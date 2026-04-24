Η μέρα της ΔΕΗ κράτησε το ΧΑ πάνω από τις 2.200 μονάδες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε την εβδομάδα με καθαρά αμυντικό τόνο, αλλά όχι με εικόνα αποσύνθεσης. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,66% στις 2.220,02 μονάδες, με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2.210,94 μονάδες, κρατώντας τελικά την κρίσιμη ζώνη των 2.200 μονάδων. Η εβδομαδιαία απώλεια έφθασε το 3,86%, ενώ η απόδοση από την αρχή του έτους παραμένει θετική στο 4,68%. Η αξία συναλλαγών κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα λόγω της ειδικής περίπτωσης της ΔΕΗ, με το ταμπλό να δείχνει τζίρο 246,05 εκατ. ευρώ και τις συναλλαγές, μαζί με τα πακέτα, να παραμένουν κάτω από τα 285 εκατ. ευρώ.

Η ΔΕΗ μονοπώλησε το ενδιαφέρον

Η συνεδρίαση ήταν, χωρίς υπερβολή, η μέρα της ΔΕΗ. Η ανακοίνωση της μεγάλης αύξησης κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ έφερε αρχικά βίαιη αντίδραση στο ταμπλό, με τη μετοχή να ανοίγει με πτώση κοντά στο 9%, καθώς βραχυπρόθεσμα χαρτοφυλάκια έσπευσαν να μειώσουν έκθεση μπροστά στην αβεβαιότητα για το discount, τη δομή και την τελική τιμολόγηση της έκδοσης. Όμως η εικόνα δεν έμεινε εκεί. Στα χαμηλά εμφανίστηκαν ισχυροί αγοραστές, προφανώς χαρτοφυλάκια με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα και πρόθεση συμμετοχής στην ΑΜΚ, περιορίζοντας αισθητά τις απώλειες. Τελικά η ΔΕΗ έκλεισε στα 18,10 ευρώ, με πτώση 2,84%, ενώ ο όγκος εκτινάχθηκε στα 4,57 εκατ. μετοχές, επίπεδο εξαιρετικά υψηλό για τα δεδομένα της τελευταίας περιόδου.

Η ουσία είναι απλή: η αγορά δεν τιμώρησε απλώς την αύξηση κεφαλαίου. Την τιμολόγησε. Η πρώτη αντίδραση ήταν φόβος dilution, απώλειας βραχυπρόθεσμης ισορροπίας και απορρόφησης ρευστότητας από το υπόλοιπο ταμπλό. Η δεύτερη αντίδραση ήταν πιο ψύχραιμη: εάν το σχέδιο εκτελεστεί σωστά, η ΔΕΗ επιχειρεί να περάσει από το μοντέλο της ενεργειακής εταιρείας στο μοντέλο ενός περιφερειακού ομίλου υποδομών, ενέργειας και τεχνολογίας.

Το στοίχημα των 24 δισ. και τα data centers

Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες 24,2 δισ. ευρώ έως το 2030, με το 95% να αφορά αναπτυξιακά έργα και σχεδόν το μισό να κατευθύνεται εκτός Ελλάδας. Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι και η ανάπτυξη data center 300 MW στην πρώην λιγνιτική περιοχή της Κοζάνης, με κεφαλαιουχικές δαπάνες 1,2 δισ. ευρώ και έναρξη κατασκευής εντός του 2026.

Αυτό εξηγεί γιατί η μετοχή, παρά το αρχικό σοκ, δεν κατέρρευσε. Η αγορά φοβάται την αύξηση κεφαλαίου όταν μοιάζει με κίνηση άμυνας. Τη βλέπει διαφορετικά όταν συνδέεται με επιθετικό επενδυτικό σχέδιο, διεθνοποίηση, ΑΠΕ, δίκτυα, αποθήκευση, ευέλικτη παραγωγή και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόβλημα δεν είναι η φιλοδοξία. Το πρόβλημα είναι η εκτέλεση, η τιμή διάθεσης, η συμμετοχή των βασικών μετόχων και το κατά πόσο η αγορά μπορεί να απορροφήσει μια τόσο μεγάλη συναλλαγή χωρίς να στεγνώσει ρευστότητα από άλλα blue chips.

