Για-πρώτη-φορά-εδώ-και-23-χρόνια-τρία-αεροπλανοφόρα-των-ΗΠΑ-με-περισσότερα-από-200-μαχητικά-και-15.000-στρατιώτες-ταυτόχρονα-στη-Μέση-Ανατολή

Για πρώτη φορά από το 2003 τρία αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ με περισσότερα από 200 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες επιχειρούν ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αμερικανική κεντρική διοίκηση (CENTCOM) αυτή τη στιγμή στην περιοχή βρίσκονται τα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) και USS George H.W. Bush (CVN 77).

For the first time in decades, three aircraft carriers are operating in the Middle East at the same time. Accompanied by their carrier air wings, the USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) and USS George H.W. Bush (CVN 77) include over 200 aircraft and 15,000… pic.twitter.com/fbMdz1IYn8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 24, 2026

Τα αεροπλανοφόρα υποστηρίζονται από έναν στόλο 12 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων αντιτορπιλικών, όπως τα USS Spruance, USS Michael Murphy, USS Donald Cook, USS Mahan, USS Winston S. Churchill, USS Frank E. Petersen, USS Mason, USS Ross και USS Bainbridge.

Μεταξύ των 200 αεροσκαφών συγκαταλέγονται μαχητικά κρούσης F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler για ηλεκτρονικό πόλεμο, μαχητικά κρούσης stealth F-35C Lightning II, E-2C/D Hawkeye για έγκαιρη αεροπορική προειδοποίηση, τα C-2A Greyhound για μεταφορά προσωπικού και εφοδίων στο αεροπλανοφόρο, ελικόπτερα MH-60S/R Sea Hawk και CMV-22B Osprey για μεταφορές προς και από το πλοίο.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Πέμπτη (23/4), το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush (CVN-77) έπλευσε στα νερά της Μέσης Ανατολής. Το αεροπλανοφόρο George Bush «πλέει στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης της U.S. Central Command» υπογραμμίζεται σε ενημέρωση της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης (CENTCOM) μέσω της πλατφόρμας Χ.

Τα χαρακτηριστικά των τριών αεροπλανοφόρων

USS George H.W. Bush (CVN 77)

Το USS George H.W. Bush (CVN 77) αποτελεί το δέκατο και τελευταίο υπερ-αεροπλανοφόρο της κατηγορίας Nimitz του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, παραδόθηκε το 2009 και κόστισε περίπου 6 δισ. δολάρια. Πήρε το όνομά του από τον 41ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών (1989-1993) και 11ο διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους, ο οποίος υπηρέτησε ως πιλότος του Ναυτικού κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μπορεί να μεταφέρει περίπου 5.000 ναυτικούς και στρατιώτες, ενώ χωράει περισσότερα από 60 αεροσκάφη. Το CVN-77 τροφοδοτείται από δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες τύπου A4W, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργεί για πάνω από 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό. Χωρίς στάσεις για καύσιμα, χωρίς εξάρτηση από δεξαμενόπλοια, μόνο αδιάλειπτη παγκόσμια εμβέλεια.

Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (CVN 77)

USS Abraham Lincoln (CVN 72)



Το πέμπτο αεροπλανοφόρο της κατηγορίας Nimitz του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, USS Abraham Lincoln (CVN 72), παραδόθηκε το 1989 και κόστισε περίπου 7 δισ. δολάρια. Είναι το τρίτο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που πήρε το όνομά του από τον 16ο πρόεδρο των ΗΠΑ (1861-1865), Αβραάμ Λίνκολν.

Με μήκος 336 μέτρα και βάρος που ξεπερνά τους 100.000 τόνους, το πλοίο αυτό αποτελεί μια επιβλητική πλωτή δύναμη. Στελεχωμένο από περίπου 5.400 ναυτικούς και μέλη της πολεμικής αεροπορίας, μπορεί να μεταφέρει έως και 90 αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ διαθέτει αποθέματα που αγγίζουν τα 11 εκατ. λίτρα καυσίμων για αεροσκάφη, εξασφαλίζοντας παρατεταμένες επιχειρήσεις χωρίς ανεφοδιασμό.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN 72)

USS Gerald R. Ford (CVN 78)

Το USS R. Gerald Ford είναι αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και πήρε το όνομά του από τον 38ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών (1973-1977), Τζέραλντ Φορντ, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στο Ναυτικό, μεταξύ άλλων, σε αποστολές μάχης επί του αεροπλανοφόρου «Monterey».

Το Gerald R. Ford παραδόθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό στις 31 Μαΐου 2017 και κόστισε 17 δισ. δολάρια. Τέθηκε επίσημα σε υπηρεσία κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ, στις 22 Ιουλίου 2017.

Έχει μήκος 333 μέτρα και μπορεί να μεταφέρει περίπου 75 αεροσκάφη, ενώ το πλήρωμά του ανέρχεται σε περίπου 4.550 άτομα.