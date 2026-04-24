Η αγορά βλέπει κύκλο, τα στοιχεία δείχνουν επιθετική δυναμική ανάπτυξης

Τα Πλαστικά Θράκης (ΠΛΑΘ) αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον για όποιον διαβάζει πίσω από τους τίτλους και δεν μένει μόνο στη γραμμική εξέλιξη των πωλήσεων. Η εταιρεία λοιπόν κινείται σε μια περίοδο όπου η ζήτηση στην Ευρώπη παραμένει συγκρατημένη, όμως τα οικονομικά της μεγέθη ανεβαίνουν επίπεδο.

Ο κύκλος εργασιών ναι μεν έφτασε τα 389,6 εκατ. ευρώ, με άνοδο 5,2%, ωστόσο το πραγματικό “μήνυμα” κρύβεται στο γεγονός ότι οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 7,2%, στοιχείο που σημαίνει ενίσχυση μεριδίων αγοράς σε δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 48,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 17%, με περιθώριο 12,4% από 11,2% ένα χρόνο πριν. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη στην τελική γραμμή, όπου τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 19,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 77,7%.

Η εταιρεία δηλαδή καταφέρνει να αυξάνει λειτουργικά περιθώρια σε περιβάλλον πίεσης τιμών, κάτι που συνδέεται άμεσα με καθετοποίηση, έλεγχο κόστους και βελτιστοποίηση παραγωγής. Η αύξηση του μικτού περιθωρίου στο 21,9% επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα εσόδων βελτιώνεται.

Στο κομμάτι της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η εικόνα παραμένει ισορροπημένη. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 56,9 εκατ. ευρώ, με δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA στο 1,18x, επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλό για βιομηχανική εταιρεία με διεθνή παρουσία . Τα ίδια κεφάλαια στα 277,5 εκατ. ευρώ δημιουργούν ισχυρό “μαξιλάρι” για επενδύσεις και διανομές.

Και εδώ σε αυτό το σημείο αποκαλύπτεται μια ουσιαστική λεπτομέρεια: η εταιρεία έχει μπει σε τροχιά διαρκούς επιβράβευσης των μετόχων.. Για τη χρήση 2025 θα διανεμηθεί μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή, που σε τιμή 4,04 ευρώ μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση περίπου 5,9%.

Αν περάσουμε στην αποτίμηση, η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Με κεφαλαιοποίηση 176,7 εκατ. ευρώ και EBITDA 48,4 εκατ. ευρώ, η μετοχή διαπραγματεύεται σε EV/EBITDA κοντά στο 5,0–5,5x (λαμβάνοντας υπόψη καθαρό δανεισμό). Στον ευρωπαϊκό κλάδο πλαστικών και packaging, οι αντίστοιχες εταιρείες κινούνται συνήθως μεταξύ 7x και 9x EV/EBITDA, ενώ σε περιόδους σταθερότητας φτάνουν και διψήφιες αποτιμήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια συντηρητική σύγκλιση προς τα 7x EV/EBITDA δίνει enterprise value κοντά στα 340 εκατ. ευρώ. Αφαιρώντας καθαρό δανεισμό, προκύπτει δυνητική κεφαλαιοποίηση περίπου 280 εκατ. ευρώ, δηλαδή τιμή μετοχής κοντά στα 6,30 – 6,50 ευρώ. Σε πιο επιθετικό σενάριο 8x, η αποτίμηση μεταφέρεται προς τα 7+ ευρώ.

Πέραν των βασικών μεγεθών, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η γεωγραφική διασπορά και η δομή δραστηριοποίησης του ομίλου. Τα Πλαστικά Θράκης λειτουργούν σε 9 χώρες, με δίκτυο πωλήσεων σε 80 χώρες και παραγωγική βάση πλήρως ευθυγραμμισμένη με την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό δημιουργεί φυσική αντιστάθμιση κινδύνου και δυνατότητα απορρόφησης διακυμάνσεων ζήτησης.

Παράλληλα, η κατανάλωση άνω των 120.000 τόνων πρώτης ύλης και η χρήση ανακυκλωμένων υλικών άνω των 15.000 τόνων ενισχύουν τη θέση της εταιρείας σε ένα περιβάλλον όπου η κυκλική οικονομία αρχίζει να επηρεάζει και τις αποτιμήσεις.

Συνολικά, η αγορά αυτή τη στιγμή αποδίδει στον τίτλο πολλαπλασιαστές που παραπέμπουν σε ώριμη, χαμηλής ανάπτυξης βιομηχανία. Την ίδια στιγμή, τα λειτουργικά μεγέθη κινούνται με ρυθμούς που ξεφεύγουν από αυτό το προφίλ, δημιουργώντας μια απόσταση ανάμεσα στην αποτίμηση και την πραγματική δυναμική. Σε αυτό το σημείο αρχίζει να διαμορφώνεται το επενδυτικό περιθώριο, καθώς ακόμη και μια μερική σύγκλιση προς τους κλαδικούς μέσους όρους μεταφράζεται σε αισθητά υψηλότερη κεφαλαιοποίηση και τιμή μετοχής.

Διαγραμματικά η μετοχή θα πρέπει να μπεί με δύναμη μέσα στο εύρος διακύμανσης των 4,26 με 4,60 ευρώ για να πούμε ότι πάει για μια έντονη ανοδική κίνηση που θα την φέρει στις πύλες των 5 με 5,20 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

April 24, 2026