Αλκοολούχα ποτά: Τρίτη χρονιά με εξαγωγές άνω των 100 εκατ. ευρώ – «Βασιλιάς» το ούζο

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών για το 2025. Η επόμενη μέρα.

Πάνω από το ψυχολογικό «φράγμα» των 100 εκατ. ευρώ διατηρήθηκαν και το 2025 οι εξαγωγές των αλκοολούχων ποτών, καθώς πλέον ένα ποσοστό 65-70% της ελληνικής παραγωγής κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού.

Το 2025 ήταν η τρίτη διαδοχική χρονιά που οι εξαγωγές διατηρήθηκαν πάνω από τα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ, αφού η πρώτη φορά που ξεπέρασαν αυτό το ορόσημο ήταν το 2023. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί πως ο κλάδος της ελληνικής ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας διατηρεί τη δυναμική του, παρά τις προκλήσεις που συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον εμπορίου αλκοολούχων ποτών.

Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, τα οποία επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), το 2025 οι εξαγωγές ελληνικών αλκοολούχων ποτών ανήλθαν σε 104,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 9,2% σε αξία σε σύγκριση με το 2024. Αντίστοιχα, οι εξαγόμενες ποσότητες διαμορφώθηκαν σε 36,7 εκατ. kg παρουσιάζοντας οριακή υποχώρηση κατά 0,6%.

Η μέση τιμή πώλησης, μετά τη σημαντική άνοδο των προηγούμενων ετών, το 2025 διαμορφώθηκε στα 2,8 ευρώ/kg, μειωμένη κατά 8,6% σε σχέση με το 2024. Παρά τη μείωση αυτή, η μέση τιμή παραμένει υψηλότερη από τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αναβάθμιση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αλκοολούχων ποτών. Η υποχώρηση αυτή παρατηρείται τόσο στις αγορές εντός ΕΕ-27 όσο και εκτός ΕΕ-27 και οφείλεται κυρίως στις πιέσεις στο διεθνές εμπόριο, τον αυξημένο ανταγωνισμό και τις αναπροσαρμογές τιμών σε βασικές αγορές.

Αύξηση των εξαγωγών κατά 20,6% στην πενταετία

Σε επίπεδο πενταετίας (2021–2025), οι εξαγωγές εμφανίζουν συνολική αύξηση 20,6% σε αξία και +2,1% σε ποσότητα, ενώ η μέση τιμή πώλησης παραμένει αυξημένη κατά 18,1%, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του κλάδου.

Σε ορίζοντα δε δεκαετίας, οι ελληνικές εξαγωγές αλκοολούχων ποτών καταγράφουν αύξηση 40,6% σε αξία, +6,1% σε ποσότητα και +32,5% στη μέση τιμή πώλησης, γεγονός που δείχνει ότι ο κλάδος στρέφεται σταθερά προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Πού κατευθύνονται οι ελληνικές εξαγωγές – Στην κορυφή η Γερμανία

Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ-27 εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό εξαγωγικό προορισμό των ελληνικών αλκοολούχων ποτών και το 2025. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προς τις αγορές εντός ΕΕ-27 ανήλθαν σε 80,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες εξαγόμενες ποσότητες διαμορφώθηκαν σε 28,5 εκατ. kg, επιβεβαιώνοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της εξαγωγικής δραστηριότητας του κλάδου.

Με βάση τα μεγέθη του 2025, οι εξαγωγές εντός ΕΕ-27 αντιστοιχούν σε περίπου 76,9% της συνολικής αξίας και περίπου 77,5% της συνολικής ποσότητας των ελληνικών εξαγωγών αλκοολούχων ποτών. Σε σύγκριση με το 2024, οι εξαγωγές εντός ΕΕ-27 το 2025 παρουσιάζουν μείωση κατά 5,9% σε αξία, ενώ οι ποσότητες εμφανίζουν αύξηση κατά 1,5%.

Αντίθετα, οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες το 2025 διαμορφώθηκαν σε 24,1 εκατ. ευρώ και οι εξαγόμενες ποσότητες σε 8,2 εκατ. kg, μεγέθη που αντιστοιχούν σε περίπου 23,1% της συνολικής αξίας και περίπου 22,5% της συνολικής ποσότητας. Σε σύγκριση με το 2024, οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες καταγράφουν μείωση κατά 18,7% σε αξία και μείωση κατά 7% σε ποσότητα, αποτυπώνοντας την ισχυρότερη υποχώρηση εκτός ΕΕ-27 σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά.

