Το Κρεμλίνο δεν πτωχεύει — στραγγίζει. Και η ισορροπία ισχύος μετατοπίζεται στο Πεκίνο…

Με δημόσιο χρέος στο 23% του ΑΕΠ, η Ρωσία δεν αντιμετωπίζει κλασική χρεοκοπία. Αλλά το Εθνικό Ταμείο Πλούτου έχει συρρικνωθεί κατά 74% σε τέσσερα χρόνια, οι τράπεζες προετοιμάζονται για «δύσκολο 2026», και τα πετρελαϊκά έσοδα καταρρέουν. Η πραγματική «πτώχευση» δεν έρχεται μέσω δικαστηρίων του Λονδίνου — αλλά μέσω της σταδιακής μετατροπής της Μόσχας σε κινεζικό παρακλάδι.

Όποιος αναζητεί στη Μόσχα του 2026 την επανάληψη του Αυγούστου 1998 — την ημέρα που το ρωσικό κράτος κηρύχθηκε de facto χρεοκοπημένο — θα απογοητευθεί. Το δημόσιο χρέος της Ρωσίας παραμένει κοντά στο 23% του ΑΕΠ, δείκτης που εξακολουθούν να ζηλεύουν οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Μετά τον δυτικό αποκλεισμό του 2022, η Ρωσία έχει κλείσει σχεδόν όλους τους διαύλους προς τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων: δεν πτωχεύει από χρέος που δεν της δανείζουν.

Αυτό ωστόσο δεν είναι καλή είδηση για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημαίνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι επιδοτήσεις προς τις μεγάλες κρατικές εταιρείες, οι ενέσεις στο τραπεζικό σύστημα και οι εξοπλισμοί χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από δύο πηγές: τα πετρελαϊκά έσοδα και το Εθνικό Ταμείο Πλούτου (NWF). Η πρώτη πηγή συρρικνώνεται δραματικά. Η δεύτερη στεγνώνει με μαθηματική ακρίβεια. Όταν στεγνώσει, δεν θα υπάρξει διεθνές πακέτο διάσωσης.

Γιατί η λέξη «πτώχευση» μας αποπροσανατολίζει

Η παραδοσιακή εικόνα της κρατικής πτώχευσης — πιστωτές που κηρύσσουν default, αναδιάρθρωση μέσω ρήτρας Paris Club, ουρές πολιτών στα ATM — είναι πολύ περιορισμένη για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία. Όπως σημειώνει το φινλανδικό BOFIT στην πρόβλεψη Μαρτίου 2026, «το επίπεδο του ρωσικού κρατικού χρέους παραμένει κατά τα διεθνή πρότυπα σχετικά χαμηλό». Όμως το κόστος εξυπηρέτησης έχει εκτοξευθεί στο 1,5-1,7% του ΑΕΠ — ένας αριθμός μικρός σε απόλυτους όρους, αλλά επιβαρυντικός όταν οι παραδοσιακές πηγές εσόδων καταρρέουν.

Το πραγματικό αφήγημα δεν είναι η πτώχευση. Είναι ο στασιμοπληθωρισμός — σταθερή σχεδόν μηδενική ανάπτυξη, επίμονος πληθωρισμός, και πολύ υψηλά επιτόκια — σε συνδυασμό με μία σταδιακή εξάντληση όλων των μαξιλαριών ρευστότητας. Ο Αλέξανδρος Κολιάντρ του Center for European Policy Analysis το περιγράφει ως μια κατάσταση όπου «υψηλός πληθωρισμός και αδύναμη ανάπτυξη είναι δομικά, όχι προσωρινά». Οι ίδιοι οι θεσμοί που συνδέονται με το Κρεμλίνο — το CMASF, η Ανώτατη Σχολή Οικονομικών, η Κεντρική Τράπεζα — παραδέχονται ανοιχτά από τον Μάρτιο 2026 ότι η οικονομία «πλησιάζει τον στασιμοπληθωρισμό».

Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Μερίδιο Κίνας στις ρωσικές εξαγωγές ορυκτών καυσίμων (Φεβ. 2026) 52% Διακανονισμοί ρωσικού εμπορίου σε γουάν (αρχές 2024) ≈40% (από <2% προ πολέμου) Μερίδιο σκιώδους στόλου στις εξαγωγές αργού (Ιαν. 2026) 68% Πρόβλεψη πετρελαϊκών εσόδων 2026 — βασικό σενάριο 115 δισ. δολ. (από 160 δισ. το 2025) Πρόβλεψη πετρελαϊκών εσόδων 2026 — σενάριο αυστηρής επιβολής 82 δισ. δολ. Πρόβλεψη ρυθμού ανάπτυξης ΑΕΠ 2026 0,5–1,5% (Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας)

Το Εθνικό Ταμείο Πλούτου στα τελευταία του καύσιμα

Τα στοιχεία προέρχονται από το ίδιο το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών: την 1η Απριλίου 2026, τα ρευστά διαθέσιμα του Εθνικού Ταμείου Πλούτου υποχώρησαν στα 47,8 δισ. δολάρια — 4 δισ. λιγότερα από τον Μάρτιο. Το ποσό αντιστοιχεί σε μόλις 1,7% του προβλεπόμενου ΑΕΠ για το τρέχον έτος. Το 2021, πριν την εισβολή, το ταμείο διέθετε 185 δισ. δολάρια σε ρευστό. Η πτώση ξεπερνά τα 137 δισ. δολάρια σε τέσσερα χρόνια.

Το Ινστιτούτο Gaidar και η Ρωσική Προεδρική Ακαδημία (RANEPA) — δύο θεσμοί στενά συνδεδεμένοι με την κυβέρνηση — προειδοποίησαν ήδη από τον Ιούνιο του 2025 ότι το ταμείο κινδυνεύει να εξαντληθεί εντός του 2026. Η απάντηση της Μόσχας ήρθε τον Οκτώβριο: το υπουργείο Οικονομικών πάγωσε τις αναλήψεις και ανακοίνωσε ότι θα καλύψει τα ελλείμματα αποκλειστικά μέσω εγχώριου δανεισμού. Οι αριθμοί είναι απειλητικοί — 47,8 δισ. δολάρια εκδόσεις ομολόγων το 2026, 45,5 δισ. το 2027, 54,8 δισ. το 2028. Συνολικά 212 δισ. δολάρια νέο χρέος σε τέσσερα χρόνια.

Το Onero Institute προβλέπει ότι, σε βασικό σενάριο όπου το Urals παραμένει στα 55-60 δολάρια/βαρέλι, ο δείκτης χρέους θα αυξηθεί από το 23% στο 40-44% μέχρι το 2027. Σε σενάριο ακραίου στρες — αν οι ουκρανικές επιθέσεις καταστρέψουν μόνιμα 10% της διυλιστικής χωρητικότητας — ο δείκτης μπορεί να ξεπεράσει το 50% εντός τριετίας.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Ρευστά διαθέσιμα NWF, 2021 (προ εισβολής) 185 δισ. δολάρια Ρευστά διαθέσιμα NWF, 1 Απριλίου 2026 47,8 δισ. δολάρια Σωρευτική συρρίκνωση σε 4 χρόνια −74% Ρευστά ως ποσοστό του ΑΕΠ (τέλη 2025) 1,8% (από 6,5% το 2021) Ετήσιος ρυθμός ανάλωσης αποθεμάτων 50–150 δισ. δολάρια

Ο προϋπολογισμός που γράφτηκε σε φαντασιακή τιμή αργού

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται μία μεμονωμένη, πλέον προβληματική παραδοχή: ο προϋπολογισμός του 2026 υπολογίζει μέση τιμή Urals στα 59 δολάρια/βαρέλι — σαφώς υψηλότερη από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με το Russian Oil Tracker του Kyiv School of Economics, ο μέσος όρος της τιμής FOB Urals τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2026 κινήθηκε κοντά στα 40 δολάρια/βαρέλι — πάνω από 30% κάτω από την κυβερνητική υπόθεση.

Το Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) κατέγραψε μέση έκπτωση έναντι Brent στα 12,60 δολάρια/βαρέλι τον Φεβρουάριο, αυξημένη κατά 29% σε έναν μήνα. Το Re:Russia προβλέπει ότι η μέση πραγματική τιμή του ρωσικού αργού το 2026 μπορεί να σταθεροποιηθεί μεταξύ 40 και 45 δολαρίων, δηλαδή σχεδόν 20-25% χαμηλότερα από την παραδοχή του προϋπολογισμού. Σε σενάριο βάσης, το KSE Institute εκτιμά ότι τα εξαγωγικά πετρελαϊκά έσοδα θα υποχωρήσουν από τα 160 δισ. δολάρια το 2025 στα 115 δισ. το 2026. Σε σενάριο αυστηρής επιβολής κυρώσεων, το νούμερο μπορεί να καταρρεύσει στα 82 δισ. — σχεδόν μισό σε δώδεκα μήνες.

