή ενέργειας, η Μέση Ανατολή είναι μια ατμομηχανή θείου.

Η περιοχή αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ του συνόλου των παγκόσμιων εξαγωγών θείου, με κορυφαίους προορισμούς την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η Μεινα Τσαουχάν, επικεφαλής της έρευνας για το θείο και το θειικό οξύ στην Argus Media, η οποία παρέχει πληροφορίες για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και εμπορευμάτων.

Μέρος του προβλήματος είναι ότι ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν τον Φεβρουάριο, η αγορά θείου ήταν ήδη αρκετά πιεσμένη.

Οι τιμές πλησίαζαν τα υψηλότερα επίπεδα τριών ή τεσσάρων ετών ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και της νέας ζήτησης από τον τομέα των λιπασμάτων και τη βιομηχανία νικελίου της Ινδονησίας, δήλωσε ο Τζέιμς Γουίλομπι, αναλυτής στην Γουντ Μακένζι, εταιρεία ερευνών στον κλάδο της ενέργειας.

Για να προστατεύσουν τις οικονομίες τους από το σοκ, διάφορες χώρες λαμβάνουν μέτρα, Η Τουρκία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα απαγόρευση στις εξαγωγές θείου και η Ινδία εξετάζει επίσης τους δικούς της περιορισμούς στις εξαγωγές, ανέφερε το Reuters .

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κίνα σχεδιάζει επίσης από τον Μάιο να σταματήσει την εξαγωγή θειικού οξέος που παράγεται ως υποπροϊόν της τήξης χαλκού και ψευδαργύρου.

Η Κίνα είναι σημαντικός παραγωγός θείου, με την κινεζική παραγωγή πέρυσι να αντιπροσωπεύει περίπου το 16% της παγκόσμιας αγοράς – αν και όλες αυτές οι ποσότητες καταναλώνονται εγχώρια, δήλωσε η Τσαουχάν.

Ταυτόχρονα, η Κίνα είναι επίσης ο μεγαλύτερος εξαγωγέας θειικού οξέος στον κόσμο, με τις εξαγωγές αυτές πέρυσι να αντιπροσωπεύουν το 20% του παγκόσμιου εμπορίου θειικού οξέος.

Κορυφαίοι προορισμοί περιλαμβάνουν τη Χιλή, η οποία βασίζεται στο θειικό οξύ στον τομέα του χαλκού, την Ινδονησία, η οποία έχει μια ακμάζουσα βιομηχανία νικελίου, και το Μαρόκο και τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες χρησιμοποιούν θειικό οξύ για επεξεργασμένα φωσφορικά άλατα, είπε.

Δεδομένου ότι το θειικό οξύ αποτελεί τη βάση των φωσφορικών λιπασμάτων, η παγκόσμια κρίση θείου υπόσχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις γεωργικές αγορές , οι οποίες έχουν ήδη βιώσει τον πόνο του πολέμου στο Ιράν. Η Μέση Ανατολή είναι ένας σημαντικός κόμβος λιπασμάτων και εβδομάδες πολέμου και διακοπών στη ναυτιλία έχουν εκτοξεύσει το κόστος των λιπασμάτων σε όλο τον κόσμο.

Προκαλεί επίσης προβλήματα στον μεταλλευτικό τομέα, ο οποίος βασίζεται στο θειικό οξύ για την εξόρυξη και την επεξεργασία . Οι έμποροι ξηρού θείου με έδρα την Ασία φέρονται να αγωνίζονται τώρα να εξασφαλίσουν εναλλακτικές προμήθειες, ανέφερε το -, ενώ οι Ινδονήσιοι παραγωγοί νικελίου που εισάγουν το μεγαλύτερο μέρος του θείου τους από τη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αναγκαστούν να κάνουν περικοπές στην παραγωγή.

Ο Ρόμπερτ Φρίντλαντ, ιδρυτής της Ivanhoe Mines, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι η Μέση Ανατολή είναι η πηγή περισσότερου από το 90% του θείου που εισάγεται στην Αφρική.

