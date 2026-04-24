Η δημοτικότητα του Πούτιν σε πτώση για έβδομη εβδομάδα – Στο χαμηλότερο σημείο από την εισβολή στην Ουκρανία

Η δημοτικότητα του Βλαντίμιρ Πούτιν μειώθηκε για έβδομη συνεχή εβδομάδα στο 65,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, σύμφωνα με τον κρατικό φορέα δημοσκοπήσεων VTsIOM.

Ο Πούτιν, που ορίσθηκε στην προεδρία από τον Μπόρις Γέλτσιν μόλις οκτώ χρόνια μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης, ασκεί την εξουσία από το 1999 είτε ως πρόεδρος, είτε ως πρωθυπουργός.

Πρώην αντισυνταγματάρχης της KGB, που παρακολούθησε την πτώση της ΕΣΣΔ από το αρχηγείο των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών στην Ανατολική Γερμανία, ο Πούτιν θα ξεπεράσει τον Γιόζεφ Στάλιν και θα είναι ο μακροβιότερος ηγέτης της Ρωσίας μετά την Αικατερίνη την Μεγάλη, αν ολοκληρώσει την σημερινή εξαετή θητεία του στο Κρεμλίνο.

Ωστόσο η δημοφιλία του, αν και υπερβολικά υψηλή σε σχέση με τα μέτρα που ισχύουν στις δημοκρατίες, έχει πληγεί τις τελευταίες εβδομάδες. Οι θετικές γνώμες για το πρόσωπό του μειώθηκαν από 73,3% τον Μάρτιο, ενώ η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του μειώθηκε στο 71% από 77%, σύμφωνα με το VTsIOM.

Δεν είναι σαφείς οι λόγοι για τους οποίους μειώνονται οι επιδόσεις του Πούτιν. Την περασμένη εβδομάδα διέταξε τους επιτελείς του να βρουν τρόπους για να δοθεί ώθηση στην οικονομία έπειτα από συρρίκνωση κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους. Ο αποκλεισμός του mobile internet, των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και των VPN έχουν δυσαρεστήσει πολλούς Ρώσους τους τελευταίους μήνες.

Τι σκέφτονται πραγματικά οι Ρώσοι;

Εν μέσω πολέμου, κρατικής καταστολής και λογοκρισίας, το ερώτημα τι πραγματικά σκέφτονται οι Ρώσοι είναι θέμα προς συζήτηση.

Οι υποστηρικτές του Πούτιν επικαλούνται δημοσκοπήσεις που δείχνουν ευρεία αποδοχή της εξουσίας του, αλλά οι αντίπαλοι αμφισβητούν πόσο ειλικρινείς είναι οι άνθρωποι όταν μιλούν σε δημοσκόπους σε ένα τόσο ελεγχόμενο περιβάλλον.

Η δημοφιλία του έκανε άλμα μετά την εισβολή στην Ουκρανία και αυξήθηκε λίγο κάτω του 80% από το 64,3%. Μέχρι πριν από δύο μήνες είχε παραμείνει αρκετά πάνω από το 75%, με λίγες βουτιές μετά τα μέτρα της επιστράτευσης που ανακοινώθηκαν το 2022, σύμφωνα με το VTsIOM.

Η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του πρωθυπουργού Μιχαήλ Μισούστιν μειώθηκε στο 53,8%, του πρώην προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ έφθασε στο 36,8%, του γενικού γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Γκέναντι Ζιουγκάνοφ στο 32,7% και του επικεφαλής του κόμματος Δίκαιη Ρωσία Σεργκέι Μιρόνοφ στο 29,8%.

Εν όψει των βουλευτικών εκλογών στα τέλη του Σεπτεμβρίου, υπήρξαν τελευταία ασυνήθεις προειδοποιήσεις ορισμένων bloggers και πολιτικών ότι στην Ρωσία πρέπει να υπάρξει αλλαγή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος κοινωνικής αναταραχής.