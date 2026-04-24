ΠΑΣΟΚ:-Στο-φουλ-οι-μηχανές-για-την-Κεντρική-Επιτροπή-της-Κυριακής

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται για την Κεντρική Επιτροπή της Κυριακής που θα εκλέξει τον νέο Γραμματέα και το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Στόχος της ηγεσίας είναι ένα ενωτικό Πολιτικό Συμβούλιο και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκης είναι σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τα στρατόπεδα που διαμόρφωσε το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ προκείμενου ο Πρόεδρος από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής να προτείνει ένα συνθετικό ψηφοδέλτιο και τα 23 πρόσωπα που θα επιλέξει να αποτυπώνουν την νέα ανθρωπογεωγραφία του κόμματος.

Από την “Προεδρική φρουρά” στο Πολιτικό Συμβούλιο αναμένεται να συμμετάσχουν τόσο ο Κώστας Τσουκαλάς- με το όνομα του να φιγουράρει και ως πιθανός υποψήφιος για την θέση του Γραμματέα, μια θέση που θα κλειδώσει τις επόμενες ώρες- αλλά και οι Λευτέρης Καρχιμάκης που βγήκε πρώτος σε σταυρούς, ο Θανάσης Γλαβίνας, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, η Μαρία Δαφέρμου κ.α

Από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη ο οποίος αναμένεται να λάβει μια θέση στο Πολιτικό Συμβούλιο, μια θέση στο Ανώτατο όργανο του κόμματος διεκδικούν η Τόνια Αντωνίου, ο Φίλλιπος Σαχινίδης, ο Βασίλης Κεγκέρογλου και ο Μιχάλης Τζελέπης

Από το στρατόπεδο Γερουλάνου που επιμένουν στην σύνθεση και ζητούν ένα μαχητικό Πολιτικό Συμβούλιο με κύρος εκτός από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν μια θέση να λάβουν η Έφη Χαλάτση και ο Ευριβιάδης Ελευθεριάδης. Βέβαια θεωρείται και η παρουσία της Άννας Διαμαντοπούλου αλλά και του Χάρη Δούκα.

Στο Πολιτικό Συμβούλιο αναμένεται να βρίσκεται και ο Μιχάλης Κατρινής. Με δεδομένο ότι στο Ανώτατο όργανο των 23 μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι πέντε βουλευτές, παίζουν και τα ονόματα του Παύλου Χρηστίδη και της Μιλένας Αποστολάκη.

Ο γρίφος με τον Γραμματέα

Και ενώ όλα δείχνουν ότι η επιλογή του Κώστα Τσουκαλά θα σηματοδοτήσει το μήνυμα της ενότητας της παράταξης, το κενό που θα δημιουργηθεί στην θέση του Εκπροσώπου Τύπου φαίνεται να δημιουργεί δεύτερες σκέψεις με τον Πρόεδρο να κρατά επτασφράγιστο το μυστικό για την τελική του πρόταση για τον Γραμματέα –μέχρι αυτή την ώρα- ακόμα και από τους πιο στενούς του συνεργάτες και διάφορα ονόματα να έρχονται και να φεύγουν από το τραπέζι. Ο βαθμός δυσκολίας για την επιλογή Γραμματέα αυξάνεται και από το γεγονός ότι στο τελευταίο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε στο καταστατικό το ασυμβίβαστο γραμματέα και εκλογής με σταυρό στις εθνικές κάλπες.

Την Κυριακή θα στηθούν τρείς κάλπες αφού τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα κληθούν να αποφασίσουν για την θέση του Γραμματέα, για το Πολιτικό Συμβούλιο και για την εκλογή της ΕΔΕΚΑΠ, της επιτροπής καταστατικού του ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η στήριξη της Συμφωνίας των Πρεσπών – την οποία το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε το 2019 – στην οποία επέμεινε για δεύτερη ημέρα ο Χάρης Δούκας από το Φόρουμ των Δελφών.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δε νομίζω ότι πια κάνεις μετά από 10 χρόνια στο δικό μας χώρο βάζει θέμα για αυτήν τη συμφωνία πως πρέπει να προχωρήσει και πόσο σημαντική είναι.» ανέφερε ο Δήμαρχος της Αθήνας.

Για προσωπική του άποψη έκαναν λόγο βουλευτές του κόμματος παίρνοντας αποστάσεις από τον Δήμαρχο.

«Άκουσα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δούκας έχω διαφορετική άποψη, θεωρώ ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία η οποία είχε τεράστια θέματα και αυτά είναι θέματα τα οποία ακόμα και σήμερα δεν έχουν επιλυθεί. Είναι δικαίωμα του κυρίου Δούκα να εκφράσει την άποψή του» ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης στον ΣΚΑΙ.

«Στο συγκεκριμένο θέμα το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί και νομίζω έχει τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή, δεν έχει αλλάξει την άποψη του το κόμμα. Έχει μια προσωπική άποψη στο θέμα αυτό αλλά αυτό δεν επηρεάζει την άποψη του ΠΑΣΟΚ και τη θέση του ΠΑΣΟΚ.» τόνισε ο Μιχάλης Κατρίνης στο MEGA.

Ο Αλέξης Τσίπρας κληθείς να σχολιάσει τη στάση του Χάρη Δούκα, μετά τους ψιθύρους για μια πρώτη προσέγγιση με τον

Δήμαρχο της Αθήνας, χαρακτήρισε καλοδεχούμενη την τοποθέτησή του.

“Κάθε σύμπνοια και κάθε προσέγγιση είναι καλοδεχούμενη” σημείωσε ο Πρώην Πρωθυπουργός από τους Δελφούς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.