Κίνα: 6η Διεθνής Έκθεση Καταναλωτικών Προϊόντων – Μια παγκόσμια αρένα για τα καλύτερα προϊόντα

Η 6η Διεθνής Έκθεση Καταναλωτικών Προϊόντων της Κίνας(CICPE), με θέμα «Το άνοιγμα καθοδηγεί την παγκόσμια κατανάλωση και η καινοτομία βελτιώνει τη ζωή», διεξήχθη από τις 13 έως τις 18 Απριλίου στο νησί Χαϊνάν.

Ως η πρώτη σημαντική έκθεση της χώρας κατά το έτος έναρξης του 15ου Πενταετούς Σχεδίου και το πρώτο μεγάλο γεγονός μετά την πλήρη λειτουργία των τελωνειακών συνόρων σε ολόκληρο το νησί του Χαϊνάν, η φετινή έκθεση συγκέντρωσε κορυφαία προϊόντα από όλο τον κόσμο.

Λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η έκθεση αναδείχθηκε σε κεντρική πλατφόρμα για την προώθηση της καταναλωτικής αναβάθμισης και τη διασύνδεση με την παγκόσμια αγορά.

Κρύσταλλα από την Τσεχία, τζίνσενγκ από τον Καναδά, χειροτεχνήματα από τη Νότια Αφρική… ο διεθνής χαρακτήρας της έκθεσης ήταν διάχυτος σε κάθε γωνιά της έκθεσης, προσφέροντας στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση σε παγκόσμια προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Συνολικά, συμμετείχαν περισσότερες από 3.400 μάρκες από πάνω από 60 χώρες και περιοχές, με τα διεθνή εκθέματα να αντιπροσωπεύουν το 65% του συνόλου, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι.

Δώδεκα χώρες και περιοχές, όπως η Ελβετία, η Τσεχία και η Ιρλανδία, διοργάνωσαν επίσημες εθνικές αποστολές, ενώ χώρες όπως η Ρωσία και η Βουλγαρία συμμετείχαν για πρώτη φορά με δικά τους εθνικά περίπτερα.

Ο Καναδάς, ως τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης, έστειλε τη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία των τελευταίων ετών, καλύπτοντας τομείς όπως τα καλλυντικά, τα αγροτικά προϊόντα και τα συμπληρώματα διατροφής.

Η Ιρλανδία, συμμετέχοντας για έκτη συνεχή χρονιά, τράβηξε τα βλέμματα με την παράσταση χορού ταπ και την παρουσίαση εκλεκτών προϊόντων, προβάλλοντας τη γοητεία της χώρας μέσα από τα τρόφιμα, την ιατρική τεχνολογία και τις τουριστικές εμπειρίες.

Μετατρέποντας τα εκθέματα σε εμπορεύματα και τα μοντέρνα είδη σε best-sellers, η έκθεση άνοιξε έναν δίαυλο για τη διείσδυση ποιοτικών καταναλωτικών αγαθών στην κινεζική αγορά, ενώ παράλληλα προώθησε την αναβάθμιση της κατανάλωσης και την απελευθέρωση των δυνατοτήτων της τεράστιας αγοράς της Κίνας.

Οι πέντε προηγούμενες εκθέσεις έχουν ήδη προσελκύσει περισσότερες από 3.800 επιχειρήσεις και πάνω από 12.000 μάρκες από 92 χώρες και περιοχές.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, η Έκθεση ενίσχυσε τους δεσμούς διεθνούς συνεργασίας μέσω του επιχειρηματικού διαλόγου και της διασυνοριακής σύνδεσης πόρων και του βιομηχανικού συντονισμού, υπογραμμίζοντας την ακλόνητη βούληση της Κίνας να συνεχίσει το άνοιγμα της αγοράς της σε υψηλό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, ξεκίνησε η διεθνής καταναλωτική περίοδος «Ψώνια στην Κίνα 2026», προσκαλώντας τον κόσμο να μοιραστεί τις ευκαιρίες της κινεζικής αγοράς. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι συνολικές λιανικές πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών στην Κίνα ξεπέρασαν τα 50 τρισεκατομμύρια γιουάν, ενώ κατά τη διάρκεια του 14ου Πενταετούς Σχεδίου, οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών υπερέβησαν τα 9 τρισεκατομμύρια γιουάν.

Φέτος, το Υπουργείο Εμπορίου θα προωθήσει τη συνέργεια μεταξύ των πρωτοβουλιών «Ψώνια στην Κίνα» και «Εισαγωγή από την Κίνα», μετατρέποντας έτσι την τεράστια κλίμακα της κινεζικής αγοράς σε μια πλατφόρμα ανάπτυξης για τις παγκόσμιες επιχειρήσεις.

Νέα πρότυπα και επιχειρηματικές μορφές τροφοδοτούν την καταναλωτική ανάπτυξη. Στον τομέα της τεχνολογίας, τα έξυπνα προϊόντα τράβηξαν τα βλέμματα. Έξυπνα δαχτυλίδια που παρακολουθούν τον ύπνο και ανιχνεύουν τη ψυχική διάθεση, καθώς και γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη που υποστηρίζουν μετάφραση σε πραγματικό χρόνο και προβολή βίντεο, αναδείχνουν τη νέα τάση της βαθιάς συγχώνευσης της τεχνολογίας με την καθημερινότητα. Σύμφωνα με εμπορικά δεδομένα, οι πωλήσεις έξυπνων γυαλιών αυξήθηκαν κατά 1,8 φορές τους δύο πρώτους μήνες φέτος.

Στον τομέα της έξυπνης κινητικότητας, αυτόνομα λεωφορεία εφαρμόζονται ήδη σε τουριστικές περιοχές και βιομηχανικά πάρκα. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι θα αξιοποιήσουν τη διεθνή πλατφόρμα της Έκθεσης για να εμβαθύνουν την τεχνολογική συνεργασία, προσφέροντας κινεζικές λύσεις αυτόνομης οδήγησης στην παγκόσμια αγορά.

Παράλληλα, παραδοσιακές κινεζικές μάρκες με σύγχρονη αισθητική κερδίζουν διεθνή αναγνώριση, όπως οι καινοτομίες της μάρκας αναψυκτικών HeyTea και τα κουτιά δώρων της μάρκας γραφικής ύλης Hero με θέμα τον κινεζικό ζωδιακό κύκλο.

Αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι η φετινή Έκθεση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαμορφώσει μια παγκόσμια πλατφόρμα πρεμιέρας νέων προϊόντων.

Σχεδόν 200 νέα προϊόντα, όπως τα ιπτάμενα αυτοκίνητα, τα έξυπνα ρομπότ και οι υπερσύγχρονοι ιατροτεχνολογικοί εξοπλισμοί, έκαναν το ντεμπούτο τους, με τον αριθμό τους να είναι διπλάσιος σε σύγκριση με πέρυσι.

Επίσης, για πρώτη φορά συστάθηκε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Προμηθευτών, προσκαλώντας περίπου 65.000 επαγγελματίες αγοραστές από το εσωτερικό και το εξωτερικό, σημειώνοντας αύξηση 10%, ενώ δημιουργήθηκε ένας νέος χώρος επώασης για μάρκες τουριστικού λιανεμπορίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή ελκυστικότητα.

Πολλές επιχειρήσεις που συμμετέχουν διαδοχικά στην έκθεση αξιοποίησαν την ευκαιρία για να κατανοήσουν τις παγκόσμιες τάσεις, να επεκτείνουν τις συνεργασίες και να εδραιωθούν στην αγορά.

Μέσω περισσότερων από δέκα εκδηλώσεων διασύνδεσης προσφοράς και ζήτησης, η Έκθεση ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ εκθετών και αγοραστών, εδραίωσε έναν μηχανισμό τακτικής επικοινωνίας και μετέτρεψε τον αντίκτυπο των πρεμιέρων σε ουσιαστική βιομηχανική ανάπτυξη.

Ωστόσο, η επισκεψιμότητα της Έκθεσης αποτελεί μόνο την αφετηρία. Τα τελευταία χρόνια, πολλές κορυφαίες εταιρείες εγκαταστάθηκαν στο Χαϊνάν μετά τη συμμετοχή τους, ενώ η Παγκόσμια Διάσκεψη Προσέλκυσης Επενδύσεων του Λιμανιού Ελεύθερου Εμπορίου του Χαϊνάν, η οποία διεξήχθη παράλληλα με την Έκθεση, προσέλκυσε περίπου 1.400 εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις, εκπέμποντας ένα ισχυρό σήμα επενδυτικής συνεργασίας.

Η φετινή Έκθεση αποτυπώνει τη δυναμική ανάπτυξης του Χαϊνάν. «Θα αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα της Έκθεσης για να προβάλουμε τις πολιτικές του ελεύθερου λιμένα, ενισχύοντας τη φήμη του Χαϊνάν και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός διεθνούς κέντρου τουρισμού και κατανάλωσης, το οποίο θα γίνει μια σημαντική πύλη για το άνοιγμα της Κίνας στη νέα εποχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου.