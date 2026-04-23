Συνάντηση-Μητσοτάκη-με-την-Ευρωπαία-Επίτροπο-Διεύρυνσης:-Στο-επίκεντρο-η-πορεία-των-Δυτικών-Βαλκανίων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Επίτροπος Διεύρυνσης συζήτησαν για την πορεία της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων, με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας, επισημαίνοντας ωστόσο την περιορισμένη πρόοδο των τελευταίων ετών.

Ο διάλογος Μητσοτάκη – Κος:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με χαροποιεί πάντα να σας συναντώ. Η επίσκεψή σας λαμβάνει χώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. Όσον αφορά την ατζέντα της διεύρυνσης, κυρίως για τα Δυτικά Βαλκάνια, είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της εδώ και πολλά χρόνια.

Πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι, συνολικά, δεν έχουμε σημειώσει την πρόοδο που θα θέλαμε, αλλά βλέπουμε νέα δυναμική. Ασφαλώς, κάθε χώρα είναι διαφορετική και κάθε περίπτωση είναι μοναδική, αλλά θα ήθελα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας για το πώς προχωράει η διαδικασία και τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλλουμε εποικοδομητικά και να βοηθήσουμε.

Δύο από τις υποψήφιες χώρες είναι άμεσοι γείτονές μας, ενώ με όλες διατηρούμε πολύ στενούς δεσμούς. Για τον λόγο αυτό έχουμε έντονο ενδιαφέρον να ενσωματώσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρώπη. Και είμαι βέβαιος ότι, όσον αφορά στο ζήτημα αυτό, οι προτεραιότητές μας συμπίπτουν απόλυτα.

Μάρτα Κος: Ναι, πράγματι. Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ, για την ευκαιρία να συναντηθούμε πριν επισκεφθώ τους Δελφούς. Όντως, παρατηρείται κινητικότητα όσον αφορά την ενταξιακή διαδικασία και έχουμε κάποια πολύ καλά νέα τις τελευταίες ημέρες. Χθες, μετά από σχεδόν 17 χρόνια, για πρώτη φορά, συστάθηκε η ομάδα εργασίας για τη συνθήκη προσχώρησης του Μαυροβουνίου. Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα, αλλά δείχνει τη δέσμευση των κρατών μελών και, φυσικά, του Μαυροβουνίου, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Και όταν μιλώ για τη διαδικασία της διεύρυνσης, η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό εταίρο, ειδικά αν δούμε μπροστά, στο επόμενο έτος, κατά το δεύτερο εξάμηνο του οποίου θα έχετε την προεδρία. Πραγματικά, βασίζομαι πάνω σας. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε στη διαδικασία της διεύρυνσης χωρίς την προεδρία. Θα είναι πολλή δουλειά και για εσάς, Αλεξάνδρα, και για όλους. Γιατί βρίσκεστε σε κεντρική θέση, συνορεύετε με πολλές υποψήφιες χώρες, και πάντα συμμετείχατε και δώσατε μια νέα ώθηση μέσω της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης, το 2003.

