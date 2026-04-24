ΑΑΔΕ:-Καθαρό-όφελος-άνω-των-600.000-ευρώ-από-συμψηφισμούς-σε-3,5-μήνες

Συνολικά 228,8 εκατ. ευρώ κατέβαλε η ΑΑΔΕ την περίοδο 1/1/2026 έως 18/4/2026 σε 148.389 μοναδικούς δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων.

Μέσω των συμψηφισμών, ανέκτησε περίπου 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες, επιστρέφοντας παράλληλα περίπου 616.000 ευρώ σε δικαιούχους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα καθαρό δημοσιονομικό όφελος άνω των 600.000 ευρώ, χωρίς πρόσθετο διοικητικό κόστος.

Η μηνιαία εξέλιξη των πληρωμών αποτυπώνει, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τη μετάβασή τους σε κανονική ροή μέσα από διαδικασία ελέγχων:

Ιανουάριος: 27,3 εκατ. ευρώ σε 17.612 μοναδικούς δικαιούχους

Φεβρουάριος: 2,9 εκατ. ευρώ σε 154 μοναδικούς δικαιούχους

Μάρτιος: 2 εκατ. ευρώ σε 169 μοναδικούς δικαιούχους

Απρίλιος (έως 18/04): 226,2 εκατ. ευρώ σε 144.196 μοναδικούς δικαιούχους

Ιδιαίτερα τον Απρίλιο, καλύφθηκε μεγάλος όγκος πληρωμών (87,5% επί του συνόλου από την αρχή του έτους) και έγιναν 1,2 εκατ. ευρώ ανακτήσεις και σχεδόν 500 χιλ. ευρώ επιστροφές, μέσω συμψηφισμών.

Παράλληλα, συνεχίζεται η πληρωμή για ενισχύσεις προηγούμενων ετών και η ενεργοποίηση νέων πληρωμών. Ειδικότερα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές για τα έτη 2016 και 2017, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση πληρωμών για το 2026 και συνεχίζονται οι πληρωμές για το 2025.

Οι πληρωμές από αρχής του έτους περιλαμβάνουν ενισχύσεις βασικών καθεστώτων, καθώς και ειδικές κατηγορίες, όπως ενισχύσεις για γεωργικές πρακτικές, νέους γεωργούς και μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς.

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει, όπως τονίζει, τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών πληρωμών, διασφαλίζοντας ότι κάθε ευρώ ενισχύσεων καταβάλλεται στους πραγματικούς δικαιούχους.

Πληρωμές_ΑΑΔΕ_ΓΔΕΛΕΠ_01010418