Η αριθμητική δεν συμβαδίζει. Ένα κενό 10-30 δισ. δολαρίων από την πετρελαϊκή πρόβλεψη ανά έτος σημαίνει μεγαλύτερα ελλείμματα, μεγαλύτερο εσωτερικό δανεισμό, και υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης. Εν τω μεταξύ η φοροεπιβάρυνση έχει ήδη ανέβει: ο γενικός ΦΠΑ αυξήθηκε από 20% σε 22% την 1η Ιανουαρίου 2026, μία πολιτικά ακριβή κίνηση που δείχνει πόσο επείγουσα θεωρείται στη Μόσχα η αναζήτηση εσόδων.

Η τραπεζική βόμβα με χρονοκαθυστέρηση

Στις 5 Δεκεμβρίου 2025, το Κέντρο Μακροοικονομικής Ανάλυσης (CMASF) — ίδρυμα του οποίου πρόεδρος είναι ο αδελφός του Ρώσου υπουργού Άμυνας — δημοσίευσε μία έκθεση που προκάλεσε σιωπηρό πανικό στους κυβερνητικούς κύκλους: η πιθανότητα συστημικής τραπεζικής κρίσης μέχρι το τέλος του 2026 αξιολογείται ως «μέτρια». Για να αποφευχθεί, θα απαιτηθεί αναδιάρθρωση ή κρατικοποίηση άνω του 10% των τραπεζών, ή κρατική στήριξη πάνω από 2% του ΑΕΠ.

Τα προειδοποιητικά σήματα πολλαπλασιάζονται. Οι μη εξυπηρετούμενες καταναλωτικές πιστώσεις ξεπέρασαν τα 2,3 τρισ. ρούβλια (29,7 δισ. δολάρια) τον Οκτώβριο του 2025, αυξημένες 1,6 φορές σε εννέα μήνες. Δεκατρείς από τις 78 μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες κερδίζουν λιγότερο από τους τόκους που πληρώνουν — μία δυναμική που η ίδια η Κεντρική Τράπεζα παραδέχεται ως μη βιώσιμη. Το 20% των δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχε αναδιαρθρωθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ο Γκερμάν Γκρεφ, επικεφαλής της Sberbank, προειδοποίησε τους μετόχους τον Ιούνιο του 2025 να «ετοιμαστούν για δύσκολους καιρούς». Η VTB παραδέχθηκε ότι το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να φτάσει το 7% μέσα στο 2026. Τον Ιούλιο του 2025, το - αποκάλυψε ότι τουλάχιστον τρεις από τους 13 συστημικά σημαντικούς τραπεζικούς ομίλους της Ρωσίας έχουν ανοίξει προκαταρκτικές συζητήσεις ανακεφαλαιοποίησης με το κράτος. Ο πρώην υπουργός Οικονομίας Αλεξέι Ουλιουκάγιεφ προέβλεψε δημόσια τον Απρίλιο 2026 ότι η οικονομία είναι «πιθανότερο να περιπέσει σε παρατεταμένο στασιμοπληθωρισμό παρά σε απότομη κατάρρευση» — μια διατύπωση που περιγράφει τη φύση της απειλής.

Ένας ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος προειδοποίησε στη Washington Post στα τέλη του 2025 ότι «μια τραπεζική κρίση μπορεί να έρθει πολύ σύντομα — και θα είναι πιο δύσκολο να κρυφτεί» από τον πληθωρισμό.

« Ο Ρώσος εξαγωγέας δεν τιμολογεί πλέον σε δολάρια ή ευρώ. Τιμολογεί στο νόμισμα του Πεκίνου. »

Ο αντίστροφος Kissinger που δεν έρχεται ποτέ

Εδώ βρίσκεται η ουσιώδης αλλαγή. Η Ρωσία δεν θα πτωχεύσει με κλασικό τρόπο. Κινδυνεύει όμως με κάτι βαθύτερο: να χάσει την οικονομική της κυριαρχία προς όφελος του μοναδικού σοβαρού πιστωτή και αγοραστή της. Τον Φεβρουάριο του 2026, η Κίνα αντιστοιχούσε στο 52% των ρωσικών εξαγωγικών εσόδων από ορυκτά καύσιμα από τις πέντε σημαντικότερες εισαγωγείς χώρες. Οι διακανονισμοί σε γουάν στο ρωσικό εξωτερικό εμπόριο εκτοξεύθηκαν από λιγότερο από 2% πριν τον πόλεμο σε σχεδόν 40% στις αρχές του 2024.

