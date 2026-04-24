Νέο-ρεκόρ-για-τη-μετοχή-της-tsmc-λόγω-αλλαγής-κανόνων-στις-επενδύσεις-στην-Ταϊβάν

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφαλώνει την Παρασκευή ο τίτλος της TSMC αφού η ρυθμιστική αρχή της Ταϊβάν σχεδιάζει χαλάρωση των περιορισμών για τις επενδύσεις των κεφαλαίων σε μεμονωμένες μετοχές.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, τα εγχώρια μετοχικά κεφάλαια και τα ενεργά ETF που επικεντρώνονται αποκλειστικά σε μετοχές της Ταϊβάν θα επιτρέπεται να κατανείμουν έως και 25% του ενεργητικού τους σε οποιαδήποτε εισηγμένη με συντελεστή στάθμισης άνω του 10% στο Χρηματιστήριο του νησιού.

Η προηγούμενη συνθήκη είχε περιορίσει τις κατανομές των διαχειριστών κεφαλαίων σε μία μόνο εταιρεία στο 10% της καθαρής αξίας ενεργητικού του χαρτοφυλακίου τους.

Η TSMC την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε αύξηση 58% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, καθώς η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί στα ύψη τη ζήτηση για τσιπ.

Τα καθαρά κέρδη της TSMC, ύψους 572,48 δισ. δολαρίων Ταϊβάν για το τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο, αντιπροσώπευαν ένα τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο με ρεκόρ κερδών.

Είναι η πιο πολύτιμη εταιρεία τεχνολογίας της Ασίας και παράγει ημιαγωγούς που χρησιμοποιούνται σε διάφορες συσκευές, από gadgets έως data centers μεγάλης κλίμακας.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο συνεχίζει να δέχεται ισχυρή ζήτηση για τσιπ από μεγάλους παίκτες όπως η Apple, ενώ παράλληλα επωφελείται από την ταχεία επέκταση της ΑΙ, κατασκευάζοντας προηγμένους επεξεργαστές σχεδιασμένους από εταιρείες όπως η Nvidia – που είναι πλέον ο μεγαλύτερος πελάτης της.