Metlen: Τα 10 σημεια που προβληματίζουν στον ισολογισμό – Που μπορεί να πάει η μετοχή

Στις 9 Απριλίου 2026, η Metlen Energy & Metals παρουσίασε τα αποτελέσματα του FY2025 με έναν τίτλο που έδειχνε τριαντάφυλλα: «Ισχυρή επίδοση εσόδων». Αλλά κάτω από την επιφάνεια, τα νούμερα διηγούνται μια πολύ διαφορετική ιστορία — μια ιστορία κατάρρευσης κερδοφορίας, εκτίναξης χρέους, και ενός project που μετατράπηκε σε μαύρη τρύπα στον ισολογισμό.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ FY2025

Μέγεθος FY2024 FY2025 Δ% Κύκλος Εργασιών €5.683m €7.107m +25% EBITDA €1.080m €753m −30% EBITDA Margin 19,0% 10,6% −843 μ.β. Κέρδη προ φόρων (EBT) €748m €382m −49% Καθαρά Κέρδη €615m €314m −49% Κέρδη ανά μετοχή (EPS) €4,46 €2,20 −51% Μέρισμα ανά μετοχή €1,50 €1,00 −33% ROCE 14,0% 7,9% −610 μ.β. ROE 20,5% 10,4% −1.010 μ.β.

ΣΗΜΕΙΟ 01 — Η μεγάλη ψαλίδα: Έσοδα ανεβαίνουν, κέρδη καταρρέουν

Σε κανονικές συνθήκες, μια αύξηση κύκλου εργασιών κατά 25% θα σήμαινε ότι η εταιρεία πάει καλά. Στην Metlen το 2025, η αντίστροφη συσχέτιση είναι αποκαλυπτική: ενώ τα έσοδα πήγαν από €5,68 δισ. σε €7,11 δισ., το EBITDA έπεσε 30%, τα καθαρά κέρδη έπεσαν 49% και τα κέρδη ανά μετοχή υποχώρησαν 51%. Το EBITDA margin κατέρρευσε από 19% σε 10,6% — περισσότερες πωλήσεις, πολύ λιγότερα κέρδη από κάθε ευρώ που μπαίνει.

Η ψαλίδα αυτή δεν είναι απλός κύκλος αγοράς. Είναι διαρθρωτική ένδειξη ότι η ανάπτυξη εσόδων της εταιρείας φέρει υψηλό κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

ΣΗΜΕΙΟ 02 — Protos: €302 εκατ. EBITDA εξανεμίστηκαν από ένα project

Κλάδος M-RESET FY2024 FY2025 Δ% Κύκλος Εργασιών €1.802m €2.274m +26% EBITDA €388m €86m −78% EBITDA Margin 21,5% 3,8% −1.774 μ.β.

Το Renewables, Storage & Energy Transition Platform (M-RESET) παρουσίασε την εντυπωσιακότερη κατάρρευση της χρονιάς: EBITDA €86m από €388m, δηλαδή πτώση 78%. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ανέβηκε 26%, αλλά το margin έπεσε από 21,5% στο 3,8%.

Αυτή η καταστροφή έχει όνομα: Protos. Το EPC project στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την υποδιαίρεση M Power Projects (MPP), δημιούργησε ζημίες που η εταιρεία παραδέχεται ότι αφορούν τόσο τις έως σήμερα υπερβάσεις κόστους όσο και τις εκτιμώμενες μελλοντικές — που σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν έχει τελειώσει. Η MPP έκτοτε διαλύθηκε και απορροφήθηκε — de facto παραδοχή αποτυχίας χωρίς ποτέ να εκφραστεί ρητά.

Ένα και μόνο project κατέστρεψε ~€300 εκατ. EBITDA. Ο υπεύθυνος κλάδος διαλύθηκε και απορροφήθηκε. Κανείς δεν παραιτήθηκε. Κανείς δεν λογοδότησε δημοσίως.

