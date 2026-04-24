Ρυθμιστικός-παράγοντας-των-αγορών-οι-εξελίξεις-στη-Μέση-Ανατολή

Η αγορά μπαίνει στη σημερινή συνεδρίαση με επιφυλακτικό διεθνές υπόβαθρο, καθώς η Wall Street έκλεισε με απώλειες και η Ευρώπη κινήθηκε μεικτά, με τη Μέση Ανατολή και την άνοδο της ενέργειας να παραμένουν οι βασικοί παράγοντες νευρικότητας.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η εικόνα επιβεβαιώνει ότι, όσο οι επαφές ΗΠΑ–Ιράν παραμένουν σε τέλμα και το Ορμούζ παραμένει πηγή αβεβαιότητας, η αγορά δύσκολα περνά σε καθαρό risk-on. Το βασικό σενάριο παραμένει stock picking, χαμηλός τζίρος και αυξημένη προσοχή στο ρίσκο.

Σημεία παρακολούθησης

• ΔΕΗ: ΑΜΚ €4 δισ. για στήριξη πλάνου €24 δισ. (ΑΠΕ, διεθνής επέκταση & Data Center), με διάθεση νέων μετοχών χωρίς δικαίωμα προτίμησης αλλά μηχανισμό κατανομής για υφιστάμενους μετόχους, περιορίζοντας την απομείωση συμμετοχής. Μη δεσμευτική πρόθεση συμμετοχής από την CVC Capital Partners έως €1,2 δισ. στην ΑΜΚ, με το fund να κατέχει ήδη ~10,34%, ενισχύοντας την επενδυτική ορατότητα της συναλλαγής.

•ΑΔΜΗΕ Επιβεβαίωση ανοδικής τάσης με επαναφορά πάνω από βασικούς κινητούς και κρίσιμο trigger τη διατήρηση της ζώνης 3,00, ενώ διάσπαση των 3,15 ανοίγει χώρο για συνέχιση.

•ΕΥΔΑΠ: Δυνατή διάσπαση της ζώνης €9,80–10,00 με αυξημένο όγκο, ευθυγραμμισμένη με το πρόσφατο positioning της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που μετατρέπει πλέον τα €10 σε κρίσιμο επίπεδο στήριξης, ενόψει αποτελεσμάτων στις 30/04.

• Τράπεζες: Συνέχισαν να μονοπωλούν τον τζίρο, με συναλλαγές €106,8 εκατ. στους τέσσερις συστημικούς τίτλους, δηλαδή πάνω από το 53% της συνεδρίασης. Η Πειραιώς έκλεισε ανοδικά, η ΕΤΕ οριακά αρνητικά, η Alpha πιέστηκε και η Eurobank έμεινε αμετάβλητη.

• Austriacard: έντονη κίνηση (+7,88%) με την αγορά να “βλέπει” πιθανό εταιρικό story, χωρίς μέχρι στιγμής επιβεβαίωση.

• S&P Global Ratings: σήμερα ανακοινώνει την ετυμηγορία για το ελληνικό αξιόχρεο, που βρίσκεται σήμερα στο BBB- με σταθερή προοπτική.

Διεθνές περιβάλλον

Η Wall Street έκλεισε χαμηλότερα, , καθώς οι πιέσεις στον κλάδο software και η άνοδος του πετρελαίου επιβάρυναν το κλίμα.

Στην Ευρώπη, οι αγορές έκλεισαν μεικτά.

Η ενέργεια παραμένει βασικός κίνδυνος. Το Brent κινείται πάνω από τα $106/βαρέλι, WTI προς τα $96/βαρέλι TTF: κινείται προς τα €44–45/MWh, λόγω φόβων για παρατεταμένες διαταραχές στις ροές LNG.

Ομόλογα 10ετούς:

• ΗΠΑ: ~4,33%

• Γερμανία: ~3,00%

• Γαλλία: ~3,66%

• Ελλάδα: ~3,77%

Το ευρώ υποχώρησε κάτω από το 1,17 δολάριο, ενώ ο χρυσός κινήθηκε κάτω από τα $4.700–4.745/oz και το ασήμι προς τα $75–76/oz, με τις αγορές να τιμολογούν αυξημένο πληθωριστικό ρίσκο από την ενέργεια.

Το βασικό θέμα παραμένει η Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να βρίσκονται σε αντιπαράθεση γύρω από το Στενό του Ορμούζ, με κατασχέσεις πλοίων, ναυτικό αποκλεισμό και απουσία ουσιαστικής προόδου στις συνομιλίες. Αυτό κρατά ενεργό το risk premium σε ενέργεια, ομόλογα και μετοχές.