Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, April 24
    Πλαφόν-στα-καύσιμα:-Έλεγχοι-σε-όλη-την-Ελλάδα-–-Τα-πρόστιμα
    Πλαφόν στα καύσιμα: Έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα – Τα πρόστιμα

    Πλαφόν στα καύσιμα: Έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα – Τα πρόστιμα

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    «Η Αρχή πραγματοποιεί συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια και δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας».

    Συντονισμένες επιχειρήσεις ελέγχων τις τελευταίες 3 εβδομάδες σε Κρήτη, Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων για την τήρηση του πλαφόν στα καύσιμα πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και διαπίστωσε υπερβάσεις του ανώτατου ορίου τιμών τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο diesel.

    Οι παραβάσεις εντοπίστηκαν σε 3 πρατήρια στην Αιτωλοακαρνανία, 6 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μη καταχώριση στοιχείων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, κατά παράβαση των σχετικών υποχρεώσεων. Για τις παραβάσεις αυτές θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα και στα 9 πρατήρια, συνολικού ύψους 54.000 ευρώ, όπως τονίζεται.

    «Η Αρχή πραγματοποιεί συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια και δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας» καταλήγει η ανακοίνωση.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.