ΣΗΜΕΙΟ 03 — Η «κανονικοποίηση» του EBITDA: Λογιστική ακροβασία ή χειραγώγηση αφήγησης;

Η Metlen ισχυρίζεται ότι το «υποκείμενο EBITDA ξεπερνά το €1 δισ.», αν εξαιρεθούν οι ζημίες MPP και τα €130 εκατ. από ρευστοποίηση νομικής απαίτησης.

Πρώτον, η ζημία MPP δεν είναι «εξαιρετέα» — η εταιρεία ίδια αναγνωρίζει μελλοντικές υπερβάσεις κόστους, που σημαίνει ότι η έκθεση συνεχίζεται. Δεύτερον, τα €130 εκατ. από τη ρευστοποίηση της νομικής απαίτησης εμφανίζονται στα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα και μετρούν κανονικά στο EBITDA — αλλά η εταιρεία τα χαρακτηρίζει «μη επαναλαμβανόμενα» μόνο όταν εξυπηρετεί την αφήγηση. Η εικόνα που δίνεται στους επενδυτές είναι επιλεκτικά αισιόδοξη.

ΣΗΜΕΙΟ 04 — Μόχλευση 3,1x: Τριπλασιασμός σε τρία χρόνια

Έτος EBITDA Καθαρό Χρέος Net Leverage 2022 €822m ~€745m 0,9x 2023 €1.014m ~€1.320m 1,3x 2024 €1.080m €2.629m 1,7x 2025 €753m €3.107m 3,1x

Ο δείκτης καθαρού χρέους/EBITDA εκτινάχθηκε από 0,9x το 2022 σε 3,1x το 2025. Ο καθαρός δανεισμός αγγίζει τα €3,1 δισ. Ακόμα και σε «προσαρμοσμένη» βάση χωρίς non-recourse χρέος, ο δείκτης παραμένει στο 3,1x — υψηλός για εταιρεία με τόσο μεταβλητή κερδοφορία.

Με Eurobond λήξης το 2026 που ήδη χρηματοδοτείται, και επόμενες μεγάλες λήξεις από το 2029, το χρηματοοικονομικό παράθυρο ευελιξίας στενεύει — ιδίως αν η κερδοφορία δεν ανακάμψει το 2026 όσο η διοίκηση υπόσχεται.

ΣΗΜΕΙΟ 05 — Metals: Το ενεργειακό κόστος ροκανίζει τα margins

Κλάδος Μετάλλων FY2024 FY2025 Δ% Κύκλος Εργασιών €857m €907m +5,9% EBITDA €297m €225m −24% EBITDA Margin 34,7% 24,8% −990 μ.β. Margin Αλουμινίου 31,9% 19,7% −1.220 μ.β. Margin Αλουμίνας 43,9% 38,2% −570 μ.β.

Ο κλάδος Μετάλλων εμφάνισε EBITDA €225m από €297m, μείωση 24%. Η αιτία δεν είναι αδύναμη ζήτηση — ο κύκλος εργασιών ανέβηκε 5,9%. Είναι το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εξάρτηση από το κόστος αγοραστικής ενέργειας αποτελεί δομικά επαναλαμβανόμενο παράγοντα κινδύνου: κάθε φορά που ανεβαίνει το TTF ή οι τιμές χονδρεμπορίου, ο κλάδος Μετάλλων υφίσταται το πλήγμα.

ΣΗΜΕΙΟ 06 — Μέρισμα σε καθοδική τροχιά

Έτος EPS Μέρισμα/Μετοχή Payout Ratio 2023 ~€3,50 €1,20 ~34% 2024 €4,46 €1,50 33,6% 2025 €2,20 €1,00 45,5%

Το μέρισμα μειώθηκε από €1,50 σε €1,00 ανά μετοχή, μείωση 33%. Είναι το δεύτερο διαδοχικό έτος υποχώρησης. Οι επενδυτές που αγόρασαν τη μετοχή για μερισματική απόδοση βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται για δεύτερη χρονιά. Με τιμή μετοχής €34,66, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 2,88%.