Τράπεζες και υψηλή κεφαλαιοποίηση κράτησαν αμυντική στάση

Ο FTSE Large Cap έκλεισε στις 5.637,09 μονάδες με πτώση 0,68%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε στις 2.563,49 μονάδες με απώλειες 1,12%. Η εικόνα των τραπεζών δεν ήταν καταστροφική, αλλά ήταν σαφώς επιβαρυμένη από τη γενικότερη αποστροφή ρίσκου και την ανάγκη κατοχύρωσης κερδών μετά την ισχυρή πορεία του προηγούμενου διαστήματος.

Το εβδομαδιαίο δελτίο της ΒΕΤΑ δείχνει καθαρά την πίεση: ο τραπεζικός δείκτης έχασε 5,83% στην εβδομάδα, παρότι παραμένει στο +11,53% από την αρχή της χρονιάς. Ο FTSE 25 έχασε 4,35% στην εβδομάδα, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 159,2 δισ. ευρώ.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, η συνεδρίαση έστειλε μικτό μήνυμα. Από τη μία πλευρά, ο Γενικός Δείκτης έχασε την ανοδική ορμή των προηγούμενων εβδομάδων και δεν μπόρεσε να αντιδράσει πειστικά προς τις 2.250 μονάδες. Από την άλλη, η ζώνη των 2.200 μονάδων άντεξε, παρά το σοκ της ΔΕΗ, το γεωπολιτικό βάρος και τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές.

Το βασικό επίπεδο που πρέπει να κρατηθεί είναι οι 2.200 μονάδες. Καθαρή απώλεια αυτής της περιοχής θα άνοιγε δρόμο για βαθύτερη διόρθωση προς τις 2.170–2.150 μονάδες. Αντίθετα, επιστροφή πάνω από τις 2.250 μονάδες θα έδειχνε ότι η σημερινή πίεση ήταν περισσότερο τεχνική αποφόρτιση και λιγότερο αλλαγή τάσης. Η επόμενη σοβαρή αντίσταση παραμένει η περιοχή των 2.300 μονάδων, που λειτουργεί πλέον ως φίλτρο για το αν η αγορά μπορεί να ξαναδεί τα φετινά υψηλά.

Το διεθνές περιβάλλον δεν βοηθά

Το ελληνικό ταμπλό κινήθηκε σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τη Μέση Ανατολή να παραμένει βασικός παράγοντας ρίσκου. Οι ανησυχίες για τα Στενά του Ορμούζ και η παραμονή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια επιβαρύνουν τις προσδοκίες για πληθωρισμό, επιτόκια και εταιρικά περιθώρια κέρδους.

Αυτό έχει σημασία για το ΧΑ, γιατί η ελληνική αγορά έχει ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση. Δεν βρίσκεται σε φάση υποτίμησης. Βρίσκεται σε φάση επιλογής. Οι επενδυτές δεν αγοράζουν αδιάκριτα. Ψάχνουν εταιρείες με καθαρό story, μερίσματα, ανθεκτικά αποτελέσματα και προοπτική. Η ΔΕΗ σήμερα έβαλε ένα μεγάλο story στο τραπέζι. Το ερώτημα είναι εάν αυτό το story θα αποδειχθεί αρκετά ισχυρό ώστε να αντισταθμίσει τον βραχυπρόθεσμο φόβο της αύξησης κεφαλαίου.

Συμπέρασμα

Το ΧΑ έκλεισε αρνητικά, αλλά όχι ηττημένο. Η εβδομάδα ήταν βαριά, οι τράπεζες πιέστηκαν, η ΔΕΗ προκάλεσε σοκ και ο Γενικός Δείκτης έχασε μέρος της δυναμικής του. Όμως η άμυνα των 2.200 μονάδων και η απορρόφηση της αρχικής βουτιάς στη ΔΕΗ δείχνουν ότι κάτω από την επιφάνεια υπάρχει ακόμη επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η επόμενη εβδομάδα θα κρίνει εάν η σημερινή συνεδρίαση ήταν η αρχή μιας βαθύτερης διόρθωσης ή απλώς μια βίαιη, αλλά υγιής, επανατιμολόγηση μετά την ανακοίνωση της μεγαλύτερης εταιρικής κίνησης της χρονιάς. Το ταμπλό είπε σήμερα κάτι πολύ καθαρό: οι βραχυπρόθεσμοι φοβήθηκαν, οι μακροπρόθεσμοι μέτρησαν το σχέδιο και μπήκαν. Αυτό, για την ώρα, είναι το πιο ενδιαφέρον μήνυμα της ημέρας.

