Η ΕΚΤΕΡ χτίζει χώρο για υψηλότερη τιμή

Στην ΕΚΤΕΡ τα νούμερα του 2025 τραβάνε τη γραμμή αποτίμησης δύο με τρία σκαλιά πιο πάνω. Ο κύκλος εργασιών στη χρήση 2025 ανέβηκε στα 95,52 εκατ. ευρώ, τα μικτά κέρδη έφτασαν τα 21,04 εκατ. ευρώ, το EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 16,94 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων στα 11,40 εκατ. ευρώ. Ακόμη πιο δυνατή είναι η ποιότητα αυτής της επίδοσης: το μικτό περιθώριο ανέβηκε στο 22,03% από 19,10%, ενώ το περιθώριο EBITDA πήγε στο 17,73%. Για τεχνική εταιρεία αυτής της κεφαλαιοποίησης, αυτή η μετατόπιση στα περιθώρια έχει ιδιαίτερο βάρος, γιατί μαρτυρά καλύτερη επιλογή έργων, πειθαρχία στην κοστολόγηση και πιο αποδοτική εκτέλεση συμβάσεων.

Εκεί που πρέπει να σταθεί κανείς είναι ότι η ΕΚΤΕΡ δεν μεγάλωσε μόνο σε τζίρο. Βελτίωσε ταυτόχρονα ισολογισμό, ρευστότητα και ορατότητα εσόδων. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 43,52 εκατ. ευρώ από 47,53 εκατ. ευρώ, η κυκλοφοριακή ρευστότητα ανέβηκε στο 2,08 από 1,60, ενώ ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε ουσιαστικά αμελητέος, αφού η ίδια η εταιρεία μιλά για “marginal net debt” μόλις 205 χιλ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα αποτίμηση στέκεται πάνω σε μια εταιρεία που έχει πλέον ισχυρότερο χρηματοοικονομικό πάτημα, όχι σε μια επιχείρηση που κυνηγά ανάπτυξη με βαρύ τραπεζικό φορτίο.

Από εκεί και πέρα, η μεγάλη διαφορά κρύβεται στο χαρτοφυλάκιο. Το ανεκτέλεστο ήταν 115 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 και έφτανε περίπου στα 180 εκατ. ευρώ κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Αυτή η μεταβολή αλλάζει τον ρυθμό της επόμενης διετίας που φαίνεται να βαδίζει για τα 300 εκατ. ευρώ. Εδώ προστίθεται και κάτι ακόμη που είναι το πρώτο πλήρες έτος ενσωμάτωσης του Summer Senses Luxury Resort όπου έδωσε 4,23 εκατ. ευρώ τζίρο και 0,86 εκατ. ευρώ EBITDA, άρα η ΕΚΤΕΡ δεν μένει κλειδωμένη αποκλειστικά στην κλασική εργολαβία.

Με τα τρέχοντα τώρα δεδομένα, δηλαδή κεφαλαιοποίηση 118,12 εκατ. ευρώ και τιμή 4,26 ευρώ, η μετοχή αποτιμάται περίπου σε P/E 10,4 φορές, EV/Sales 1,24 φορές και EV/EBITDA σχεδόν 7 φορές, με βάση τα δημοσιευμένα μεγέθη του 2025 και καθαρό δανεισμό 0,205 εκατ. ευρώ.

Στην ελληνική αγορά, οι μεγάλοι όμιλοι κινούνται σε επίπεδα μεγαλύτερα του 9 φορές EV/EBITDA. Εκεί ακριβώς αρχίζει να ξεχωρίζει η ανάγνωση καθώς η ΕΚΤΕΡ, με EV/EBITDA κοντά στις 7 φορές, κάθεται πολύ κάτω από το εύρος, ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζει περιθώριο EBITDA 17,7%, αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο των ελληνικών εργοληπτικών. Αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία καθώς η αγορά τη βάζει στην ίδια “γραμμή” με εταιρείες χαμηλότερης αποδοτικότητας.

Αν ανοίξεις λίγο τον φακό προς την Ευρώπη, το gap γίνεται πιο μεγάλο. Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι του Euronext και της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως Vinci, ACS και Eiffage, κινούνται σε πολλαπλασιαστές EV/EBITDA 9 έως 13 φορές, με μέσο όρο περίπου τις 12 φορές.

Αν βάλουμε λοιπόν τον πήχη στις 9 φορές EV/EBITDA, τότε το Enterprise Value διαμορφώνεται περίπου στα 152,5 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο ότι ο καθαρός δανεισμός είναι αμελητέος, η κεφαλαιοποίηση κινείται στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή κοντά στα 150–153 εκατ. ευρώ. Με περίπου 27,7 εκατ. μετοχές, αυτό μεταφράζεται σε τιμή μετοχής 5,40–5,50 ευρώ. Σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα των 4,26 ευρώ, μιλάμε για μια ανοδική διαφορά της τάξης του +27% έως +30%, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα δραματικό στα μεγέθη — απλώς η αγορά πληρώνει ένα επίπεδο που ήδη θεωρείται φυσιολογικό για εταιρεία με τέτοια κερδοφορία.

Αν πάμε στον μέσο όρο, στις 12 φορές EV/EBITDA, τότε αλλάζει κατηγορία η αποτίμηση. Το Enterprise Value ανεβαίνει περίπου στα 203 εκατ. ευρώ, που σημαίνει αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση γύρω στα 200–203 εκατ. ευρώ. Σε όρους τιμής, αυτό δίνει επίπεδα κοντά στα 7,20–7,35 ευρώ ανά μετοχή. Εκεί η συνολική απόσταση από τα σημερινά επίπεδα φτάνει περίπου το +70%, και πλέον μιλάμε για πλήρη σύγκλιση με ευρωπαϊκά multiples που δίνονται σε εταιρείες με μεγαλύτερη ορατότητα και πιο ώριμο pipeline έργων.

Όσο το ανεκτέλεστο ανεβαίνει ξεπερνώντας τα 200 εκατ. ευρώ κινούμενο προς τα 300 εκατ. ευρώ και η εταιρεία ανοίγει την πόρτα για έργα μεγαλύτερης κλίμακας, τότε αυτή η “απόσταση” ανάμεσα στο 9x με 12x EV/EBITDA είναι το πρώτο πράγμα που ενδέχεται να αρχίσει να κλείνει.

Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να έχει πάρει τον ανηφορικό δρόμο για να συναντήσει την αντίσταση στα 4,60 ευρώ. Πέρασμα πάνω από εκεί θα δώσει χώρο για ένα ανέβασμα πρός το επίπεδο των 5,34 με 5,50 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

April 24, 2026