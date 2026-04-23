ceo-της-hellenic-train:-«Το-μέλλον-του-σιδηροδρόμου-διαμορφώνεται-ήδη»

«Η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από την πράξη. Αυτό ακριβώς υλοποιούμε, βήμα βήμα, επενδύοντας σε σύγχρονο τροχαίο υλικό, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και εστιάζοντας σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: τον χρόνο, την άνεση και τις προσδοκίες κάθε επιβάτη». Αυτό είναι το μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου της Hellenic Train Roberto Rinaudo, από το Delphi Economic Forum XΙ, στο πλαίσιο συνέντευξής του «για την επόμενη μέρα στον ελληνικό σιδηρόδρομο».

Ο σιδηρόδρομος του μέλλοντος διαμορφώνεται ήδη — και το ζητούμενο πλέον είναι η υλοποίησή του με κλίμακα και συνέπεια, καθώς τροχαίο υλικό και υποδομές εξελίσσονται παράλληλα, δήλωσε, παρουσιάζοντας την επένδυση 308 εκατ. ευρώ που έχει ξεκινήσει στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μια επένδυση που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στο μέλλον του ελληνικού σιδηροδρόμου, με τη Hellenic Train να παραμένει πιστή στα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει.

«Με 23 νέους συρμούς Coradia Stream και επένδυση 308 εκατ. ευρώ υλοποιούμε τη μεγαλύτερη ανανέωση στόλου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια σιδηροδρομική εμπειρία σύγχρονη, άνετη και αξιόπιστη, ευθυγραμμισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον του ελληνικού σιδηροδρόμου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στις χερσαίες μεταφορές στη χώρα, πλήρως χρηματοδοτούμενη από τη Hellenic Train» επισήμανε.

Τόνισε πως οι νέοι συρμοί ανήκουν σε μια αποδεδειγμένα αξιόπιστη πλατφόρμα που ήδη λειτουργεί σε μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με λειτουργική ωριμότητα και αξιοπιστία σε πραγματικές συνθήκες.

Ο μετασχηματισμός αυτός, όμως, δεν περιορίζεται στους νέους συρμούς. Αφορά τη διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για το σιδηροδρομικό ταξίδι στην Ελλάδα – βασισμένου στη συνέπεια, την αξιοπιστία και τον σεβασμό στην εμπειρία του επιβάτη» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train.

Τόνισε πως «η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από την πράξη. Και αυτό ακριβώς υλοποιούμε, βήμα βήμα, επενδύοντας σε σύγχρονο τροχαίο υλικό, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και εστιάζοντας σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: τον χρόνο, την άνεση και τις προσδοκίες κάθε επιβάτη. Ο σιδηρόδρομος του μέλλοντος διαμορφώνεται ήδη — και το ζητούμενο πλέον είναι η υλοποίησή του με κλίμακα και συνέπεια, καθώς τροχαίο υλικό και υποδομές εξελίσσονται παράλληλα».

Στο ερώτημα τι οδηγεί αυτή τη στροφή και ο σιδηρόδρομος επανέρχεται στο επίκεντρο της ατζέντας κινητικότητας, αλλά και πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, ο κος Roberto Rinaudo, απάντησε «Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο σιδηρόδρομος επανατοποθετείται ως στρατηγική υποδομή — όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και για την οικονομική ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και τη συνοχή των περιφερειών.

Κυβερνήσεις και φορείς επενδύουν δυναμικά, γιατί ο σιδηρόδρομος συνδυάζει μοναδικά στοιχεία: αποδοτικότητα, χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δυνατότητα διασύνδεσης περιοχών με τρόπο οργανωμένο και κλιμακούμενο. Η Ελλάδα αποτελεί μέρος αυτής της ευρύτερης μετάβασης».

Και πρόσθεσε: «το ερώτημα σήμερα δεν είναι αν ο σιδηρόδρομος έχει ρόλο, αυτό είναι πλέον δεδομένο. Το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα και πόσο αποτελεσματικά μπορούμε να ευθυγραμμιστούμε με τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Για την Ελλάδα, αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία. Να ενισχύσουμε τον ρόλο του σιδηροδρόμου στο εθνικό σύστημα μεταφορών και να βελτιώσουμε τη συνδεσιμότητα μεταξύ περιφερειών, πόλεων και οικονομικών κόμβων.

Ο σιδηρόδρομος του μέλλοντος διαμορφώνεται ήδη. Προτεραιότητα πλέον είναι η υλοποίησή του με συνέπεια — καθώς τροχαίο υλικό, υποδομές και συστήματα εξελίσσονται παράλληλα».

Αναφορικά με την επένδυση και τους 23 νέους ηλεκτροκίνητους συρμούς, 12 για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και 11 για τα προαστιακά δίκτυα, και τι αλλαγές θα βιώσουν στην πράξη οι επιβάτες με αυτή τη νέα γενιά τρένων, είπε, « για τους επιβάτες, η αλλαγή είναι άμεση και απτή. Εισάγουμε μια νέα γενιά συρμών, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα — με υψηλή αξιοπιστία, βελτιωμένη άνεση και ενισχυμένη προσβασιμότητα.

Σε τεχνικό επίπεδο:

προηγμένα ψηφιακά συστήματα ελέγχου

υψηλή επιχειρησιακή αξιοπιστία

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, όμως, είναι η εμπειρία.

