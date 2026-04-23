Tesla: Στοίχημα 25 δισ. δολαρίων για AI και ρομποτική – Το μεγάλο pivot του Μασκ

Με ένα φιλόδοξο –και ιδιαίτερα δαπανηρό– σχέδιο επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το μέλλον της η Tesla, καθώς ο Έλον Μασκ ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη των επενδύσεων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 θα ξεπεράσουν τα 25 δισ. δολάρια, σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με πέρυσι, σηματοδοτώντας μια επιθετική στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Η αύξηση αυτή –από προηγούμενη εκτίμηση περίπου 20 δισ. δολαρίων– αποτυπώνει το κόστος αλλά και τη φιλοδοξία της Tesla να μετατραπεί από κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε πλατφόρμα AI και αυτοματισμού.

Από τα ηλεκτρικά οχήματα στα humanoid robots

Στο επίκεντρο του επενδυτικού πλάνου βρίσκεται η δραστική επέκταση των εργοστασίων, με έμφαση στην παραγωγή του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus, αλλά και στην ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η Tesla προχωρά στην εξέλιξη του Cybercab – του πλήρως αυτόνομου οχήματος που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση της υπηρεσίας robotaxi.

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας, τα ηλεκτρικά οχήματα, εμφανίζει επιβράδυνση τα τελευταία δύο χρόνια, αυξάνοντας την πίεση για διαφοροποίηση και νέες πηγές εσόδων.

Ισχυρά αποτελέσματα, αλλά προβληματισμός για το κόστος

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η Tesla κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 41 σεντς ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών (34 σεντς). Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο θετικών εκπλήξεων, με την εταιρεία να εμφανίζει και θετική ελεύθερη ταμειακή ροή 1,4 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση βρίσκεται μπροστά. Για να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος επενδύσεων, η Tesla θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες στα επόμενα τρίμηνα, καθώς στο πρώτο τρίμηνο δαπάνησε λιγότερα από 2,5 δισ. δολάρια.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι το αυξημένο κόστος μπορεί να περιορίσει τις ταμειακές ροές βραχυπρόθεσμα, αυξάνοντας το ρίσκο εκτέλεσης του φιλόδοξου σχεδίου.

Σταθεροποίηση στην αυτοκίνηση, στήριξη για το νέο στοίχημα

Παρά την επιβράδυνση, η Tesla εμφανίζει ενδείξεις σταθεροποίησης στον βασικό της τομέα. Η εταιρεία καταγράφει αυξημένη ζήτηση σε αγορές της Ασίας και της Νότιας Αμερικής, καθώς και ανάκαμψη στη Βόρεια Αμερική και την περιοχή Ευρώπης–Μέσης Ανατολής.

Η σταθερότητα αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς επιτρέπει στη Tesla να χρηματοδοτεί τη μετάβασή της σε AI και αυτόνομη οδήγηση χωρίς να διαταράσσεται πλήρως η οικονομική της βάση.

Robotaxi: ανάπτυξη με αργούς ρυθμούς

Η υπηρεσία Robotaxi επεκτείνεται σταδιακά σε πόλεις των ΗΠΑ, όπως το Φοίνιξ, το Μαϊάμι και το Λας Βέγκας, ωστόσο η εμπορική της δυναμική παραμένει περιορισμένη προς το παρόν. Ο ίδιος ο Μασκ εκτιμά ότι ουσιαστικά έσοδα δεν θα υπάρξουν πριν από το 2027.

Η μεγάλη εικόνα: από αυτοκινητοβιομηχανία σε τεχνολογική πλατφόρμα

Το στοίχημα της Tesla είναι σαφές: να μετατραπεί σε έναν όμιλο τεχνολογίας με επίκεντρο την υπολογιστική ισχύ, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, οι επενδύσεις αυτές αυξάνουν το βραχυπρόθεσμο ρίσκο, αλλά ενδέχεται να ενισχύσουν σημαντικά την αξία της εταιρείας μακροπρόθεσμα — εφόσον η Tesla καταφέρει να καθιερωθεί όχι απλώς ως κατασκευαστής οχημάτων, αλλά ως βασικός παίκτης στην επόμενη γενιά τεχνολογικών υποδομών.