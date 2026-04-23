Φλωρίδης-στον-ΣΚΑΪ:-Έκφραση-ραγιαδισμού-ότι-θα-έρθουν-οι-Ευρωπαίοι-και-θα-μας-κάνουν-ντα

Στη χθεσινή συνάντησή του με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίςο έκανε λόγο για μια «θεσμική συνάντηση» που είχε ζητηθεί από την ίδια εδώ και αρκετό καιρό, ανεξάρτητα από τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα. «Οι συναντήσεις αυτές αποβλέπουν στο να δούμε εάν έχουν προχωρήσει τα αιτήματα που είχαν τεθεί για την ενίσχυση της οργάνωσης του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ», τόνισε ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος επανέλαβε πως ο μόνος αρμόδιος να αποφασίσει για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των αρμόδιων δικαστικών είναι ο Άρειος Πάγος.

Όπως είπε, εστάλη ένα αίτημα από την κ. Κοβέσι προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, με το οποίο ζητάει ανανέωση, μαζί με άλλους 3 ενδιαφερόμενους. «Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκύπτει με κλήρωση, δεν διορίζεται. Άρα μιλάμε για κάτι αδιάβλητο από όλες τις μεριές», πρόσθεσε. «Όλα τα αιτήματα τα έχουμε ικανοποιήσει. Αυξήσαμε κατά 3 τους αρμόδιους εισαγγελείς μετά από δική μου απόφαση, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα σήμερα έχει μακράν τη μεγαλύτερη αναλογία Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων σε όλες τις 24 χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Αναφορικά με τη «σαλαμοποίηση» και την τμηματική αποστολή δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός ενημέρωσε πως η κ. Κοβέσι δεν έκανε καμία αναφορά, συμπληρώνοντας όμως το εξής:

«Υπάρχει μια διαμορφωμένη αντίληψη από κάποιους στην Ελλάδα και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που αποτελεί έκφραση ραγιαδισμού: θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα και να μας εξυγιάνουν, επειδή εμείς δεν μπορούμε», όπως είπε. «Θέλουν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι οι ελληνικές δικαστικές αρχές δεν μπορούν να τα φέρουν σε πέρας».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Οι καταδίκες που έχουν υπάρξει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υποθέσεις που χειρίστηκαν Έλληνες εισαγγελείς. Άλλωστε, κι αυτοί Έλληνες είναι εκεί που ανήκουν στο σώμα των Ελλήνων Εισαγγελέων και είναι αποσπασμένοι εκεί. Ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες διθυραμβικά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται υποθέσεις που ξεπερνούν τα 2 δισ. σε ζημιά υποτίθεται. Όταν βγήκαν τα συνολικά αποτελέσματα για το τι ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις ευρωπαϊκές χώρες, πόσα ήταν αυτά; 68 δισ. στις άλλες χώρες. Κι εμείς εδώ θεωρηθήκαμε κάτι εξαιρετικό. Είμαστε όμως ένα πολύ μικρό μέρος».

