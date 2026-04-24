Ανδρουλάκης: «Στηρίζουμε τη Δικαιοσύνη, αλλά έχουμε χρέος να κρίνουμε και τις αποφάσεις» – Δείτε live

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τη για εκτεταμένη διαφθορά και κακοδιαχείριση πόρων σε μια περίοδο που – όπως είπε – η κοινωνία ανέμενε μια νέα πορεία μετά τα χρόνια των μνημονίων. Υποστήριξε ότι η στρατηγική του πρωθυπουργού επιχειρεί να εξισώσει τα σημερινά προβλήματα με πρακτικές του παρελθόντος, σημειώνοντας πως μια τέτοια προσέγγιση δείχνει ότι «δεν βάλαμε μυαλό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε την προοπτική πολιτικής αλλαγής με την ανάγκη αλλαγής πολιτικής κουλτούρας, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα οικονομίας και διαφάνειας, όπως η φορολόγηση των τραπεζικών κερδών και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία χαρακτήρισε ενδεικτική βαθύτερων παθογενειών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κριτική προς τη Δικαιοσύνη είναι θεμιτή, αρκεί να μην μετατρέπεται σε απόπειρα πίεσης ή εκφοβισμού.

Θέτοντας ως βασικό στόχο την πρωτιά στις εκλογές, ακόμη και με οριακή διαφορά, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε πως επιδιώκει να καταστήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ πυρήνα μιας νέας διακυβέρνησης, δεσμευόμενος ότι, εφόσον αναδειχθεί νικητής, η Ελλάδα θα μπορέσει να εξελιχθεί σε μια «κανονική ευρωπαϊκή χώρα».

Ξεκινώντας ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για την τελική ευθεία προς τις εκλογές, τονίζοντας πως ο ελληνικός λαός δεν περίμενε μετά τα χρόνια του μνημονίου μια κυβέρνηση με τόση διαφθορά και τόσα δισεκατομμύρια που δεν πήγαν σε σωστή κατεύθυνση. «Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η προσπάθεια του πρωθυπουργού είναι να συμψηφίσει την αδυναμία του να οικοδομείς τη σύγχρονη Ελλάδα με αυτό που γινόταν πριν τα μνημόνια. Μα αν είναι αυτή η ανάγκη κι η πρόκληση, τότε δεν βάλαμε μυαλό», σημείωσε. «Αν η γραμμή Μητσοτάκη είναι πως ό,τι λάθος γίνεται τώρα γινόταν και πριν, τότε είμαστε εκτός τόπου και χρόνου».

Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή θα έρθει στη χώρα μόνο αν αλλάξει και η πολιτική κουλτούρα, ενώ ταυτόχρονα έστρεψε εκ νέου τα «βέλη» του στην κερδοφορία των τραπεζών. «Δυο είναι οι πυλώνες της πρωτοβουλίας μας: 8% φορολόγηση στα κέρδη – άρα €370 εκατ. για το κράτος – και αναβαλλόμενος φόρος, αλλά και 8% στα μερίσματα – άρα €230 εκατ. – για την επιτάχυνση της πληρωμής του μεταβαλλόμενου φόρου. Γιατί η ΝΔ το 2024 δεν μπήκε στην πολιτική τη δική μας; Το επιχείρημα του πρωθυπουργού ήταν ότι θα χρεοκοπήσουν οι τράπεζες».

«Ο πρωθυπουργός είναι που επέτρεψε το πάρτυ διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να υπογραμμίζει πως δεν πρόκειται για οποιοδήποτε σκάνδαλο, καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ο πυρήνας της ανάπτυξης στη χώρα. «Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και μου έλεγε ο κ. Βάρρας πως γίνεται πάρτυ κλεψιάς στον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να κάνω τίποτα, θα υπήρχε δομικό ζήτημα διαφθοράς στη χώρα. Άρα το θέμα δεν είναι αν πήρε τηλέφωνο η Παπακώστα, αλλά ότι ο πρωθυπουργός επέτρεψε αυτό το πάρτυ διαφθοράς».

«Προφανώς στηρίζουμε τη Δικαιοσύνη, αλλά έχουμε χρέος ως πολίτες να κρίνουμε και τις αποφάσεις. Το να κρίνω αποφάσεις της δεν σημαίνει ότι την πολεμάω, έχω κι εγώ ασκήσει κριτική στο παρελθόν. Όμως δεν έχω επιτεθεί, ούτε έχω εκβιάσει ποτέ ούτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε Έλληνες δικαστές ούτε Ανεξάρτητες Αρχές, όπως έκανε το σύστημα Τσίπρα-Καμμένου και το σύστημα Μητσοτάκη. Ζήσαμε τον κ. Πολάκη, τον κ. Γεωργιάδη και πολλούς άλλους. Άλλο κρίνω και αξιολογώ τη Δικαιοσύνη κι άλλο εκβιάζω, δημιουργώντας συνθήκες εκφοβισμού».

«Ο καθένας από εμάς είναι ένα παράδειγμα στην κοινωνία, για το παιδί, τους φίλους των παιδιών του, για την κοινωνία. Αν δείξουμε το καλό παράδειγμα, η κοινωνία θα ακολουθήσει», τόνισε.

«Δεν είναι θέμα ρουσφετιού οι αιωνόβιοι πολιτικοί; Που παίρνουν μετά τα σκήπτρα ο γιος και ανιψιός. Για αυτό έβαλα όριο 5 θητείες με αναδρομική ισχύ. Ας το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο πυρήνας του τζακιού είναι η ΝΔ», πρόσθεσε.

«Αν νικήσω τις εκλογές, θα γίνουμε κανονική ευρωπαϊκή χώρα»

Απαντώντας για το πώς θα ξεφύγει η χώρα από το πελατειακό κράτος και για την πολιτική αλλαγή και αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «ο στόχος μας είναι πρώτη, έστω και με μια ψήφο, θέση, για να είναι το πρόγραμμά μας ο πυρήνας εφαρμογής της κυβέρνησης. Όλα τα υπόλοιπα θα τα κρίνει ο ελληνικός λαός».

Ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα σε ποιους θα απευθυνθεί, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «σε αυτούς που θα αποφανθεί ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε να συζητάμε με δημοσκοπικά ή κοινοβουλευτικά δεδομένα σήμερα. Οι Έλληνες θα επιλέξουν έναν συσχετισμό. Θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμά μας και με πολιτική αλλαγή και με σταθερότητα».

Παράλληλα, δεσμεύτηκε πως αν ο ίδιος είναι ο νικητής των εκλογών, τότε η Ελλάδα θα γίνει μια «κανονική ευρωπαϊκή χώρα».

Όπως είπε:

«Υπάρχουν δύο συστήματα που έχουν κριθεί. Το ένα διέλυσε το κόμμα του και επανέρχεται με μεσαιωνικό τρόπο. Και ένα μια διαφθορά που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν ο ελληνικός λαός εκτιμήσει τον τρόπο που πολιτεύομαι, που δεν είναι εύκολος, και να είμαστε μπροστά από τη ΝΔ η χώρα θα αλλάξει. Ο κόσμος να αξιολογήσει το κάθε πρόσωπο. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν κριθεί, αν μου δώσουν την ευκαιρία να σχηματίσω κυβέρνηση θα πάμε σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Δεσμεύομαι ότι αν είμαι ο νικητής των εκλογών να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.