«Τρίποντο»-στους-κλάδους-του-retail-και-των-τροφίμων-βάζει-ο-Γιάννης-Αντετοκούνμπο

Πληθαίνουν οι συνεργασίες του κορυφαίου άσου του NBA στους κλάδους των τροφίμων και του λιανεμπορίου. Πώς ενισχύει το αποτύπωμά του στο επιχειρείν.

Πλώρη για να λάμψει και εκτός γηπέδων, ενισχύοντας διαρκώς το αποτύπωμά του στον επιχειρηματικό στίβο, έχει βάλει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο κορυφαίος αθλητής του ΝΒΑ, από κοινού με την οικογένειά του τις περισσότερες φορές, επενδύει διαρκώς σε νέα επιχειρηματικά πεδία, επεκτείνοντας τις οικονομικές του δραστηριότητες και κατορθώνοντας να πρωταγωνιστεί και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η δε πλειοψηφία των επιχειρηματικών κινήσεων και συνεργασιών του Greek Freak αφορά σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίμων, αλλά και του retail – κλάδοι με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Βάζει… καλάθι στη Μασούτης

Μόλις πριν από μερικά 24ωρα έγινε γνωστό ότι, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας στην ελληνική αγορά, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Διαμαντής Μασούτης ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η συνεργασία αυτή φέρει, σύμφωνα με τη Μασούτης, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, «καθώς ο Giannis αποτελεί έναν διεθνώς καταξιωμένο Έλληνα NBA superstar, με πορεία που συνιστά ένα σύγχρονο success story, ξεκινώντας από την οικογένεια και φτάνοντας έως την παγκόσμια καταξίωση, μέσα από την πίστη σε ένα όραμα».

Οι μεγάλες μπίζνες στο κρασί

Τον Σεπτέμβριο του 2023 έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο μέσω της εταιρείας-ναυαρχίδας τους ANTE INC., αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Ελληνικά Οινοποιεία και δη να αποκτήσουν το 10% περίπου αυτής «οδηγούμενοι από το βαθύ ενδιαφέρον για τη γεωργία, το πάθος για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων διεθνώς και την επιθυμία να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός ιστορικού τομέα όπως αυτός της οινοποίησης».

Η Ελληνικά Οινοποιεία είναι μια εταιρεία συμμετοχών – ορμητήριο για φιλόδοξες επενδύσεις στον κλάδο του ελληνικού κρασιού, την οποία έχουν ιδρύσει οι Ελληνοσουηδοί επιχειρηματίες Ηλίας και Θωμάς Γεωργιάδης, επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικοί μέτοχοι της Premia Properties. Τα σχέδιά τους περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου που θα επικεντρώνεται στην παραγωγή και εμπορία καινοτόμων προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Βασικοί πυλώνες του ομίλου είναι η ιστορική οινοποιία Μπουτάρη, η Ιόλη Πηγή, η Σεμέλη Οινοποιητική. Θυγατρική του ομίλου είναι και η Noctera Αμπελώνες που αφορά σε κοινοπραξία με την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη των αμπελώνων Navarino Vineyards.

Μάλιστα, μόλις τον περασμένο μήνα, η Ελληνικά Οινοποιεία ανακοίνωσε την ένταξη και του Εμμανουήλ Καραλή στο μετοχικό της σχήμα, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη ακοντιστή να αππκτά συμμετοχή στην επιχείρηση στην οποία έχει επενδύσει και η οικογένεια του Greek Freak.

Τα συμπληρώματα διατροφής

Και οι επενδυτικές ανησυχίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν σταματούν εδώ. Στις αρχές Απριλίου ανακοίνωσε ένα ακόμη επενδυτικό βήμα – αυτή τη φορά στον κλάδο των συμπληρωμάτων διατροφής – αποκτώντας ποσοστό στην εταιρεία IM8, στην οποία συνιδρυτές είναι η Prenetics και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η IM8 ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και κατάφερε μόλις σε 11 μήνες να φτάσει ετήσια έσοδα της τάξης των 100 εκατ. δολαρίων. Η IM8 δραστηριοποιείται στον τομέα των διατροφικών συμπληρωμάτων με στόχο την βελτίωση της καθημερινής υγείας των καταναλωτών.

Οι άλλες μπίζνες

Σημαντική είναι η παρουσία της οικογένειας Αντετοκούνμπο και στον κλάδο των ακινήτων. Το περασμένο καλοκαίρι ιδρύθηκε, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, η Synergy Care Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 60.000 ευρώ και έδρα τον δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Ως κύρια δραστηριότητα της εταιρείας ορίζεται η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, μοναδικός μέτοχος της Synergy Care είναι η εταιρεία Antetokounbros Limited, ενώ ως διαχειριστής εμφανίζεται ο Εμέκα Αντετονκούμπο και δη ο μικρότερος εκ των τεσσάρων αδελφών Αντετοκούνμπο, ο Άλεξ Εμέκα Αντετονκούμπο.

Βέβαια αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι κορυφαίοι αθλητές δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων. Ήταν λίγο πριν την εκπνοή του 2024 όταν ανακοινώθηκε η εξαγορά του εμπορικού κέντρου Village στο Ρέντη – ενός πραγματικού σημείου αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια. Μια εξαγορά την οποία υλοποίησε μια κοινοπραξία (joint venture) ιδιωτών επενδυτών, στην οποία συμμετέχει ο Ελληνοσουηδός επιχειρηματίας, επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικός μέτοχος της Premia Properties ΑΕΕΑΠ, Ηλίας Γεωργιάδης, η Premia μέσω θυγατρικής, ο Γιώργος Πάνου, o Γιάννης Κωνσταντίνου -κάτοικος ΗΠΑ, ο Άλεξ Παπακωνσταντίνου, κάτοικος Σουηδίας και τα αδέλφια Αντετοκούνμπο.

Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο έχουν παρουσία και στον κλάδο της ένδυσης με τα AntetokounBros Store, ενώ έχουν επενδύσει και σε μια εταιρεία ζαχαρωτών με έδρα στον Καναδά. Παράλληλα, έχουν ιδρύσει και δική τους εταιρεία παραγωγής.