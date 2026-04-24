Η-intel-απογειώνει-τη-wall-street:-Οι-αγορές-«ποντάρουν»-σε-αποκλιμάκωση-με-Ιράν

Ο δείκτης S&P 500 σημειώνει άνοδο την Παρασκευή 24/4, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι από τις ενδείξεις ότι ενδέχεται σύντομα να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν στο Πακιστάν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς ενισχύεται κατά 0,18% στις 7.121,48 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 0,54% στις 24.570,674 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 0,35% στις 49.136,78 μονάδες.

Σύμφωνα με το MS NOW, που επικαλείται αξιωματούχο της πακιστανικής κυβέρνησης, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναμένεται να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ το βράδυ της Παρασκευής, ενώ θεωρείται πιθανό να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Μετά την εξέλιξη αυτή, η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου παρουσίασε επιβράδυνση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate διαπραγματεύονταν πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent crude ξεπερνούσε τα 105 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός για τρεις εβδομάδες. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη μετά από συνάντηση στον Λευκός Οίκος με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με τον Λίβανο για να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τη Χεζμπολάχ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εξελιχθεί σε ναυτική αντιπαράθεση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις εμπορικών πλοίων. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι διέταξε το αμερικανικό ναυτικό να «πυροβολεί και να εξουδετερώνει οποιοδήποτε σκάφος τοποθετεί νάρκες» στην περιοχή.

Παρά τη διόρθωση από τα ιστορικά υψηλά του S&P 500 και του Nasdaq Composite την Πέμπτη, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αγορές, ακόμη και καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να επικεντρωθούν στα εταιρικά αποτελέσματα.

Η άνοδος του S&P 500 την Παρασκευή υποστηρίχθηκε κυρίως από τη μετοχή της Intel, η οποία εκτινάχθηκε κατά 27%. Η εταιρεία παρουσίασε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου καλύτερα των προσδοκιών της Wall Street και έδωσε αισιόδοξες προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη γενικότερη άνοδο των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών. Την Πέμπτη, το ETF iShares Semiconductor ETF (SOXX) κατέγραψε τη 17η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση και οδεύει προς εβδομαδιαία κέρδη 11%.

Σε εβδομαδιαία βάση, πάντως, οι βασικοί δείκτες εμφανίζουν μικτή εικόνα: ο S&P 500 κινείται προς αμετάβλητο κλείσιμο, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει απώλειες 0,6%, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 0,7%.

Η Cameron Dawson, επικεφαλής επενδύσεων της NewEdge Wealth, εκτίμησε ότι η ηγεσία της αγοράς γίνεται όλο και πιο περιορισμένη.

«Η αγορά γίνεται όλο και πιο στενή. Κάποτε η άνοδος βασιζόταν στις ‘Magnificent Seven’, τώρα όμως επικεντρώνεται κυρίως στους ημιαγωγούς», δήλωσε στο Closing Bell: Overtime του CNBC. «Πρόκειται για έναν εξαιρετικά κυκλικό κλάδο που παρουσιάζει υπερβολικά υψηλή ανάπτυξη. Οι μετοχές αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση κερδών 100% φέτος. Το ερώτημα είναι πώς αποτιμάται αυτό».

Και κατέληξε: «Το βασικό ερώτημα είναι πώς η αγορά θα απορροφήσει αυτή την υπερβολική ανάπτυξη και αν θεωρεί ότι μπορεί να διατηρηθεί».