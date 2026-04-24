Παπαγαρυφάλλου-(alpha-bank):-Οι-6-πυλώνες-ανάπτυξης-του-νέου-παραγωγικού-μοντέλου

Τον κομβικό ρόλο των τραπεζών στη διαμόρφωση ενός νέου, πιο εξωστρεφούς και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την ελληνική οικονομία, καθώς και τις δομικές αλλαγές που απαιτούνται στο επιχειρείν και τους θεσμούς της χώρας, ανέδειξε ο Deputy CEO της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, στο panel «Pillars of Transformation» του Delphi Economic Forum XI.

Για να επιτευχθεί η βαθιά αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν αρκεί η βελτίωση δεικτών, αλλά «απαιτείται οι τράπεζες να αναλάβουν ενεργό ρόλο, καθώς βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στο οποίο είναι πλέον επιτακτική η συζήτηση για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας.

Οι τράπεζες δεν είναι παθητικοί διαμεσολαβητές.

Είμαστε ενεργοί αρχιτέκτονες του παραγωγικού μοντέλου», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «κάθε πιστωτική απόφαση που παίρνουμε είναι και μία ψήφος για το πώς θα μοιάζει η ελληνική οικονομία το 2035».

Σημείωσε επίσης, ότι ο ρόλος των τραπεζών καθίσταται κομβικός για τη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου στους ακόλουθους τους τέσσερις κρίσιμους τομείς:

«Πρώτον, στην εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών, καθώς οι επενδύσεις της επόμενης γενιάς δεν μπορούν να χωρέσουν αποκλειστικά στους τραπεζικούς ισολογισμούς. Δεύτερον, στην πράσινη μετάβαση, που για την Ελλάδα συνιστά ταυτόχρονα αναγκαιότητα και στρατηγική ευκαιρία.

Ειδικά η Alpha Bank έχει δεσμευτεί σε €3,8 δισ. βιώσιμων χρηματοδοτήσεων για την περίοδο 2025-2027.

Το τρίτο σημείο είναι η εξωστρέφεια και ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, με πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής, εξαγορών και κεφαλαιαγορών, προοπτική που εξυπηρετεί η στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με τη UniCredit.

Τέταρτον, στη συμβουλευτική υποστήριξη των ΜμΕ, ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σχεδίων και η δυνατότητα μεγέθυνσης».

Αλλαγή επιχειρηματικής και διοικητικής κουλτούρας

Όμως, πέραν από τον ρόλο των τραπεζών, προς την ίδια κατεύθυνση πρέπει να συντελεστούν δομικές αλλαγές, τόσο στο ελληνικό επιχειρείν όσο και στους θεσμούς της χώρας.

Όπως είπε o Deputy CEO της Alpha Bank, «από την πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης, το σημαντικότερο είναι η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση μίας υπόθεσης στα δικαστήρια είναι από τους υψηλότερους στην ΕΕ, με αποτέλεσμα το κόστος να παραμένει διαρθρωτικά υψηλό.

Έτσι λοιπόν, σήμερα που η οικονομία διανύει πορεία σταθερής ανάκαμψης, δεν μπορούμε να υπονομεύουμε τη μελλοντική μας ανάπτυξη, επειδή στερούμε από τους επενδυτές τη βεβαιότητα ότι μία σύμβαση θα εκτελείται σε εύλογο χρόνο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο σήμερα δεν είναι νέοι νόμοι αλλά η ταχύτητα και η πειθαρχία στην υλοποίηση.

«Η Ελλάδα έχει καλούς νόμους στα χαρτιά, για τα κίνητρα καινοτομίας, το πλαίσιο RRF, τον οδικό χάρτη μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης. Αυτό που λείπει είναι η ταχύτητα και η πειθαρχία υλοποίησης. Είμαστε χώρα που νομοθετεί καλά και εκτελεί αργά. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί», τόνισε.

Οι 4+1 κομβικοί τομείς για την επόμενη δεκαετία

Στο πλαίσιο επαναπροσδιορισμού του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, η επόμενη δεκαετία είναι κρίσιμη, και οφείλουμε, σύμφωνα με τον κ. Παπαγαρυφάλλου, να εστιάσουμε πρωτίστως στη βελτίωση των θεσμών και της δικαιοσύνης.

«Τα πάντα – ενέργεια, καινοτομία, μέγεθος επιχειρήσεων και επενδύσεων – εξαρτώνται από ένα προβλέψιμο νομοθετικό και κανονιστικό περιβάλλον. Χωρίς αυτό, όλα οικοδομούνται σε άμμο», ανέφερε.

Παράλληλα, διέκρινε ακόμα τέσσερις τομείς οι οποίοι πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά προκειμένου να ενισχυθεί το επενδυτικό προφίλ της χώρας:

«Πρώτον, στην ενέργεια, σημαντική είναι η αναβάθμιση δικτύων και υποδομών αποθήκευσης για να γίνουμε περιφερειακός εξαγωγέας καθαρής ενέργειας, να προσελκύσουμε επενδύσεις και να έχουμε ανταγωνιστικό κόστος για ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Δεύτερον, οι κεφαλαιαγορές και συγκεκριμένα η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για να κινητοποιήσουμε αποταμιεύσεις νοικοκυριών σε μακροπρόθεσμες παραγωγικές επενδύσεις. Για να πραγματοποιηθεί επιτυχώς, θα πρέπει να αναπτύξουμε εργαλεία, όπως ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης και οι τιτλοποιήσεις, αλλιώς η ευκαιρία μπορεί να γίνει απειλή.

Τρίτον, στην καινοτομία, μέσω απλοποίησης κινήτρων που έχουν ήδη δοθεί, διασύνδεσης ακαδημαϊκής έρευνας με εμπορικές εφαρμογές και πατέντες, και διεύρυνση χρήσης τεχνολογιών και ΑΙ για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Τέταρτον, απαιτείται η δημιουργία μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεων με σωστά κίνητρα συγχωνεύσεων, στοχευμένη κατανομή πόρων για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων, αναβάθμιση εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνεια για την πρόσβαση σε κεφάλαια και τέλος, επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό», εξήγησε ο Deputy CEO της Alpha Bank.