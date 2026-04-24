Μικτές-τάσεις-στις-ασιατικές-αγορές-λόγω-της-εντεινόμενης-γεωπολιτικής-αβεβαιότητας

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού έκλεισαν με μικτές τάσεις σήμερα (24/4), καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, παρά την τρίμηνη παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να επεκτείνουν την εκεχειρία τους κατά τρεις εβδομάδες, έπειτα από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως δήλωσε χθες, Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η συνάντηση πήγε πολύ καλά!» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανακοινώνοντας την παράταση της προσωρινής ανακωχής.

Η προσωρινή εκεχειρία, που αρχικά επρόκειτο να λήξει έπειτα από 10 ημέρες, δίνει πλέον περισσότερο χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειες, ενώ η Ουάσινγκτον δεσμεύτηκε επίσης να συνεργαστεί με το Λίβανο για την ενίσχυση της άμυνάς του απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,91% ολοκληρώνοντας τελικά τη συνεδρίαση στις 59,680.00 μονάδες, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,30%. Ο δομικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε για πρώτη φορά σε πέντε μήνες, φτάνοντας το 1,8% το Μάρτιο, με τον πόλεμο στο Ιράν να εντείνει τις ανησυχίες για την ενέργεια.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, ο δείκτης πληθωρισμού -που εξαιρεί τις τιμές των νωπών τροφίμων- κινήθηκε στο επίπεδο που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters (1,8%) και ήταν υψηλότερος από το 1,6% του Φεβρουαρίου.

Στη Νότια Κορέα τώρα, ο δείκτης Kospi παράμεινε αμετάβλητος κινούμενος στις 6,475.63 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,17% στις 25,954.50 μονάδες. Στον αντίποδα, ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,33% στις 4,079.90 μονάδες.

Τέλος, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε μικρές απώλειες 0,08% στις 8,786.50 μονάδες.