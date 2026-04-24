Κοντογεώργης:-«Στόχος-να-περιφρουρήσουμε-τους-πόρους-για-την-περιφέρεια,-αλλά-κυρίως-να-ξέρουμε-τι-θέλουμε-να-τους-κάνουμε»

Στις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στις προκλήσεις των επόμενων ετών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εστίασε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Ο κύριος Κοντογεώργης αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία ως προς την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών περιφερειών, φέρνοντας ως παράδειγμα τη μείωση της ανεργίας κατά 30% έως 70%, καθώς και την αγοραστική δύναμη, η οποία, όπως είπε, με μεγάλη προσπάθεια έχει επανέλθει στα επίπεδα του 2014. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι ενώ στην Αττική οι δείκτες έχουν επιστρέψει στα προ δεκαετίας επίπεδα, στην περιφέρεια αυτό δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, καθώς το σημείο αφετηρίας ήταν διαφορετικό και κατά τη διάρκεια της κρίσης οι αποκλίσεις διευρύνθηκαν.

Αναλύοντας τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειών, αναφέρθηκε στο Βόρειο Αιγαίο, όπου απαιτείται ένα πλέγμα νησιωτικών πολιτικών, στην Ήπειρο, μια ορεινή περιοχή με παραλιακό μέτωπο, όπου συγκροτήθηκε ειδική γραμματεία αποκλειστικά για τις ορεινές περιοχές, και στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη διασυνοριακή διάσταση. «Αντιλαμβάνεστε από αυτό πόσο σύνθετη είναι αυτή η άσκηση. Γι’ αυτό πηγαίνουμε σε μια πιο λεπτομερή προσέγγιση των ζητημάτων, ώστε όσα θα διεκδικήσουμε ως χώρα το επόμενο διάστημα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε περιοχής», σημείωσε.

Επεσήμανε ακόμη ότι περίπου το 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, δηλαδή 80 έως 90 εκατομμύρια άνθρωποι, ζουν σε περιφέρειες οι οποίες τα τελευταία 20 χρόνια δεν κατέγραψαν ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Παρατήρησε, ωστόσο, ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχαν διαχρονικά διαφορετικές δομές περιφερειακής διοίκησης, οι οποίες ενίσχυαν περισσότερο την περιφερειακή διάσταση της πολιτικής.

«Η εθνική στόχευση είναι να περιφρουρήσουμε τους πόρους, αλλά κυρίως να ξέρουμε εκ των προτέρων τι θέλουμε να τους κάνουμε. Είναι λιγότερο σημαντικό το συνολικό ύψος των πόρων. Προφανώς έχει τη σημασία του. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η στόχευση των πολιτικών να είναι τέτοια, ώστε το ένα ευρώ να γίνεται δύο και όχι μισό», ανέφερε, θέτοντας παράλληλα δύο βασικές προκλήσεις για τη χώρα: την περιφερειακή σύγκλιση, δηλαδή τη σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και την εσωτερική σύγκλιση, ακόμη και σε επίπεδο νομού, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποστάσεις και εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας.

Ως προς τον ρυθμό υλοποίησης, σημείωσε ότι «πολλές φορές η διαδικασία μέχρι την κατάληξη στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι μακρά. Ωστόσο, και λόγω της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προσωπικά διακρίνω μια επίσπευση. Βλέπω, σε ανώτατο επίπεδο, ότι υπάρχει η αίσθηση του επείγοντος». Και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με ένα σχέδιο για όλη τη χώρα, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2028 να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα».

Τέλος, ερωτηθείς από τον συντονιστή Νεκτάριο Νότη, ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Notice Content and Services, σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, απάντησε ότι οι κυβερνήσεις εκλέγονται για τετραετή θητεία, προκειμένου να υλοποιούν το πρόγραμμά τους και να διαχειρίζονται τις κρίσεις που προκύπτουν. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει μπροστά της συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τις οποίες οφείλει να προχωρήσει μέσα στους επόμενους 14 μήνες, παρουσιάζοντας παράλληλα και το σχέδιό της για την επόμενη μέρα. «Η χώρα μας έχει κάνει βήματα, έχει αποκτήσει μια διαφορετική εθνική αυτοπεποίθηση. Σημασία έχει ο κάθε πολίτης να το εισπράττει αυτό και να αισθάνεται ότι είναι μέρος αυτής της προσπάθειας», κατέληξε.