Η μετατόπιση δεν είναι μόνο εμπορική. Στην Κεντρική Ασία, παραδοσιακή ζώνη επιρροής της Μόσχας, η Κίνα έχει αναλάβει ηγεμονικό οικονομικό ρόλο. Το σύστημα αγωγών φυσικού αερίου Κεντρικής Ασίας-Κίνας, με χωρητικότητα 55 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, αγκυροβολεί τους παραγωγούς της περιοχής στο κινεζικό τεχνικό και ρυθμιστικό οικοσύστημα. Ο λογιστικός κόμβος Khorgos στα σύνορα Καζακστάν-Κίνας έχει αναδιοργανώσει την οικονομική γεωγραφία της Ευρασίας. Όπως παρατήρησε ο αναλυτής Md Obaidullah στο Asia Times τον Μάρτιο του 2026, «η Κίνα δεν μπαίνει στην Ευρασία με τανκς — την καλωδιώνει».

Οι Κινέζοι ακαδημαϊκοί αναφέρονται πλέον στη Ρωσία ως «στρατηγικό εταίρο πόρων» — φράση που υποδηλώνει ιεραρχία χωρίς να την κατονομάζει. Το Brookings στην έκθεσή του Μαρτίου 2025 απέκλεισε ευθέως το σενάριο του «αντίστροφου Kissinger» που επιχειρεί η κυβέρνηση Τραμπ — δηλαδή η αποκοπή της Μόσχας από το Πεκίνο μέσω διαλόγου — με το σκεπτικό ότι η ρωσική εξάρτηση από την Κίνα είναι πλέον «οικονομική και διπλωματική», όχι επιλεκτική.

Τι σημαίνει για την Ευρώπη

Για τις Βρυξέλλες, οι συνέπειες είναι αντιφατικές. Από τη μία, η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας ως προς την Ουκρανία αποδυναμώνεται σταθερά. Μια οικονομία που καίει 50-150 δισ. δολάρια ετησίως από τα αποθέματά της δεν μπορεί να υποστηρίξει επ’ αόριστον έναν πόλεμο φθοράς. Όπως έγραψε ο Γιάνις Κλούγκε του γερμανικού SWP στη Washington Post τον Δεκέμβριο 2025, η Ρωσία βρίσκεται «στην χειρότερη κατάσταση από την έναρξη του πολέμου». Το δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Ουκρανία αγοράζει για το Κίεβο δύο χρόνια μάχης· το ρωσικό ταμείο δεν προσφέρει αντίστοιχη εγγύηση.

Από την άλλη, η στρατηγική εξέλιξη δεν είναι ευνοϊκή για την Ευρώπη. Μια οικονομικά ασθενής Ρωσία — ανίκανη να ανταγωνιστεί αλλά και να ισορροπήσει την Κίνα — μετατρέπεται από διπλωματικό παίκτη σε εργαλείο προβολής κινεζικής ισχύος. Ο «αντιδυτικός άξονας» διαθέτει πλέον σαφή κορμό: φθηνά ενεργειακά της Μόσχας, βιομηχανική και χρηματοπιστωτική ισχύ του Πεκίνου, drones του Ιράν, πυρομαχικά της Βόρειας Κορέας. Η δομική ασυμμετρία αυτού του σχηματισμού, αντί να τον αποδυναμώνει, του προσδίδει μορφή εργατικού καταμερισμού.

Το Ifri στην Έκθεση Ισορροπίας Δυνάμεων Ευρώπης-Ρωσίας του Νοεμβρίου 2025 διατύπωσε το πρόβλημα ωμά: η Ευρώπη εξαρτάται από παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού που είναι ευάλωτες σε γεωπολιτικές διαταραχές και από «ολοένα και πιο αβέβαιη διατλαντική υποστήριξη», ενώ η Ρωσία βασίζεται σε έναν αντιδυτικό άξονα που «αποδεσμεύεται ταχύτατα από δίκτυα κυριαρχούμενα από τη Δύση».

Μεταπολεμική Ρωσία, προπολεμική εξάρτηση

Η ανάλυση του War on the Rocks τον Φεβρουάριο 2026 εισάγει ένα λεπτό αλλά κρίσιμο ερώτημα: αν ο πόλεμος τερματιστεί, θα προσπαθήσει η Μόσχα να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα, στρεφόμενη σε εναλλακτικές όπως το Ιράν, η Τουρκία, η Ινδία και το Βιετνάμ; Η απάντηση εξαρτάται από δύο παραμέτρους: τη διάρκεια του γεωπολιτικού αποκλεισμού, και τη φύση του ρωσικού καθεστώτος. Με τον Πούτιν να κατέχει εντολή μέχρι το 2030, οι εναλλακτικές στη Μόσχα παραμένουν θεωρητικές.

Από την άλλη, το Onero Institute υπογραμμίζει μια σκληρή αριθμητική: ο ρυθμός κατανάλωσης αποθεμάτων — μεταξύ 50 και 150 δισ. δολαρίων ετησίως — αφήνει στη Ρωσία περιθώριο που δύσκολα εκτείνεται πέρα από το 2027. Μετά από αυτό, η επιλογή είναι διπλή: είτε βαθιά περικοπή κοινωνικών δαπανών (κάτι που, όπως προειδοποιεί το Atlantic Council, θα γίνει «ορατό» στον μέσο Ρώσο με τρόπο που ο πληθωρισμός δεν έγινε) είτε εντατικοποίηση του εγχώριου δανεισμού υπό σκληρότερους όρους.

Για τον Xi Jinping, αυτή είναι η καλύτερη γεωπολιτική προσφορά που έχει γίνει σε Κινέζο ηγέτη από την εποχή του Νίξον. Και έρχεται χωρίς κόστος: ο Πούτιν την παραδίδει βαρέλι με βαρέλι, ρευστό με ρευστό, ζητώντας μόνο σιωπηρή αναγνώριση ότι παραμένει «ισχυρός παίκτης». Η ειρωνεία είναι ότι, για να διατηρήσει αυτή τη ρητορική, ο Πούτιν αποδέχεται μία πραγματικότητα που ο Στάλιν θα θεωρούσε ύβρη: η Ρωσία ζητά τιμολόγια σε μια ξένη πρωτεύουσα.

Το ρολόι που μετράει αντίστροφα

Το ερώτημα δεν είναι αν η Ρωσία θα κηρύξει επίσημα χρεοκοπία. Η απάντηση είναι σχεδόν σίγουρα όχι — το Κρεμλίνο έχει τα εργαλεία να αποφύγει οτιδήποτε θα έμοιαζε με το 1998. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι παραμένει από τη γεωπολιτική ταυτότητα μιας Ρωσίας όπου το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει πολεμική προσπάθεια χωρίς κινεζικές αγορές, όπου η βιομηχανία λειτουργεί με κινεζικά εξαρτήματα, όπου το νόμισμα αγκυροβολεί στο γουάν, και όπου η περιφέρεια εκχωρείται στο Belt and Road Initiative.

Η Ευρωμαϊντάν Press συνόψισε το διακύβευμα με ακρίβεια: «Σε έναν πόλεμο φθοράς, το 2026 μπορεί να καθορίσει ποιο ρολόι θα σταματήσει πρώτο». Το ρολόι του Κιέβου τρέχει με δυτικά δάνεια. Το ρολόι της Μόσχας τρέχει με ένα αδειάζον ταμείο και με πετρελαϊκά έσοδα που μειώνονται μήνα με τον μήνα. Η ισορροπία ισχύος δεν μετατοπίζεται με ταρακουνήματα — μετατοπίζεται με κάθε ομόλογο που εκδίδεται στη Μόσχα για να καλύψει έλλειμμα, με κάθε βαρέλι που φορτώνεται σε σκιώδη στόλο και τιμολογείται σε γουάν.

Αυτή είναι η σιωπηρή, αριθμητικά πιστοποιημένη, σταδιακή πτώχευση που δεν χρειάζεται διεθνές δικαστήριο για να οριστικοποιηθεί. Χρειάζεται μόνο να ολοκληρωθεί το 2026.