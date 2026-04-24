Κοντόπουλος:-Δεύτερο-πιο-επιτυχημένο-παγκοσμίως-το-ελληνικό-χρηματιστήριο

Οι προοπτικές της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και οι αδυναμίες, της Ελλάδας, τέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του 11 ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υποστήριξε ότι η ελληνική αγορά θεωρείται η δεύτερη πιο επιτυχημένη, τα τελευταία τέσσερα χρόνια παγκοσμίως. «Το αφήγημα έχει αλλάξει. Κι αυτό αποτυπώνεται στα δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας ότι «έχουμε 26 IPOs (Aρχικές Δημόσιες Προσφορές) τα τελευταία 10 χρόνια, όπως επίσης και ένα ισχυρό «pipeline» για φέτος. Οι εισηγμένες, την ίδια στιγμή, έχουν αντλήσει περισσότερα από 7,6 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια. Χρειαζόμαστε και αξίζουμε περισσότερα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε δύο σημαντικούς καταλύτες: την επιστροφή του Χρηματιστηρίου στις Αναπτυγμένες Αγορές, σημειώνοντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις και από τον τέταρτο οίκο, τον Stoxx, καθώς και την ενσωμάτωση της Αθήνας στην πλατφόρμα της Euronext, με χρονικό ορίζοντα για τη μετάβαση στο κοινό βιβλίο παραγγελιών τον Ιούνιο του 2027.

«Μέχρι πρότινος ήμασταν στον “παράδρομο” και τώρα είμαστε στον “κεντρικό δρόμο”», κατέληξε ο κ. Κοντόπουλος.

Ο κ. Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος Eurobank & Πρόεδρος, Steering Committee of Economic Analysis, Ελληνική Ένωσης Τραπεζών, Ελλάδα, παρατήρησε ότι παρά τη σημαντική σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στους δείκτες της παραγωγικότητας δεν είχαμε αντίστοιχη βελτίωση. Όπως τόνισε, γι’ αυτό ευθύνεται ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων, ο οποίος προς το παρόν δεν είναι σε θέση να ανακτήσει τις απώλειες της κρίσης. Έτσι, ο στόχος των επόμενων ετών είναι η περαιτέρω μεγέθυνση των επενδύσεων, η ισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο είναι ελλειμματικό, αλλά και ένα μίγμα εξειδικεύσεων, το οποίο θα καταστήσει τη χώρα πιο ελκυστική στις επενδύσεις.

«Πρέπει να διορθώσουμε τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα», επεσήμανε, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνθετη πρόκληση που απαιτεί σημαντική προσπάθεια. Τόνισε ακόμη ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη για το σύνολο της οικονομίας, αλλά συνεπάγονται και βραχυπρόθεσμο κόστος για συγκεκριμένες ομάδες, υπογραμμίζοντας πως η πρόοδος προϋποθέτει την επίτευξη ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης.

O κ. Νίκος Σαλακάς, Chief of Corporate Center & General Counsel, Alpha Bank, Ελλάδα, εστίασε στις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, καθώς αποτελούν το «κλειδί» προκειμένου να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών, όπως είπε.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε καλή οικονομική επίδοση, αλλά έχουμε επιστρέψει απλώς στα επίπεδα του 2008, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος έχει προχωρήσει και πρέπει να τον καλύψουμε. Για αυτό απαιτείται πρόοδος στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Παράλληλα, είναι σημαντικό η χώρα να διατηρηθεί σε τροχιά ανάπτυξης, κάτι που προϋποθέτει ανθεκτικές και ισχυρές τράπεζες», πρόσθεσε, ενώ υπογράμμισε ότι «γι’ αυτό χρειαζόμαστε πρόοδο στην ατζέντα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα τελευταία deals της Alpha Bank, η οποία μόνο φέτος έχει προχωρήσει σε τρεις εξαγορές, αλλά και στις μεγάλες χρηματοδοτήσεις της Alpha Bank, όπως αυτή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, οι οποίες συνεχίζουν να στηρίζουν την ελληνική οικονομία και τα σχέδια των επιχειρήσεων. Τέλος, ο κ. Σαλακάς υπογράμμισε τη σημασία να διατηρηθεί η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, κάτι για το οποίο θα απαιτηθούν ανθεκτικές και ισχυρές τράπεζες.

Ο κ. Βασίλης Πετίνης, Managing Partner RMS, Ελλάδα, εξήγησε ότι οι επενδυτές αναζητούν εταιρείες, όχι μόνο με γρήγορη ανάπτυξη, αλλά και με σταθερή και αξιόπιστη ανάπτυξη, η οποία υποστηρίζεται από τεχνολογία και ανθεκτικότητα. «Μια επιχείρηση θεωρείται, σήμερα, πλήρως ανταγωνιστική, όταν η ανάπτυξη είναι όχι μόνο υψηλή, αλλά και ποιοτική», σημείωσε. Στη συνέχεια, εστιάζοντας στον τομέα της ποιότητας, διευκρίνισε ότι, όταν μιλάμε για έσοδα, η ποιότητα σχετίζεται με τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, τα οποία δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία. «Μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, όχι απλή ανάπτυξη», πρόσθεσε. Ειδική αναφορά έκανε και στον παράγοντα της τεχνολογίας, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία δεν είναι ένα απλό αφήγημα. «Είναι το πώς οι εταιρείες τη χρησιμοποιούν ως μέρους του επιχειρηματικού τους μοντέλου», κατέληξε.

Ο κ. Aziz Francis, CEO και Ιδρυτής της Brook Lane Capital, επεσήμανε ότι η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός ανταγωνίζεται στα ίσα την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία κ.α. «Εστιάζουμε στη δυναμική της Ελλάδας, επειδή είναι στο επίκεντρο των παγκόσμιων trends». Η Ελλάδα, πρόσθεσε, έχει εκπληκτικά χαρακτηριστικά, «δεν είναι μόνο ο τουρισμός». Βρισκόμαστε σε μια χρονική περίοδο που οι επιχειρήσεις, συμπλήρωσε, πρόκειται να δουν μια εκπληκτική ευκαιρία για να μεγαλώσουν. Επεσήμανε, δε, ότι η Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική από τις υπόλοιπες χώρες, καθώς έχει μεγαλύτερο ποσοστό υπο-επενδυμένων assets. Ξεχωριστή μνεία έκανε στην Τεχνητή Νοημοσύνης, την οποία χαρακτήρισε ως καταλύτη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας. «Είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα ξεκλειδώσουμε αξία σε πολλά πράγματα», σχολίασε, δηλώνοντας «εξαιρετικά bullish» για την Ελλάδα.