Το σχόλιο της ΒΕΤΑ

Νέα καύσιμα για την συνέχεια

Η ανακοίνωση της ΑΜΚ της ΔΕΗ έφερε εκ νέου τις επιχειρηματικές εξελίξεις στο προσκήνιο, βάζοντας σε δεύτερο πλάνο το γεωπολιτικό ρίσκο. Πρόκειται για μια κίνηση που υποδηλώνει εμπιστοσύνη στις προοπτικές της επιχείρησης και προϊδεάζει για αλλαγές που υπερβαίνουν τα στενά εταιρικά όρια. Η ανάπτυξη και φιλοξενία κέντρων δεδομένων στη χώρα δεν αποτελεί απλώς μια κατασκευαστική δραστηριότητα, αλλά μια επένδυση υψηλής προστιθέμενης αξίας, απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες της τρέχουσας συγκυρίας. Δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό αφήγημα, τον οποίο η ΔΕΗ μπορεί μελλοντικά να αποτυπώσει σημαντική υπεραξία. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι τοποθετεί την Ελλάδα στον χάρτη υποδομών υψηλών προδιαγραφών σε πρώιμο στάδιο, ανοίγοντας προοπτικές για ευρύτερα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη. Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις που σχετίζονται με την διεκπεραίωση της αύξησης η εξέλιξη συνιστά μια στρατηγική τομή με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα σε όλο το ΧΑ ανοίγοντας το πεδίο για κινήσεις ανάλογου μεγέθους ή χαρακτήρα που σαφώς θα τύχουν της προσοχής ενός ευρύτερου πεδίου επενδυτών.

Στο εξωτερικό οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά μέσα στην εβδομάδα ωστόσο η συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιόρισε τις ελπίδες για άμεση επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα ώθησε τους επενδυτές να περιορίσουν θέσεις και να κατοχυρώσουν μέρος των σημαντικών κερδών τους στις αμερικανικές αγορές μετοχών μετά την ισχυρή άνοδο νωρίτερα κατά την διάρκεια του Απριλίου. Πέρα από τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο η επόμενη εβδομάδα φέρνει ένα βαρύ ημερολόγιο με στοιχεία πληθωρισμού, αποφάσεις νομισματικής πολιτικής και ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά για ενδείξεις επίμονων πληθωριστικών πιέσεων. Με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή να καταγράφει το Μάρτιο αύξηση 3,3% σε ετησιοποιημένη βάση (2,4% τον Φεβρουάριο), αποτυπώνοντας το ενεργειακό σοκ που προέρχεται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η αγορά αναμένει την στάση της FED (Τετάρτη 29/04) κυρίως για το υπόλοιπο της χρονιάς. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς δεν αφήνουν περιθώρια καθώς τιμολογούν με πιθανότητα 99,5% το ενδεχόμενο αμετάβλητων επιτοκίων (3,50-3,75%) στην συνεδρίαση της Τετάρτης έχοντας μετατοπίσει τις προσδοκίες μείωσης για το 2027.

Την Πέμπτη 30 Απριλίου η ΕΚΤ θα πάρει την σκυτάλη με τις αγορές να μην αναμένουν μεταβολή στο βασικό επιτόκιο παρέμβασης. Ωστόσο αν και στο ξεκίνημα του 2026 οι επενδυτές προεξοφλούσαν πολλαπλές μειώσεις επιτοκίων, η αγορά επιτοκίων έχει αναθεωρήσει επιθετικά τις προσδοκίες της τις τελευταίες εβδομάδες για το ευρώ. Πλέον, προεξοφλείτε πλήρως μία πρώτη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούλιο, ενώ μία δεύτερη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης αναμένεται πριν από το τέλος του έτους. Κάθε νέο δεδομένο που θα προκύψει από τις συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών είναι βέβαιο ότι θα τιμολογηθεί από τις ευαίσθητες σε ακούσματα αύξησης επιτοκίων αγορές αντανακλώντας τα νέα επίπεδα ανταμοιβής ρίσκου.

