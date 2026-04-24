Η-porsche-πουλά-σε-αμερικανικό-fund-το-μερίδιο-της-στη-bugatti

Η βιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων Porsche έχει συμφωνήσει να πουλήσει το μερίδιο που κατέχει στις Bugatti και Rimac σε μια κοινοπραξία με επικεφαλής ένα αμερικανικό fund που συνδέεται με την οικογένεια δισεκατομμυριούχων της Αιγύπτου Sawiris, ανακοίνωσαν σήμερα οι εταιρείες.

Με βάση το νέο deal, η Porsche θα πουλήσει το 45% των μετοχών της στη Bugatti Rimac, καθώς και το 20,6% της στον όμιλο Rimac σε μια κοινοπραξία με επικεφαλής την HOF Capital, με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφεραν οι εταιρείες. Η Rimac είχε δηλώσει από τον Νοέμβριο ότι βρισκόταν σε συνομιλίες με την Porsche σχετικά με τη δομή της κοινοπραξίας.

Η Porsche επανεξετάζει τη στρατηγική της μετά την απότομη μείωση των περιθωρίων κέρδους του ομίλου, αλλά και μετά τη «βουτιά» 93% στα λειτουργικά κέρδη το 2025.

Υπό πίεση για μείωση κόστους και απελευθέρωση κεφαλαίων

Όταν η Porsche ίδρυσε την κοινοπραξία με την Rimac, ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Oliver Blume, την παρουσίασε ως έναν συνδυασμό της εμπειρίας της Bugatti στην κατασκευή hypercars με την καινοτόμο δύναμη της Rimac στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Από τότε, ωστόσο, η Porsche έχει γίνει βάρος για τη μητρική της, Volkswagen, με τα περιθώρια κέρδους να καταρρέουν σε μόλις 1,1% πέρυσι, από 14,1% το 2024, καθώς η εταιρεία δέχτηκε πλήγμα, όπως και πολλές άλλες, από τους δασμούς των ΗΠΑ και τη μειωμένη ζήτηση στην Κίνα.

Τώρα, ο Leiters, ο νέος CEO, βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει το κόστος και να απελευθερώσει κεφάλαια.

Η BlueFive Capital, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 15 δισ. δολαρίων, δήλωσε την Παρασκευή ότι ήταν ένας από τους επενδυτές στην κοινοπραξία με επικεφαλής την HOF Capital.

Ο όμιλος Rimac πρόκειται να αναλάβει τον έλεγχο της Bugatti Rimac και να σχηματίσει μια στρατηγική συνεργασία με την BlueFive Capital και την HOF Capital «για να υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξή της», όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία, ανέφερε η BlueFive Capital σε ανακοίνωσή της.