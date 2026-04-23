Χατζηδάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Υπάρχει-κυβέρνηση-στον-κόσμο-που-μπορεί-να-δίνει-περισσότερα-και-δεν-δίνει;

«Όταν έχεις 13 βουλευτές που σου ζητούν να αρθεί η ασυλία τους για να ερευνηθεί η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη και να μην μείνουν σκιές, δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο ένας άλλος βουλευτής να πει όχι», επισήμανε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντας πως αυτό που έγινε χθες στη Βουλή ως κάτι αυτονόητο. «Νομίζω πως όσοι παρακολούθησαν τη Βουλή, κατάλαβαν ότι οι συνάδελφοι έχουν πολύ ισχυρά επιχειρήματα, κατά τη δική μου άποψη. Θεωρώ ότι στην πορεία αρκετές περιπτώσεις θα αρχειοθετηθούν. Υπάρχουν όμως θεσμοί και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν αποφασίζει η κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πράττει ορθά το καθήκον της ή αν παίζει πολιτικά παιχνίδια, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί σε όλες τις χώρες με συγκεκριμένο τρόπο, εκφράζοντας τον πλήρη σεβασμό της κυβέρνησης σε όλες τις διαδικασίες. «Αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης στην κ. Κοβέσι είναι να προχωρήσουν οι υποθέσεις αυτές, όχι μόνο διότι αφορούν σε 11 βουλευτές, αλλά και στην πολιτική ζωή του τόπου συνολικά. Πρέπει να διευκρινιστεί πώς θα προχωρήσει η διαδικασία σε αυτό το θέμα».

«Ποτέ δεν αποκλείσαμε ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα μέτρα»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το πακέτο με τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να δηλώνει πως η ανακοίνωση των μέτρων ήταν συγχρονισμένη με την ανακοίνωση του υπερπλεονάσματος από τη Eurostat, όπως αντιστοίχως συνέβη και πέρυσι. «Όπως ξεκαθάρισε το υπουργείο Οικονομικών, υπάρχουν και 200 εκατομμύρια στην άκρη, σε περίπτωση που χρειαστούν λόγω των όποιων εξελίξεων σε σχέση με την κρίση», σημείωσε.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης περί αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τις υποθέσεις διαφθοράς, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε:

«Στο ξεκίνημα της κρίσης προχωρήσαμε με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις και σαν καλοί νοικοκύρηδες δώσαμε μια 1η δόση, χωρίς από τότε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να υπάρξουν κι άλλα μέτρα. Υπάρχουν οι δηλώσεις μας αυτές, δεν είναι κάτι που εφηύρα τώρα. Η αντιπολίτευση λέει περίπου “γιατί δεν δώσατε τριπλάσια ή πενταπλάσια”. Υπάρχει κυβέρνηση σε όλον τον κόσμο που να μπορεί να δίνει περισσότερα λεφτά και να μην δίνει; Υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί κανόνες που σου λένε μέχρι ποιο σημείο μπορείς να μοιράζεις το πλεόνασμά σου και μέχρι ποιο σημείο θα διατίθεται το υπόλοιπο για τη μείωση του χρέους».

«Θα είχαμε νοικοκυριό τα προηγούμενα χρόνια αν δεν είχαμε μείωση της φοροδιαφυγής, συγκράτηση λειτουργικών δαπανών; Έχουν μειωθεί 83 φόροι, τους έχουμε πει. Από τη μια, έχουμε παραπάμω ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ευρώπης και από την άλλη έχουμε μέτρα από τη μείωση της φοροδιαφυγής που αποδίδουν», τόνισε.

