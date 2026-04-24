Κώτσηρας:-«Με-μόνιμες-παρεμβάσεις-αυξάνουμε-το-διαθέσιμο-εισόδημα-των-πολιτών»

Στη σταθερή βελτίωση του εισοδήματος των πολιτών μέσω της μείωσης φόρων και στοχευμένων μέτρων στήριξης επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Πέμπτη 24 Απριλίου στην εκπομπή «Συνδέσεις» του τηλεοπτικού σταθμού «ERTNEWS» και στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε, καταρχάς, στα νέα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε προ ημερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο, σημειώνοντας ότι τα μέτρα αυτά είναι αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων που προκύπτουν κυρίως από την ανάπτυξη της οικονομίας και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθύμισε ότι την ίδια εποχή πέρυσι είχαν ανακοινωθεί παρεμβάσεις για τη στήριξη των ενοικιαστών και των χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίες πλέον διευρύνονται, ενώ παράλληλα, έρχεται ένα πακέτο μέτρων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και τη στήριξη των πολιτών που προσπαθούν να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Όπως επισήμανε, με μέτρα «στοχευμένα, μεθοδικά και οριοθετημένα δημοσιονομικά», «προκειμένου να διασφαλίσουμε το παρόν αλλά και το μέλλον», επιστρέφουμε κάθε χρόνο στην ελληνική κοινωνία σημαντικό κομμάτι της καλής πορείας της οικονομίας.

Ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης είναι τα μόνιμα μέτρα στήριξης, ενώ λαμβάνονται και έκτακτα μέτρα όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες. Ο ίδιος σημείωσε ότι η μόνιμη μείωση φορολογίας συνιστά «δομική πολιτική επιλογή» και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία εφαρμόζεται από τις αρχές του έτους, αυξάνοντας το εισόδημα των πολιτών, ιδίως των οικογενειών με παιδιά και των νέων.

Με αφορμή και τις χθεσινές δηλώσεις του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βάλντις Ντομπρόβσκις για την ισχυρή θέση της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε τη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η χώρα μας σε επίπεδο αξιοπιστίας, γεγονός, που, στις σημερινές δύσκολες διεθνείς συνθήκες συνιστά «παράγοντα ασφάλειας».

Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επανέλαβε ότι «είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία» τόσο «σε περιόδους κρίσεων όσο «και σε περιόδους ομαλότητας». «Κάναμε πολύ μεγάλο κόπο για να φτάσουμε εδώ», είπε και πρόσθεσε ότι το βασικό διακύβευμα για την Ελλάδα του 2030 είναι να συνεχίσει με σταθερά βήματα την πορεία προς την ανάπτυξη και την ασφάλεια.