Ως προς τη κατανομή των εξαγωγών ανά χώρα προορισμού, η Γερμανία διατηρεί το 2025 την πρώτη θέση ως η βασική χώρα προορισμού των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, με αξία εξαγωγών 36,6 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε 35,1% του συνόλου και με εξαγόμενες ποσότητες 14,6 εκατ. kg, που αντιστοιχούν σε 39,9% του συνόλου. Σε σχέση με το 2024, η αξία των εξαγωγών προς τη Γερμανία εμφανίζει πτώση 9,1% από τα επίπεδα των 40,3 εκατ. ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ιράκ, με εξαγωγές αξίας 13,9 εκατ. ευρώ το 2025, που αντιστοιχούν σε 13,3% της συνολικής αξίας και με ποσότητες 5,4 εκατ. kg, που αντιστοιχούν σε 14,8% της συνολικής ποσότητας. Σε σχέση με το 2024, η αξία προς το Ιράκ εμφανίζει πτώση κατά 8,4%, από τα επίπεδα των 15,2 εκ. ευρώ.

Σταθερά στις πρώτες θέσεις ακολουθεί η Βουλγαρία, η οποία το 2025 εμφανίζει εξαγωγές αξίας 12 εκατ. ευρώ με μερίδιο 11,5% της συνολικής αξίας, και εξαγόμενες ποσότητες 4,1 εκατ. kg, με μερίδιο 11,2% της συνολικής ποσότητας. Σε σύγκριση με το 2024, η αξία των εξαγωγών προς τη Βουλγαρία παρουσιάζει αύξηση κατά 12,4%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Γαλλία, με αξία εξαγωγών 6,2 εκατ. ευρώ το 2025, που αντιστοιχεί σε 5,9% της συνολικής αξίας και ποσότητες 2,1 εκατ. kg, μερίδιο 5,8% της συνολικής ποσότητας. Σε σχέση με το 2024, η αξία των εξαγωγών προς τη Γαλλία εμφανίζει αύξηση κατά 22%.

«Βασιλιάς» των εξαγωγών το ούζο

Σε επίπεδο αξίας, «το ούζο» παραμένει το βασικό εξαγώγιμο προϊόν του κλάδου, με 61,4 εκατ. ευρώ το 2025, καταλαμβάνοντας περίπου το 59% του συνόλου παρά τη μείωση κατά 4,8% έναντι του 2024.

Αντίθετα, η κατηγορία «άλλα αλκοολούχα» (τύπου brandy) είναι η μοναδική η οποία αυξήθηκε στα 23,4 εκατ. ευρώ (+6,7%), καταλαμβάνοντας περίπου το 22%. Η κατηγορία «Λικέρ» υποχώρησε στα 7,2 εκατ. ευρώ με πτώση 10,3%, ενώ η κατηγορία «άλλα (βότκα, τζιν, ουίσκι, αποστάγματα)» παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση, στα 10,1 εκατ. ευρώ (-42,8%), γεγονός που επηρέασε σημαντικά τη συνολική αξία των εξαγωγών.

Τέλος, οι εξαγωγές τσίπουρου/τσικουδιάς, αν και κατέχουν μικρό μερίδιο (2,1 εκατ. ευρώ), μειώθηκαν κατά 19,3%. Σε επίπεδο ποσοτήτων, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές ήταν σταθερές. Το ούζο παραμένει το βασικό προϊόν εξαγωγής, με 24,4 εκατ. kg το 2025 (περίπου 66,5% του συνόλου), παρουσιάζοντας ήπια μείωση 4,5%. Η κατηγορία «άλλα αλκοολούχα» (τύπου brandy) αυξήθηκε στα 7,5 εκ. kg (+17,5%). Τα «Λικέρ» υποχώρησαν σε 2,0 εκατ. kg (-5,8%), ενώ η κατηγορία «άλλα (βότκα, τζιν, ουίσκι, αποστάγματα)» εμφάνισε μικρή μείωση σε όγκο (-3,1%). Τέλος, το τσίπουρο/τσικουδιά παρουσίασε αύξηση ποσοτήτων (+4,2%), παρά την πτώση σε αξία.