ΣΗΜΕΙΟ 07 — Ο Στόχος €2 Δισ. EBITDA: Μαθηματική πρόκληση ή αφήγηση για επενδυτές;

Κλάδος EBITDA 2025 Στόχος M/T Απαιτούμενη Αύξηση M-RESET (Renewables) €86m ~€520m +505% Fully Integrated Utility €357m ~€590m +65% Aluminium Value Chain €206m ~€410m +99% Critical Raw Materials €0 (ανάπτυξη) ~€260m από μηδέν M Technologies €12m ~€150m +1.150% Infrastructure €100m ~€150m +50% Σύνολο Metlen €753m €1.900-2.080m +~175%

Ο κλάδος που υποτίθεται θα γεννήσει το μεγαλύτερο άλμα (+505%) μόλις εξήλθε από καταστροφή. Τα CRM/Circular Metals είναι ακόμα σε πιλοτική φάση. Τα χρονοδιαγράμματα δεν προσδιορίζονται — «μεσοπρόθεσμα» μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε.

ΣΗΜΕΙΟ 08 — Το 89% του χαρτοφυλακίου δεν παράγει ρεύμα

Κατάσταση Χαρτοφυλακίου GW Σε Λειτουργία 1,3 GW (11%) Υπό Κατασκευή 1,2 GW RTB / Προχωρημένο στάδιο 1,7 GW Αρχικό στάδιο ανάπτυξης 7,7 GW Σύνολο χαρτοφυλακίου 11,9 GW

Παρά το εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο 11,9 GW, μόνο 1,3 GW βρίσκεται σε λειτουργία — δηλαδή το 89% του χαρτοφυλακίου δεν παράγει. Η παραγωγή ΑΠΕ μάλιστα μειώθηκε το 2025, από 1,6 TWh σε 1,4 TWh, λόγω πωλήσεων έργων. Η εταιρεία παρουσιάζει χαρτοφυλάκια «υπό ανάπτυξη» ως επίτευγμα, αλλά ανάπτυξη χωρίς παραγωγή δεν δημιουργεί ταμειακές ροές.

ΣΗΜΕΙΟ 09 — CAPEX €688m σε χρονιά κατάρρευσης: Ελεύθερη ταμειακή ροή σχεδόν μηδενική

Ταμειακές Ροές FY2025 €m EBITDA +753 Λειτουργικές ταμειακές ροές +654 Φόροι −162 Τόκοι (καθαροί) ~−183 Μερίσματα −232 CAPEX −688 Ελεύθερη ταμειακή ροή (εκτίμηση) ~−611

Με EBITDA €753m και CAPEX €688m, ο λόγος CAPEX/EBITDA αγγίζει το 91%. Αφαιρώντας τόκους, φόρους και μερίσματα, η ελεύθερη ταμειακή ροή για τους μετόχους είναι πρακτικά αρνητική. Αυτό εξηγεί γιατί ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά €478 εκατ. παρά την εμφανιζόμενη κερδοφορία.

ΣΗΜΕΙΟ 10 — Aluminium Dunkerque: Η σιωπή που μιλά

Καμία αναφορά στην παρουσίαση για την αποτυχημένη εξαγορά του Aluminium Dunkerque — μιας κίνησης που θα ενίσχυε σημαντικά την κάθετη ολοκλήρωση στον κλάδο αλουμινίου και θα μείωνε την εξάρτηση από τρίτους προμηθευτές αλουμίνας. Η αποτυχία δεν αναφέρεται, δεν αναλύεται, δεν αντιμετωπίζεται. Σε μια παρουσίαση που μετρά σε λεπτομέρεια κάθε θετική εξέλιξη, η απόλυτη σιωπή ισοδυναμεί με παραδοχή χωρίς λόγια.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ — Υπολογισμός P/E και Σύγκριση Ομολόγων

Υπολογισμός P/E Metlen

Στοιχείο Τιμή Τιμή μετοχής (LSE) €34,66 EPS FY2025 €2,20 P/E Ratio (trailing) 15,75x Μερισματική απόδοση 2,88% Payout Ratio 45,5%

Σύγκριση P/E με Ευρωπαϊκούς Ομολόγους (TTM · Απρίλιος 2026)

Εταιρεία Ticker P/E (TTM) Σχόλιο Metlen Energy MTLN 15,75x Βάση αποτελεσμάτων με MPP losses Enel SpA ENEL.MI ~15,1x Σταθερά ρυθμιζόμενα δίκτυα, €17,3δισ. EBITDA RWE AG RWE.DE ~8,6x Υψηλό mix λιγνίτη, φθηνότερη αποτίμηση Norsk Hydro NHY.OL ~27,2x Καταπιεσμένα κέρδη 2025, forward 13,3x Iberdrola IBE.MC ~24,1x Πλαίσιο ρυθμιζόμενων δικτύων, πριμοδότηση ποιότητας Μ.Ο. Ευρωπ. Utilities — ~22,4x - Investing.com

Τιμές Μετοχής ανά P/E Σενάριο

P/E Σενάριο Ομόλογος Τιμή Μετοχής Metlen 8,6x RWE (φθηνότερος ομόλογος) €18,92 (−45,4%) 15,1x Enel (ίδιο επίπεδο) €33,22 (−4,2%) 15,75x Τρέχον €34,66 (0%) 22,4x Μ.Ο. κλάδου €49,28 (+42,2%) 24,1x Iberdrola €53,02 (+53,0%)

Βασικά Συμπεράσματα Αποτίμησης

Metlen vs Enel: Το Metlen διαπραγματεύεται σε ουσιαστικά ίδιο P/E με την Enel — αλλά η Enel έχει €17,3 δισ. EBITDA, σταθερά ρυθμιζόμενα δίκτυα και μηδενική έκθεση σε EPC project losses.

Metlen vs RWE: Η τιμή θα έπρεπε να είναι €18,92 για ισοδύναμη αποτίμηση με τη RWE — discount 45,4% από τα σημερινά επίπεδα. Αυτό αντικατοπτρίζει το risk premium που ο κλάδος αποδίδει σε εταιρείες με χαμηλότερη ποιότητα κερδοφορίας.

Discount έναντι κλάδου: H Metlen διαπραγματεύεται με σημαντικό discount (~−30%) έναντι του μέσου κλάδου (~22,4x). Αυτό ερμηνεύεται είτε ως ευκαιρία (φθηνό) είτε — πιο πιθανά — ως αντανάκλαση του ρίσκου: 3,1x leverage, μηδαμινή ορατότητα κερδοφορίας, και στόχοι που απαιτούν τριπλασιασμό EBITDA.

Κρίσιμη παρατήρηση: Το P/E 15,75x βασίζεται σε κατεστραμμένα κέρδη FY2025. Αν τα EPS κανονικοποιηθούν προς τα €3,5–4 (pre-Protos επίπεδα), το forward P/E πέφτει στο ~9–10x — που σημαίνει ότι η αγορά ήδη τιμολογεί μερική ανάκαμψη, χωρίς να την εγγυάται κανείς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Metlen παρουσίασε το 2025 ως «ιστορική χρονιά». Κι ήταν — αλλά για λόγους που η εταιρεία δεν επέλεξε να αναλύσει: πρώτη φορά η κερδοφορία υποχωρεί τόσο δραματικά σε χρονιά ρεκόρ εσόδων, πρώτη φορά ο δανεισμός ξεπερνά το 3x EBITDA, πρώτη φορά ένα εσωτερικό project κοστίζει ~€300 εκατ. EBITDA.

Με P/E 15,75x βασισμένο σε κατεστραμμένα κέρδη, μόχλευση που τριπλασιάστηκε, μέρισμα σε κατιούσα και έναν μεσοπρόθεσμο στόχο που απαιτεί τριπλασιασμό της κερδοφορίας, οι επενδυτές δεν αγοράζουν αυτό που βλέπουν — αγοράζουν αυτό που τους λένε να πιστεύουν. Αυτή είναι πολύ διαφορετική πρόταση αξίας.

I.A.Φ

- Metlen FY2025 Financial Results Presentation (9 Απριλίου 2026), Metlen Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2025, MacroTrends, Investing.com, StocksGuide. P/E ομολόγων: TTM ή πλησιέστερη διαθέσιμη περίοδος Απριλίου 2026.