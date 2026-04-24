Οι-ΗΠΑ-παγώνουν-κρυπτονομίσματα-344-εκατ.-δολαρίων-που-συνδέονται-με-το-Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάγωσαν κρυπτονομίσματα αξίας 344 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω διασυνδέσεών τους με το Ιράν, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Οικονομικών «θα συνεχίσει να αποδυναμώνει συστηματικά την ικανότητα της Τεχεράνης να δημιουργεί, να μεταφέρει και να επαναπατρίζει κεφάλαια», δεσμεύτηκε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πρόσθεσε ότι η υπηρεσία του επέβαλε κυρώσεις σε «πολλαπλά ψηφιακά πορτοφόλια που συνδέονται με το Ιράν», γεγονός που οδήγησε στο πάγωμα των κεφαλαίων.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζαρεντ Κουσνερ αναμένεται να μεταβούν τις επόμενες ώρες στο Πακιστάν για νέο γύρο συνομιλιών με το Iran με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον στοχεύει τόσο σε παραδοσιακές μεθόδους παράκαμψης κυρώσεων, όπως εταιρείες-βιτρίνες, όσο και σε νεότερες τεχνολογίες, όπως τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε ενεργό διάλογο με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών ανταλλαγής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.