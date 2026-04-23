Wall: Υποχώρηση μετά τα ρεκόρ – Πιέσεις από γεωπολιτική ένταση και εταιρικά αποτελέσματα

Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν την Πέμπτη 23/4, επιστρέφοντας μέρος των κερδών που είχαν οδηγήσει τον δείκτη S&P 500 και τον Nasdaq Composite σε νέα ιστορικά υψηλά στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά το άνοιγμα ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,15% στις 7.127,45 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί κατά 0,43% στις 24.551,986 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average καταγράφει απώλειες 0,35% στις 49.317,95 μονάδες.

Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων της ημέρας ήταν οι μετοχές της IBM και της ServiceNow, οι οποίες υποχωρούσαν κατά 9% και 15% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση των τελευταίων αποτελεσμάτων τους. Η μετοχή της Tesla σημείωσε πτώση 2%, αφού ο διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ προειδοποίησε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αυξηθούν «σημαντικά», καθώς η εταιρεία επενδύει σε αυτόνομα οχήματα με τεχνητή νοημοσύνη και ανθρωποειδή ρομπότ.

Και οι δύο βασικοί δείκτες είχαν κλείσει σε ιστορικά υψηλά την Τετάρτη, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν. Ο S&P 500 και ο Nasdaq είχαν ενισχυθεί κατά 1,05% και 1,64% αντίστοιχα, ενώ ο Dow Jones είχε καταγράψει άνοδο 340,65 μονάδων ή 0,69%.

Αργά το απόγευμα της Τρίτης, ο Τραμπ ανέφερε ότι η παράταση της εκεχειρίας κρίθηκε αναγκαία, καθώς η κυβέρνηση της Τεχεράνης είναι «σοβαρά κατακερματισμένη».

Παρά ταύτα, οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή παραμένουν υψηλές. Η έλλειψη δέσμευσης από την πλευρά του Ιράν φέρεται να οδήγησε τον αντιπρόεδρο JD Vance στην αναβολή του ταξιδιού του για συμμετοχή σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Παράλληλα, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης δεν θα συμμετάσχουν, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ «χάσιμο χρόνου». Την ίδια στιγμή, το ιρανικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε δύο εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Το επενδυτικό κλίμα ενισχύεται επίσης από την έως τώρα ισχυρή περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Από τις 87 εταιρείες του S&P που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα, το 81% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη, ενώ το 76% κατέγραψε έσοδα υψηλότερα των προβλέψεων.

«Πρόκειται για μια λεπτή ισορροπία αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην B. Riley Wealth. «Κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου αποτελεσμάτων τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η προσοχή μετατοπίστηκε από τις μακροοικονομικές ανησυχίες για τη γεωπολιτική στα επιμέρους εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία ήταν θετικά».

«Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοούμε επ’ αόριστον τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση», πρόσθεσε.