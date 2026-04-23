Χαρδούβελης: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν γυρίσει σελίδα – Παροδική η αύξηση του πληθωρισμού

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας – και ιδιαίτερα ο ελληνικός – έχει γυρίσει σελίδα, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και υψηλά επίπεδα ρευστότητας, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, κ. Γκίκας Χαρδούβελης πλαίσιο του ΧI Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, σε πάνελ με θέμα «Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονομική Αρχιτεκτονική: H Aνθεκτικότητα του Tραπεζικού Tομέα».

H συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με τον κ. Korbinian Dominic Ibel, Γενικό Διευθυντή Συστημικών και Διεθνών Τραπεζών του SSM και συντονιστή την δημοσιογράφο του -, κα. Vesna Damjanic επικεντρώθηκε αρχικά στις επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία από την συνεχιζόμενη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και την αντίδραση των διεθνών αγορών.

Σύμφωνα με τον καθηγητή και πρόεδρος της ΕΤΕ, στην Ευρώπη, τα ρίσκα εντοπίζονται κυρίως εκτός του τραπεζικού τομέα, όπου τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν υψηλή μόχλευση χωρίς να υπάγονται σε ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο όπως οι τράπεζες. Ανέφερε ωστόσο ότι η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (όπως το πρόγραμμα Mythos της Anthropic) αναδεικνύει σοβαρούς κινδύνους κυβερνοασφάλειας, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη ρυθμιστικού πλαισίου.

Υπήρξε ανάλυση από τον ίδιο για την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα τόσο απέναντι στους προφανείς γεωπολιτικούς κινδύνους όσο και στους νέους αναδυόμενους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια των τραπεζών από την χρήση εξελιγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τον κομβικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο κ. Χαρδούβελης αναφέρθηκε στα μακροοικονομικά σενάρια της ΕΚΤ για την εξέλιξη της κρίσης που εκπονήθηκαν στα τέλη Μαρτίου, αναλύοντας ότι οι εξελίξεις των βασικών μεταβλητών ενέργειας έως τώρα, παραπέμουν στην υλοποίηση του δυσμενούς σεναρίου που πλέον τείνει να γίνει βασικό σενάριο. «Αυτό θα έχει ως συνέπεια την επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ και την ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού για το 2026 σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις προ κρίσης» εξήγησε.

Σε ότι αφορά την αντίδραση των επενδυτών στην τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, ο κ. Χαρδούβελης είπε ότι οι αγορές εμφανίζουν ανθεκτικότητα παρά την αυξημένη αβεβαιότητα. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι η αύξηση θα είναι βραχυπρόθεσμη και παροδική, ενώ συγκριτικά με την περίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η επίπτωση θα είναι σχετικά μικρότερη.