Οι επιβάτες θα δουν:

πιο άνετους εσωτερικούς χώρους

καλύτερη διαρρύθμιση και ευκολία κίνησης

ειδικούς χώρους για ποδήλατα, αποσκευές, καρότσια και αμαξίδια

συνολικά βελτιωμένη προσβασιμότητα

Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια αναβάθμιση του τρόπου με τον οποίο βιώνεται το σιδηροδρομικό ταξίδι — πιο ομαλό, πιο άνετο, πιο σύγχρονο.

«Σημαίνει μια σύγχρονη, άνετη και προσβάσιμη ταξιδιωτική εμπειρία, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της σύγχρονης κινητικότητας» τόνισε , επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως η εν λόγω επένδυση συμβάλλει σε ένα πιο ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο σύστημα μεταφορών, ευθυγραμμισμένο με τους ευρωπαϊκούς κλιματικούς στόχους.

Οι νέοι συρμοί Coradia Stream ενισχύουν περαιτέρω αυτό το πλεονέκτημα:

97% ανακυκλώσιμα υλικά

10% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

πλήρως ηλεκτρική έλξη

Επίσης, αναφέρθηκε και στο θέμα της ασφάλειας των νέων τρένων, τα οποία ενσωματώνουν προηγμένα συστήματα όπως: ERTMS, ETCS και TCMS (Train Control and Management System), το οποίο λειτουργεί ως ο κεντρικός ψηφιακός εγκέφαλος του τρένου, διαχειριζόμενο όλα τα κρίσιμα ενσωματωμένα συστήματα. Σημειώνεται πως τα εν συγκεκριμένα συστήματα επιτρέπουν:

ψηφιακή παρακολούθηση των λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο

δυνατότητες αυτόματης πέδησης

ενισχυμένο επιχειρησιακό έλεγχο και αξιοπιστία

«Αυτό που προσδίδει πραγματική αξιοπιστία σε αυτή την επένδυση είναι ότι δεν βασίζεται σε υποθέσεις, αλλά σε αποδεδειγμένη απόδοση: τεχνολογία που ήδη λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, σε συνδυασμό με προηγμένα συστήματα ασφάλειας που διασφαλίζουν συνεπή, προβλέψιμη και αξιόπιστη λειτουργία — κάθε μέρα, σε όλο το δίκτυο.».

Σε άλλο σημείο τόνισε πως η προσβασιμότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρεία, σημειώνοντας «Ενισχύουμε μια προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται, καθιστώντας το σιδηροδρομικό ταξίδι πιο συμπεριληπτικό, μέσα από:

βελτιωμένο σχεδιασμό χώρων -αναβαθμισμένα συστήματα πληροφόρησης

ειδικές προβλέψεις για διαφορετικές ανάγκες επιβατών

Πέρα όμως από αυτά, υπάρχει και μια ισχυρή οικονομική διάσταση.

Ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό σύστημα ενισχύει:

τη συνδεσιμότητα των περιφερειών

τον τουρισμό

τη βιώσιμη αστική κινητικότητα

τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

«Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. ‘Αρα η επένδυση αυτή συμβάλλει σε κάτι ευρύτερο: μια πιο ισορροπημένη, συνδεδεμένη και ανθεκτική οικονομία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κος Roberto Rinaudo.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο στάδιο δοκιμών και πιστοποίησης, που γίνεται σε στενή συνεργασία με την Alstom, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA).

Οι δοκιμές στο ελληνικό δίκτυο θα συνεχιστούν έως τον Μάιο του 2026, ενώ oι διαδικασίες που σχετίζονται με τις πιστοποιήσεις αναμένεται να διαρκέσουν έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους της εταιρείας είπε « επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Οι μηχανοδηγοί και το επιχειρησιακό προσωπικό εκπαιδεύονται μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

εκπαίδευση σε εγκαταστάσεις

λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες

πιστοποίηση στο νέο τροχαίο υλικό

τεχνικές και επιχειρησιακές δοκιμές

Αυτό είναι κρίσιμο, διότι στον πυρήνα αυτής της μετάβασης βρίσκεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι δεξιότητες και η συνέπεια.

Η προτεραιότητα είναι σαφής: να παραδώσουμε ένα πλήρως πιστοποιημένο και λειτουργικό σύστημα, εγκαίρως, με αξιοπιστία και πλήρη ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα».

Τέλος, στο ερώτημα, τι σημαίνει «ο σιδηρόδρομος του μέλλοντος» για την Ελλάδα, ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train δήλωσε «ο σιδηρόδρομος του μέλλοντος δεν είναι μια μακρινή έννοια — είναι κάτι που ήδη υλοποιείται.

Για την Ελλάδα, σημαίνει ένα σύστημα σύγχρονο, αξιόπιστο και ευθυγραμμισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ένα σύστημα όπου τεχνολογία, συρμοί, άνθρωποι και υποδομές λειτουργούν συντονισμένα και προβλέψιμα. Σημαίνει έναν σιδηρόδρομο που οι επιβάτες μπορούν να εμπιστευτούν — όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή το βιώνουν καθημερινά.

Αυτό ακριβώς οικοδομούμε μέσα από αυτή την επένδυση. Με νέα τρένα, αποδεδειγμένη τεχνολογία, έμφαση στην ασφάλεια και την προσβασιμότητα, και συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Πάνω απ’ όλα, σημαίνει μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Διότι το μέλλον του σιδηροδρόμου καθορίζεται από αυτό που παραδίδουμε — με συνέπεια, σε όλο το δίκτυο. Και αυτός είναι ο ρόλος μας: να μετατρέψουμε αυτό το μέλλον σε καθημερινή πραγματικότητα. Το ταξίδι αλλάζει. Μαζί του κι εμείς».