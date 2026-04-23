Renault: Άλμα 7,3% στις πωλήσεις αυτοκινήτων το α’ τρίμηνο – Στα 12,53 δισ. ευρώ

Τα βασικά έσοδά της από την αυτοκινητοβιομηχανία σημείωσαν άνοδο 6,5% στα 10,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Reuters.

Άνοδο 7,3% παρουσίασαν οι πωλήσεις της Renault το πρώτο τρίμηνο, στα 12,53 δισ. ευρώ με ώθηση από την ισχυρή ζήτηση για το Micra και το Geely στη Βραζιλία. Τα βασικά έσοδα από την αυτοκινητοβιομηχανία σημείωσαν άνοδο 6,5% στα 10,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Reuters.

«Η επίδοση για άλλη μια φορά είναι μια επίδειξη της ποιότητας των προσφορών μας, επειδή υπάρχουν συνεργάτες που προμηθεύονται από εμάς για να επωφεληθούν από τις ισχυρές ανταγωνιστικές τιμές των αυτοκινήτων μας», υπογράμμισε ο επικεφαλής οικονομικών Ντάνκαν Μίντο.

«Και καταφέρνουμε να το κάνουμε με διαφοροποιημένο σχεδιασμό, επομένως δεν υπάρχει “κανιβαλισμός” μεταξύ των οχημάτων» πρόσθεσε. Η εταιρεία επωφελήθηκε επίσης από το νέο Clio 6, το οποίο πωλείται σε υψηλότερη τιμή από την προηγούμενη γενιά.

Ωστόσο, ο όγκος πωλήσεων του ομίλου μειώθηκε, επηρεασμένος από το κλείσιμο του Στενού του Γιβραλτάρ για τη θαλάσσια ναυτιλία στις αρχές του έτους λόγω κακοκαιρίας, που εμπόδισε την προμήθεια ανταλλακτικών στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μαρόκο.

Η Renault, η μικρότερη από τις παλαιότερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης, βρίσκεται στην αρχή μιας σημαντικής ώθησης πωλήσεων υπό τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο Φρανσουά Προβόστ, στοχεύοντας σε πωλήσεις άνω των 2 εκατ. οχημάτων ετησίως έως το 2030, αύξηση 23% από το 2025.

Επιδιώκει να πουλήσει τα μισά από εν λόγω οχήματα εκτός Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, όπου ανανεώνει τις προσπάθειές της στο μάρκετινγκ. Ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από ό,τι πριν από αρκετά χρόνια, ο ανταγωνισμός εντείνεται, ιδίως από κινεζικές εταιρείες χαμηλού κόστους που κυκλοφορούν νέα μοντέλα.

Η Renault ξεκαθάρισε ότι θα μειώσει στο 20% το προσωπικό μηχανικών της τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της και να ανταποκριθεί στο χαμηλότερο κόστος ανάπτυξης της Κίνας ενώ θα λάβει πρόσθετα μέτρα για να μετριάσει τον αντίκτυπο του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις πρώτες ύλες, την ενέργεια και το κόστος των logistics.

Ο όμιλος επιβεβαίωσε τους στόχους του για το 2026, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους στο 5,5%, μειωμένο από 6,3% το 2025, και ελεύθερων ταμειακών ροών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας περίπου 1 δισ. ευρώ, από 1,47 δισ. ευρώ το 2025.