Ολοκληρώνοντας την αναφοράς μας στο εξωτερικό τέλος, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για το Α’ τρίμηνο 2026 στις ΗΠΑ επιταχύνεται στην πιο κομβική εβδομάδα από πλευράς επιδραστικών εταιριών οι οποίες δημοσιεύουν αποτελέσματα, όπως οι Spotify, UPS, BP, Visa, Robinhood Markets, Starbucks (29/04), Amazon, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet, Qualcomm (30/04), Caterpillar και Apple (01/05), μεταξύ πολλών άλλων.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης προχώρησε σε μια ήπια διόρθωση από τα πρόσφατα υψηλά, έπειτα από άνοδο τριών διαδοχικών εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να διαταράξει τη βασική ανοδική τάση. Το επίπεδο των 2.200 μονάδων διατηρήθηκε αλώβητο, καθώς εκεί συγκλίνουν οι μεσοβραχυπρόθεσμοι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών. Η υποχώρηση από τα υψηλά της προηγούμενης εβδομάδας (2.322 μονάδες) έδειξε σημάδια κόπωσης, κάτι που αποτυπώθηκε και στη συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία παρέμεινε αισθητά χαμηλότερη των €300 εκατ., καταγράφοντας τη χαμηλότερη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών για το 2026. Η συρρίκνωση της συναλλακτικής δραστηριότητας σε μια καθαρά πτωτική εβδομάδα διόρθωσης αποτελεί μια καλή ένδειξη αποφόρτισης της προσφοράς και πιθανόν βάζει την αγορά σε μια ανοδική αναμονή. Οι ταλαντωτές διατήρησαν ουδέτερη στάση, αντανακλώντας κυρίως την απώλεια της ανοδικής δυναμικής, παραμένοντας ωστόσο σε φάση αναμονής με θετική προδιάθεση. Το επίπεδο των 2.300 μονάδων αποτελεί την επόμενη σημαντική αντίσταση. Ενδεχόμενη υπέρβασή του θα αυξήσει τις πιθανότητες επαναπροσέγγισης των φετινών υψηλών, σενάριο που εξακολουθεί να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες βάσει της βραχυπρόθεσμης τεχνικής εικόνας.

Στο ΧΑ, το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ, με τα λειτουργικά κέρδη να ανέρχονται σε €14,6 δισ., τα καθαρά κέρδη σε €11,48 δισ. και τα μερίσματα σε €6,13 δις. χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το πλήρες σετ των εταιριών. Το 45% των εισηγμένων εταιριών (59 εταιρίες) δεν έχει ανακοινώσει ακόμα αποτελέσματα χρήσης και ως εκ τούτου την προσεχή χρηματιστηριακή εβδομάδα -η οποία είναι κατά μία ημερολογιακή ημέρα μικρότερη- αναμένεται συνωστισμός ανακοινώσεων. Όσες εταιρίες δεν ανακοινώσουν στο όριο της προθεσμίας (30/04) θα τεθούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης ενώ όσες δεν πληρούν τα χρηματοοικονομικά κριτήρια βιωσιμότητας που έχει θέσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπουν στην κατηγορία της επιτήρησης. Οι κυριότερες δημοσιεύσεις που αναμένονται είναι οι Ίλυδα (Δευτέρα 27/04), Jumbo, Mevaco, Alumil, (Τρίτη 28/04), Elinoil (29/04) και Ακτωρ, Αττικές Εκδόσεις, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και Ιατρικό Αθηνών Πέμπτη (30/04). Παράλληλα, την Πέμπτη, η Piraeus Bank ανακοινώνει τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2025 πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η Mermeren θα δώσει μια πρώτη, προκαταρκτική εικόνα των μεγεθών του ίδιου διαστήματος.

Ακόμα: Την Τρίτη 28/04 η Aegean θα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα χρήσης 2025 (0,90 ευρώ/μετοχή) ενώ την Τετάρτη 29/04 ο ΟΔΔΗΧ έχει προγραμματίσει δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων.