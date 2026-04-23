Τραμπ:-Το-Ιράν-σεβάστηκε-το-αίτημά-μου-και-ακύρωσε-τις-εκτελέσεις-των-οκτώ-γυναικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην εκτέλεση οκτώ γυναικών διαδηλωτριών, υποστηρίζοντας ότι τέσσερις θα αφεθούν ελεύθερες και τέσσερις θα καταδικαστούν σε φυλάκιση ενός μήνα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη «πολύ καλά νέα».

«Μόλις ενημερώθηκα ότι οι οκτώ γυναίκες διαδηλώτριες που επρόκειτο να εκτελεστούν απόψε στο Ιράν δεν θα θανατωθούν. Τέσσερις θα απελευθερωθούν άμεσα και τέσσερις θα καταδικαστούν σε έναν μήνα φυλάκισης», έγραψε την Τετάρτη, προσθέτοντας: «Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ιράν και η ηγεσία του σεβάστηκαν το αίτημά μου ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και ακύρωσαν την προγραμματισμένη εκτέλεση».

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ παρέτεινε εκ νέου την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν δύο μήνες.

Οι διαψεύσεις της Τεχεράνης οι αμφισβητήσεις

Από την πλευρά της, η ιρανική Δικαιοσύνη διέψευσε κατηγορηματικά ότι οι οκτώ γυναίκες επρόκειτο να εκτελεστούν, υποστηρίζοντας ότι «ο Τραμπ παραπλανήθηκε για ακόμη μία φορά από ψευδείς ειδήσεις» και ότι «ορισμένες έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που, ακόμη και σε περίπτωση καταδίκης, επισύρουν το πολύ ποινές φυλάκισης».

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή αμφισβητείται. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μία από τις γυναίκες, η Μπίτα Χεματί, είχε καταδικαστεί σε θάνατο με την κατηγορία ότι συμμετείχε σε ομάδα που εκτόξευε αντικείμενα κατά ιρανικών δυνάμεων στη διάρκεια διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Η υπόθεσή της είχε αναδειχθεί την προηγούμενη εβδομάδα από το Human Rights Activists News Agency και το Abdorrahman Boroumand Center. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η Χεματί και τέσσερις άνδρες καταδικάστηκαν για «συμμετοχή σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2026», με κατηγορίες που περιλαμβάνουν «συνθήματα διαμαρτυρίας», «ρίψη αντικειμένων, όπως μπουκάλια, τσιμεντόλιθοι και εμπρηστικά υλικά από ταράτσες» και «καταστροφή δημόσιας περιουσίας».

Οι δύο γυναίκες είναι εκτός φυλακής, λέει ΜΚΟ με έδρα στη Νορβηγία

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία, δύο από τις οκτώ γυναίκες — η Γκολνάζ Ναραγί, 37 ετών, και η Βένους Χοσεϊνινετζάντ, 28 ετών — βρίσκονται εκτός φυλακής με εγγύηση από τα τέλη Μαρτίου.

Η Ιρανή ακτιβίστρια και επικριτής του καθεστώτος Μασίχ Αλινετζάντ, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφερε στη δημοσιότητα τις υποθέσεις των οκτώ γυναικών, δημοσιεύοντας τα ονόματα και τις φωτογραφίες τους και προσδιορίζοντας ποιες εξ αυτών θεωρούνταν ότι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο Τραμπ είχε ξεκινήσει τη σύγκρουση με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αφού στις αρχές Ιανουαρίου είχε προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρούσαν σε επίθεση εάν οι διαδηλώσεις στη χώρα καταστέλλονταν βίαια — κάτι που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οδήγησε σε χιλιάδες θανάτους.