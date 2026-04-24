Ανακάμπτει-η-intel:-Εξέπληξαν-πολύ-ευχάριστα-τα-μεγέθη-α’-τριμήνου

Πολύ καλύτερα των αναμενόμενων ήταν τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Intel, με τη δοκιμαζόμενη κατασκευάστρια ημιαγωγών να δείχνει σημάδια ανάκαμψης.

Πολύ καλύτερα των αναμενόμενων ήταν τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Intel, με τη δοκιμαζόμενη κατασκευάστρια ημιαγωγών να δείχνει σημάδια ανάκαμψης.

Η μετοχή της Intel εκτινάσσεται 15% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Αναλυτικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 29 σεντ, έναντι εκτίμησης για μόλις 1 σεντ, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 13,58 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για 12,42 δισ. δολάρια.

Η Intel αποτελεί τον τελευταίο καιρό αγαπημένη επιλογή της Wall Street, με τη μετοχή της να έχει ενισχυθεί πάνω από 80% από την αρχή του έτους έως το κλείσιμο της Πέμπτης, μετά από άνοδο 84% το 2025. Η εταιρεία έχει υποστηριχθεί έντονα από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία πέρυσι κατέστησε το αμερικανικό δημόσιο τον μεγαλύτερο μέτοχο, στο πλαίσιο της προσπάθειας επαναπατρισμού της παραγωγής ημιαγωγών στις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι Nvidia και SoftBank επένδυσαν επίσης δισεκατομμύρια δολάρια στην Intel.

Ωστόσο, η εταιρεία-που είχε μείνει σημαντικά πίσω σε σχέση με ανταγωνιστές όπως η Nvidia και η Advanced Micro Devices στα πρώτα στάδια της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης- δεν είχε καταγράψει ιδιαίτερη δυναμική μέχρι πρόσφατα.

Αυτό ενδέχεται πλέον να αλλάζει. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,2%, φτάνοντας τα 13,58 δισ. δολάρια από 12,67 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, σηματοδοτώντας βελτίωση μετά από ετήσιες μειώσεις εσόδων σε πέντε από τα τελευταία επτά τρίμηνα.