Στεφάν-Μπουζνά-(euronext):-Εντυπωσιακό-το-επίτευγμα-της-Ελλάδας

Τις δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, την ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα της Euronext αλλά και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις σχολίασε ο CEO του ομίλου, Στεφάν Μπουζνά, από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Μπουζνά αναφέρθηκε με εγκωμιαστικά λόγια στις δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, τις οποίες περιέγραψε ως εντυπωσιακό επίτευγμα «για το οποίο μιλούν όλοι».

«Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό», όπως είπε, «είναι ότι, παρά την τεράστια πίεση που δέχθηκε η ελληνική κοινωνία, οι θεμελιώδεις πυλώνες που κάνουν μια κοινωνία ανθεκτική διατηρήθηκαν». Και ανέφερε ως τέτοιους το βάθος του τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των μεγάλων εταιρειών, το βάθος της χρηματοοικονομικής κοινότητας, αλλά και των βιομηχανικών παικτών, «μερικοί από τους οποίους είναι ηγέτες στον κλάδο τους σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο ίδιος σχολίασε ότι αντιλαμβάνεται την κριτική που ασκούν στο εσωτερικό οι πολίτες για επιμέρους ζητήματα, όπως π.χ. το εκπαιδευτικό σύστημα, όμως όταν κοιτάζει κανείς απ’ έξω, βλέπει ότι «η ποιότητα των Ελλήνων μηχανικών, των χρηματοοικονομικών στελεχών, του ελληνικού ταλέντου, είναι εξαιρετικά υψηλή».

Πολιτικό σκηνικό

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, ο κ. Μπουζνά περιέγραψε ως εντυπωσιακό στοιχείο το χαρακτηριστικό της σταθερότητας, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν χρόνια ακραίων δυσκολιών.

Σε αντιδιαστολή, αναφέρθηκε στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας, για την οποία εκτίμησε ότι, αν και δεν έχει περάσει από τέτοιες δυσκολίες, «πιθανότατα θα βρεθεί αντιμέτωπη με αυτού του είδους την κατάσταση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κάποια στιγμή». Όπως είπε, στη Γαλλία αυτή τη στιγμή το 35% των ψηφοφόρων στις δημοσκοπήσεις στηρίζει ένα ακροδεξιό, αντιευρωπαϊκό κόμμα, ενώ το 15% στηρίζει ένα κόμμα της άκρας Αριστεράς, «πολύ πιο αριστερά απ’ ό,τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στα πρώτα του χρόνια». «Αυτό σημαίνει ότι περίπου ένας στους δύο πολίτες στη χώρα μου θέλει να διαλύσει πλήρως το σύστημα. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν περάσει από περικοπές μισθών, περικοπές συντάξεων ή οποιαδήποτε άλλη στέρηση» είπε ο κ. Μπουζνά.

Αυτή η μορφή σταθερότητας που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα είναι «ένα από τα θαύματα της ελληνικής κοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών και το ΧΑ

Ο στόχος είναι να οικοδομήσουμε κάτι που να έχει σημασία σε ευρωπαϊκή κλίμακα, είπε ο CEO της Euronext, εξηγώντας ότι η ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, το ενιαίο βιβλίο εντολών, η ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα που λειτουργούμε στην Ευρώπη, εμφανίζει κάθε ημέρα συναλλαγές μεταξύ 12,5 δισ. και 14 δισ. ευρώ. Στο Λονδίνο το αντίστοιχο μέγεθος είναι περίπου 5 δισ. ευρώ.

Επίσης, η συνολική χρηματιστηριακή αξία όλων των εταιρειών που είναι εισηγμένες στην Euronext είναι περίπου 7 τρισ. ευρώ, όταν συνολική κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που είναι εισηγμένες στην αγορά του Λονδίνου είναι λίγο πάνω από 3 τρισ. ευρώ.

«Προφανώς, καμία από τις επιμέρους αγορές μας δεν θα μπορούσε μόνη της να είναι μεγαλύτερη. Η μόνη αγορά μετοχών που στέκεται σχεδόν ισότιμα απέναντι στο Λονδίνο είναι το Παρίσι, επειδή το Παρίσι είναι μεγάλη αγορά. Αλλά και πάλι, για να δημιουργήσεις κάτι που να έχει ουσιαστική σημασία, χρειάζεται ενοποίηση» σημείωσε ο κ. Μπουζνά. Σε λίγες εβδομάδες, όπως είπε, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Euronext θα κληθεί να εγκρίνει τον διορισμό του Γιάννου Κοντόπουλου ως μέλους του Managing Board της Euronext, καθώς και τον διορισμό του κ. Γιώργου Χατζηνικολάου ως μέλους του Supervisory Board της εταιρείας.

