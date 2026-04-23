Στο-«κόκκινο»-οι-ασιατικές-αγορές-εν-μέσω-αβεβαιότητας-για-τα-Στενά-του-Ορμούζ

Οι ασιατικές αγορές απώλεσαν την Πέμπτη (23/4) τα αρχικά τους κέρδη και γύρισαν σε πτώση, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών κλονίστηκε από δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ έχουν αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα σε ασιατικά ύδατα, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να παραταθεί.

Νωρίτερα στη συνεδρίαση της Πέμπτης, οι μετοχές σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα είχαν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street την προηγούμενη νύχτα, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, γεγονός που ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα σε συνδυασμό με ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με πηγές από τον χώρο της ναυτιλίας και της ασφάλειας, ο αμερικανικός στρατός έχει αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία πλοία με ιρανική σημαία σε ασιατικά ύδατα και τα κατευθύνει μακριά από περιοχές κοντά στην Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σρι Λάνκα.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την ανακοίνωση του ιρανικού ναυτικού ότι κατέλαβε δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ και τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei βυθίστηκε κατά 0,74% στις 59.143,50 μονάδες, ο S&P/ASP της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,57% στις 8.793,40 μονάδες και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε πτωτικά κατά 0,87% στις 25.936,50 μονάδες.

Τέλος, ο Kopsi της Ν. Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,90% στις 6.475,81 μονάδες, ο CSI 300 κατέγραψε πτώση 0,24% στις 4.096,43 μονάδες και ο SZSE Component βυθίστηκε κατά 1,10% στις 15.010,94 μονάδες.