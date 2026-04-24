Μητσοτάκης: Η Ευρώπη απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί μόνη της – Είμαστε στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν δέχθηκε επίθεση στο πλαίσιο της σύρραξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πρόκειται για μια εξέλιξη που «αποτέλεσε την πρώτη απτή απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπίζεται τα κράτη-μέλη της ακόμα και χωρίς την άμεση εμπλοκή τρίτων», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στη Λευκωσία το πρωί της Παρασκευής.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία του γεγονότος ότι η συνάντηση πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας. Υπογράμμισε ότι οι ηγέτες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, αλλά και της αμυντικής αλληλεγγύης εντός της Ένωσης.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Αθήνας για την ανάγκη ουσιαστικής ενεργοποίησης και αναβάθμισης του άρθρου 42(7) της Συνθήκης της ΕΕ, της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής που υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη να συνδράμουν ένα μέλος που δέχεται ένοπλη επίθεση.

«Το γεγονός ότι το θέμα βρίσκεται πλέον σταθερά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα σκοπεύει να αξιοποιήσει την προεδρία της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027 για να προωθήσει περαιτέρω αυτή τη συζήτηση.

«Στήριξη των πολιτών στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων»

Σε οικονομικό επίπεδο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Σύνοδος δίνει την ευκαιρία για μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αλλά και για την αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρατεταμένης αστάθειας που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Επισήμανε επίσης ότι η κυβέρνηση στηρίζει την ελληνική κοινωνία «πάντα στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων», επισημαίνοντας ότι η οικονομία κινείται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μειώνει το χρέος και παράγει πλεονάσματα που επιτρέπουν στοχευμένες παρεμβάσεις.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται από την ακρίβεια και την παρατεταμένη διεθνή αβεβαιότητα, όμως ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει και δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία. «Η σταθερότητα αυτή αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας», τόνισε.

Όλη η δήλωση του πρωθυπουργού:

Είναι πολύ σημαντικό ότι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγεται σε αυτή τη χρονική συγκυρία στην Κύπρο.

Είχαμε χθες την ευκαιρία να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο την έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, αλλά και την έννοια της ευρωπαϊκής αμυντικής αλληλεγγύης.

Η Ελλάδα και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν αυτή δέχθηκε επίθεση, στα πλαίσια της σύρραξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν.

Θα έλεγα ότι αυτή ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται.

Εδώ και αρκετό καιρό μιλώ για την ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική αναβάθμιση και ενεργοποίηση του άρθρου 42 παρ. 7 των ευρωπαϊκών συνθηκών, τη ρήτρα δηλαδή αμοιβαίας συνδρομής, η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν στο πλευρό οποιουδήποτε κράτους μέλους δεχθεί κάποια επίθεση.

Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει μπει πια για τα καλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σίγουρα η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία του 2ου εξαμήνου του 2027 έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση.

Έχουμε την ευκαιρία σήμερα, επίσης, να συζητήσουμε για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αλλά να κάνουμε και μια αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρατεταμένης σύρραξης στον Κόλπο.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, πάντα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Το γεγονός, όμως, ότι μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος μας, να κινούμαστε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να στηρίζουμε, στο μέτρο πάντα που μπορούμε, την ελληνική κοινωνία, είναι μια ένδειξη της υγείας της ελληνικής οικονομίας.

Ξέρω πολύ καλά ότι οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται. Δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα αυτής της οικονομικής σύρραξης.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς, σε καμία περίπτωση, να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας.

