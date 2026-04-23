tesla:-Ξεπέρασαν-τις-εκτιμήσεις-τα-κέρδη-πρώτου-τριμήνου,-τις-έχασαν-τα-έσοδα

Σημαντική άνοδο 3,5% καταγράφει η μετοχή της Tesla στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση των κερδών πρώτου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 41 σεντς ανά μετοχή, πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς για 37 σεντς ανά μετοχή σύμφωνα με τους αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 3,67 δισ. δολ.. Η Wall Street είχε προβλέψει 3,29 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όσον αφορά τα έσοδα, η εταιρεία του Έλον Μασκ κατέγραψε 22,4 δισ. δολ. για το τρίμηνο του Μαρτίου, έναντι 22,64 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμενόταν σύμφωνα με την LSEG. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16% στο τρίμηνο από 19,3 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση κερδών της Tesla.

Η Tesla σημείωσε αύξηση 67% στις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά το πρώτο τρίμηνο, καθώς διοχέτευσε χρήματα στα φιλόδοξα projects της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε κεφαλαιουχικές δαπάνες 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, αυξημένες από 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια ένα χρόνο πριν. Ωστόσο, το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις της FactSet για τα 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στον τομέα των αυτοκινήτων, τα έσοδα αυξήθηκαν επίσης κατά 16% στα 16,2 δισεκατομμύρια δολάρια από 14 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο. Η Tesla επιβεβαίωσε στην ανακοίνωση κερδών ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει «πιο προσιτές εκδόσεις» του Model Y SUV και του Model 3 sedan.

Στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος αφορά ηλιακές εγκαταστάσεις και μια σειρά συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες, η Tesla ανακοίνωσε έσοδα 2,41 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, μειωμένα κατά 12% από 2,73 δισεκατομμύρια δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.