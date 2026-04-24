Παπαθανάσης: Πρώτη στην ΕΕ σε εκταμιεύσεις η Ελλάδα – Ούτε 1 ευρώ χαμένο από Ταμείο Ανάκαμψης

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πρωτοποριακή θέση, και είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ στις εκταμιεύσεις» και ότι έχει ήδη επιτύχει την εξασφάλιση της 7ης δόσης ύψους 1,2 δισ. ευρώ

Η πορεία απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πρωτοποριακή θέση, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ στις εκταμιεύσεις» και ότι έχει ήδη επιτύχει την εκταμίευση της 7ης δόσης ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχωρά σταθερά στις μεταρρυθμίσεις και «τις πρώτες μέρες του Μαΐου θα ολοκληρώσουμε την υποβολή του 8ου αιτήματος», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «η Ελλάδα θα είναι παράδειγμα για όλες τις χώρες και δεν θα χάσουμε ευρώ».

Σημείωσε ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών έχει ήδη ωφεληθεί από τα δάνεια και τις επιδοτήσεις του Ταμείου, ενώ υπογράμμισε ότι για την περίοδο 2026-2030 η χώρα θα διαθέτει «υπερδιπλάσιο πρόγραμμα ανάπτυξης».

Αναφερόμενος στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, επεσήμανε ότι έχουν ήδη ανακατευθυνθεί 2,1 δισ. ευρώ, με αναμενόμενο όφελος άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ πρόσθεσε ότι «μένουν 7 δισ. να τρέξουν έως το 2030» και ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για νέα χρηματοδότηση ύψους 49,5 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, τονίζοντας ότι «όταν ξεκίνησε το Ταμείο υπήρχε ερωτηματικό αν η Ελλάδα μπορεί να απορροφήσει τα χρήματα». Όπως σημείωσε, ο στόχος ήταν η ανακαίνιση 80 νοσοκομείων, ωστόσο «θα φτάσουμε στα 100», προσθέτοντας ότι «θα πετύχουμε υψηλότερους στόχους».

Τόνισε ακόμη ότι πέρα από τις υποδομές, υλοποιούνται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, όπως το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και η ψηφιοποίηση της Υγείας, κάνοντας λόγο για «πραγματικές αλλαγές».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε το έργο που υλοποιείται «τιτάνιο», επισημαίνοντας ότι μέσω του υπουργείου διαχειρίζονται πόροι ύψους 3,4 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης με τον ψηφιακό φάκελο δικογραφίας σηματοδοτεί «μια καινούργια μέρα», ενώ αναφέρθηκε και σε στρατηγικές επενδύσεις, όπως το πρόγραμμα μικροδορυφόρων ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι στο Λαύριο θα λειτουργήσει το σύστημα «Δαίδαλος» μέσω του Pharos, προσφέροντας δωρεάν υποδομές AI, ενώ υπογράμμισε και τη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, παρουσίασε συγκεκριμένα έργα, όπως τον οδικό άξονα Ε65, που θα δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία «Ντάνιελ», όπου «600 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης». Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, τονίζοντας ότι τα έργα αυτά «βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών» και δημιουργούν πιο ανθεκτικές υποδομές.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Michael Sket, Deputy Head of Unit, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο, σημειώνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί το 53% των οροσήμων και έχει εκταμιευθεί το 68,5% των πόρων.

Όπως ανέφερε, «αυτό είναι ένα επίτευγμα», ωστόσο προειδοποίησε ότι απομένει το 47% των στόχων, δηλαδή περίπου 178 ορόσημα και μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις αυστηρές προθεσμίες του καλοκαιριού. Τόνισε ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι, απαιτώντας «επιπλέον προσπάθεια», εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να ολοκληρώσει επιτυχώς τα επόμενα αιτήματα πληρωμής.

Στο πάνελ που ακολούθησε, η Γενική Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εύη Δραμαλιώτη, έδωσε έμφαση στον ρόλο των μεταρρυθμίσεων, σημειώνοντας ότι «οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικό σκέλος του προγράμματος», υπογραμμίζοντας ότι το ελληνικό σχέδιο ήταν εξαρχής «εμπροσθοβαρές, να προχωρήσουν πρώτα οι μεταρρυθμίσεις». Όπως ανέφερε, η Ελλάδα τηρεί απαρέγκλιτα το χρονοδιάγραμμα, καθώς «δεσμευτήκαμε να υποβάλλουμε 2 αιτήματα τον χρόνο και το κάνουμε ακριβώς στους χρόνους που έχουμε δεσμευτεί».

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, περιέγραψε την ένταση της προσπάθειας: «είμαστε τώρα στο τελευταίο μίλι ενός μαραθωνίου που τον κάναμε σε ρυθμό σπριντ», τονίζοντας ότι η φιλοσοφία του προγράμματος παραμένει εμπροσθοβαρής, με σαφή ορόσημα ολοκλήρωσης.

Ο Ιωάννης Καλτσάς, Head of Investments for Greece and Cyprus στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανέδειξε τη σημασία της θεσμικής συνέχειας: «είναι βασικό να παραμείνουν οι δομές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί», επισημαίνοντας ότι «ποτέ στο παρελθόν δεν έφτασαν τόσα πολλά χρήματα στην Ελλάδα».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Χάρης Λαμπρόπουλος, περιέγραψε το καινοτόμο μοντέλο: «λειτουργήσαμε ως πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων από δανειακό σκέλος του Ταμείου», εξηγώντας ότι το σχήμα συνδυάζει «600 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και 700 εκατ. από ιδιωτικούς πόρους», δημιουργώντας κεφάλαια ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Από την τραπεζική πλευρά, ο Πάνος Λυμπερόπουλος General Manager, Head of Large Corporate, Loan Syndications and Development Programs της Eurobank, χαρακτήρισε το δανειακό σκέλος «μεγάλη καινοτομία» και «πολύ επιτυχημένη προσπάθεια», παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για τη λειτουργία του μοντέλου.

Αντίστοιχα, ο Θεόδωρος Τζούρος από την Τράπεζα Πειραιώς το χαρακτήρισε «το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα ενίσχυσης ελληνικών εταιρειών που έχει γίνει στην ιστορία της Ελλάδας».

Στο κοινωνικό αποτύπωμα του Ταμείου στάθηκε η CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου, αναφέροντας ότι με το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ 22.000 οικογένειες έχουν αγοράσει σπίτι», με συνολικές εγκρίσεις που «έχουν ξεπεράσει τα 1,6 δισ. ευρώ».

Τέλος, ο Παναγιώτης Πρόντζας, Partner and Head Strategy and Investments τη Grant Thornton υπογράμμισε τη μακροοικονομική διάσταση, χαρακτηρίζοντας το Ταμείο «πραγματικό επιταχυντή για την ελληνική οικονομία», σημειώνοντας ότι «η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων μόνο από το δανειακό σκέλος ξεπερνά τα 3 με 3,5 δισεκατομμύρια», ενώ συνολικά «έδωσε μία ώθηση τουλάχιστον 25% στις ιδιωτικές επενδύσεις».