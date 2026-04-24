Η-volvo-βλέπει-αύξηση-παραγγελιών-από-την-ευρωπαϊκή-αγορά

Οι μετοχές της εταιρείας αυξήθηκαν έως και 2,6% στη Στοκχόλμη. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο περίπου 11% φέτος.

Η Volvo αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά φορτηγών μετά από αύξηση των παραγγελιών, με την επιχειρηματική δραστηριότητα να βελτιώνεται και στην αμερικανική ήπειρο.

Η παγκόσμια εισροή παραγγελιών αυξήθηκε κατά 14% για το α’ τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία. Πλέον, προβλέπει ότι η ευρωπαϊκή αγορά φορτηγών βαρέως τύπου θα φτάσει τις 310.000 μονάδες φέτος- πρόβλεψη την οποία είχε ήδη αναβαθμίσει από τον Ιανουάριο. Η Volvo αύξησε επίσης τις προβλέψεις για την Ινδία και τη Βραζιλία και επικαλέστηκε ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά κατασκευών.

Μετά από μια παρατεταμένη ύφεση, οι συνθήκες στην αγορά των ΗΠΑ έδειξαν σημάδια βελτίωσης στο τρίμηνο, με τις παραγγελίες στη Βόρεια Αμερική να σημειώνουν άνοδο 78%. Η ευρωπαϊκή ζήτηση συνέχισε να αυξάνεται σταθερά.

Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση, στις 10,7 δισ. σουηδικές κορώνες (1,2 δισ. δολάρια) στο τρίμηνο, κάτω από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 11,4 δισ. σε δημοσκόπηση της LSEG. Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα κέρδη των 12,2 δισ. κορωνών ήταν υψηλότερα από τις προσδοκίες.

«Η ζήτηση στην Ευρώπη συνέχισε να αυξάνεται σταδιακά, ενώ η λήψη παραγγελιών αυξήθηκε σημαντικά τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Αμερική… Δεδομένης της πρόσφατης αύξησης των παραγγελιών στη Βόρεια Αμερική, η παραγωγή εκεί θα είναι σε καλύτερη ισορροπία από τον Μάιο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Martin Lundstedt.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού της Volvo, δήλωσε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι θα παρακολουθεί πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση στο μέλλον.