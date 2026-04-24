Ι. Γιαννακλής (Eurobank): Σημάδια επιτάχυνσης του Embedded Finance στην Ελλάδα – Οι τράπεζες μην σταθούν εμπόδιο σε αυτή τη μετάβαση

Στη δυναμική του embedded finance και στις νέες δυνατότητες που δημιουργεί για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, επικεφαλής Retail & Digital Banking, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, κατά τη συμμετοχή του στο Delphi Economic Forum, στο πάνελ με θέμα “The Future of Embedded Finance”.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Γιαννακλής σημείωσε ότι το embedded finance αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Όπως εξήγησε, η τραπεζική δεν εμφανίζεται πλέον μόνο μέσα στα παραδοσιακά τραπεζικά κανάλια, αλλά όλο και περισσότερο στο σημείο όπου γεννιέται η ανάγκη του πελάτη: μέσα σε πλατφόρμες, λογισμικό και διαδρομές εξυπηρέτησης που ο πελάτης ήδη χρησιμοποιεί. Η πληρωμή, η χρηματοδότηση ή άλλες σχετικές υπηρεσίες παύουν να αποτελούν ένα ξεχωριστό βήμα και γίνονται μέρος μιας ευρύτερης εμπειρίας, πιο κοντά στη στιγμή της απόφασης και στο πραγματικό πλαίσιο της ανάγκης.

Ο κ. Γιαννακλής υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα η αγορά δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο ωρίμανσης που παρατηρείται σε πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές, ωστόσο παρουσιάζει σαφή σημάδια επιτάχυνσης. Πρόσφατες εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι το embedded banking στην Ελλάδα αποκτά σταδιακά μέγεθος, με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, τόσο στην καταναλωτική αγορά όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αναφερόμενος στη σημασία αυτής της αλλαγής για τις τράπεζες, σημείωσε ότι πρόκειται ταυτόχρονα για πρόκληση και ευκαιρία. Έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των συνεργασιών, επισημαίνοντας ότι οι τράπεζες δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο σε αυτή τη μετάβαση, αλλά να τη στηρίξουν ενεργά μέσα από σχήματα συνεργασίας που φέρνουν τη χρηματοοικονομική υπηρεσία πιο κοντά στον πελάτη και στην πραγματική του ανάγκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη προοπτική αυτής της εξέλιξης είναι πως μπορεί να κάνει την τραπεζική λιγότερο αποσπασματική και περισσότερο ενσωματωμένη στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. Η ουσιαστική αξία, όπως είπε, δημιουργείται όταν οι τραπεζικές υπηρεσίες ενσωματώνονται μέσα στα ίδια τα εργαλεία που χρησιμοποιεί καθημερινά μια επιχείρηση, επιτρέποντας ταχύτερη πρόσβαση σε λύσεις και πιο απλές διαδικασίες.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η Eurobank αναπτύσσει συνεργασίες και περιπτώσεις χρήσης που φέρνουν την τραπεζική πιο κοντά στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, είτε μέσα από συνεργασίες με παρόχους επιχειρηματικού λογισμικού είτε μέσα από ευρύτερα σχήματα ενσωματωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Όπως υπογράμμισε, η ουσιαστική αξία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκεται στο να αποκτούν πρόσβαση σε πιο γρήγορες, πιο απλές και πιο σχετικές λύσεις, χωρίς να προστίθεται νέα πολυπλοκότητα στην καθημερινή τους λειτουργία.

Κλείνοντας, ο κ. Γιαννακλής υπογράμμισε ότι το embedded finance δεν αποτελεί απλώς μία νέα τεχνολογική τάση, αλλά μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα προσφέρονται οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τα επόμενα χρόνια.