«Έχουμε μια συνταγή για να γίνει η Ένωση Κεφαλαιαγορών πραγματικότητα» τόνισε ο κ. Μπουζνά, αναγνωρίζοντας ότι αν και η διαδικασία αυτή κινήθηκε πολύ αργά τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υπάρξει μια μεγάλη επιτάχυνση. Και πρόσθεσε ότι «τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, και χαίρομαι που η Ελλάδα αποτελεί μέρος αυτής της δυναμικής με δύο τρόπους, μέσω της σύνδεσής της με τη Euronext, αλλά και επειδή, από πάνω προς τα κάτω, έχετε έναν ηγέτη, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, που είναι κομβικός στον καθορισμό του πλαισίου ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα».

Η αναβάθμιση από MSCI και οι ελληνικές ναυτιλιακές

Αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση της MSCI να αναταξινομήσει το Χρηματιστήριο της Αθήνας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, ο κ. Μπουζνά έκανε λόγο για μια «ανωμαλία που διορθώνεται». Όπως εξήγησε, «αυτό που δεν ήταν φυσιολογικό ήταν η προηγούμενη κατάσταση, όχι το γεγονός ότι αποκτάτε αυτό το καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από την MSCI. Επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Η φυσική θέση της ελληνικής κοινωνίας είναι να είναι πλήρως ενταγμένη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. (…) Άρα πρόκειται για μια επιστροφή στο φυσιολογικό. Πήρε χρόνο, αλλά αυτό ακριβώς είναι».

Αναφορικά με τα επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν ότι οι προοπτικές του ΧΑ θα ήταν καλύτερες αν διατηρούσε το status της αναδυόμενης αγοράς, ο κ. Μπουζνά είπε ότι πρόκειται απλώς για ένα «ζήτημα μετάβασης» και ότι «η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται συνολικά για καλά νέα».

Στο πλαίσιο όσων πρέπει να διορθωθούν περιέγραψε και τις συζητήσεις που γίνονται με ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, ώστε να ενταχθούν στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Όπως είπε, «έχουμε έναν ολοένα και πιο στενό διάλογο με όλες αυτές τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες πλέον ενδιαφέρονται περισσότερο να είναι εισηγμένες στην πατρίδα τους. (…) Χρειάζεται χρόνος, αλλά πιστεύω ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι πως θα συμβεί, και αυτό θα είναι απλώς άλλη μία ανωμαλία που διορθώνεται».

Διεθνείς εξελίξεις

Ως θεμελιώδες ζήτημα ο CEO της Euronext περιέγραψε το «πώς θα επαναπροσδιορίσουμε ή θα επανεκκινήσουμε την προσέγγισή μας στον κόσμο, σε έναν κόσμο όπου ο Πούτιν θέλει την Ευρώπη αδύναμη, όπου ο Τραμπ θέλει την Ευρώπη αδύναμη, όπου ο Σι Τζινπίνγκ θέλει την Ευρώπη ανοιχτή ώστε να αγοράζει τα δικά τους προϊόντα».

«Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι κάτι που κάνουμε ελαφρά τη καρδία. Μας άρεσε ο κόσμος του παρελθόντος, όπου εμείς κοιτάζαμε τις δουλειές μας και εκείνοι πλήρωναν τον λογαριασμό της ασφάλειάς μας, και αυτή η διευκόλυνση μάς βόλευε. Αλλά αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει πια. (…) Ο παλιός κόσμος δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψει. Τελείωσε. Ακόμη κι αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές, αυτό δεν θα ανατρέψει θεμελιωδώς την πορεία του κόσμου» υπογράμμισε.

Εξήγησε επίσης ότι η Ευρώπη χρειάζεται ευελιξία και αποφασιστικότητα και ότι γι’ αυτό η Euronext δημιούργησε μια νέα έννοια, το νέο ESG: Energy, Security, Geostrategy. «Στρέφουμε όλα τα προγράμματα του οργανισμού προς τη διευκόλυνση, την ενίσχυση και τη στήριξη της χρηματοδότησης του αεροδιαστημικού και αμυντικού τομέα στην Ευρώπη» ανέφερε ο κ. Μπουζνά, «και προσπαθούμε να προετοιμάσουμε τους επενδυτές, τους επενδυτές χρέους, για κάτι που αναπόφευκτα θα έρθει σύντομα. Την έκδοση στη λιανική αγορά των ‘Victory Bonds’, ‘European Freedom Bonds’ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ευρωπαϊκή άμυνα». «Αν η Ευρώπη δεν αποκτήσει τον έλεγχο της αεροδιαστημικής και αμυντικής της βιομηχανίας, θα παραμείνει εκτεθειμένη» πρόσθεσε. Και κατέληξε λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «αν θέλεις να είσαι ελεύθερος, πρέπει να πληρώσεις».