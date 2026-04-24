Ελλάδα 2.0: Έρχεται νέα αναθεώρηση στα μέσα Μαΐου – Πότε υποβάλλεται το 8ο αίτημα

Μία τελευταία ευκαιρία, πριν την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης έχει τόσο η Ελλάδα όσο και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προχωρήσουν στην αναθεώρηση των Σχεδίων τους.

Βασικός στόχος όλων των πλευρών είναι να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ.

Δεδομένου ότι το Ταμείο Ανάκαμψης «κλείνει» τον κύκλο του σε τέσσερις μήνες, η Αθήνα αυτή την περίοδο προετοιμάζεται να καταθέσει μία ακόμα (τελευταία) αναθεώρηση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», αφαιρώντας αυτή τη φορά μεταρρυθμίσεις ή επενδύσεις οι οποίες δεν φαίνεται να ολοκληρώνονται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, το αναθεωρημένο σχέδιο θα κατατεθεί στην Κομισιόν εντός του Μαΐου ( πιθανότατα στα μέσα του μήνα) .

Θα προηγηθεί, στις αρχές Μαΐου η κατάθεση του 8ου αιτήματος, ύψους τουλάχιστον 1,46 δις. ευρώ από το σκέλος των επιδοτήσεων καθώς η Αθήνα έχει εκπληρώσει και τα 32 ορόσημα.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 1,18 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια προς την Ελλάδα, που αφορούν στην 7η δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με την καταβολή του ποσού αυτού, η χώρα μας έχει λάβει 24,6 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 68,5% του συνολικού ποσού που δικαιούται να λάβει η χώρα μας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όσον αφορά το ποσοστό των οροσήμων και των στόχων που έχουν υλοποιηθεί, ανέρχεται πλέον στο 53%.

Παρόλα αυτά, όπως πρόσθεσε ο αναπληρωτής επικεφαλής μονάδες της αρμόδιας διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν, Μίκαελ Σκετ, αυτό το 47% που απομένει περιλαμβάνει 178 ορόσημα και στόχους, μεταξύ των οποίων κρίσιμες μεταρρυθμίσεις με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά το 9ο και τελευταίο αίτημα σχεδιάζεται να υποβληθεί τον Σεπτέμβριο.