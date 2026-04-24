Σάντσεθ:-Η-ΕΕ-πρέπει-να-φορολογήσει-τα-υπερκέρδη-των-εταιρειών-ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας για να χρηματοδοτήσει την προστασία εταιρειών και ιδιωτών από τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, καθώς οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο, ο Σάντσεθ πρόσθεσε ότι η Ισπανία έχει επίσης προτείνει ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερωτήσεις Ισπανών δημοσιογράφων κατά την έναρξη της συνόδου, ο Ισπανός πρωθυπουργός απέρριψε πληροφορίες του Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ, σε αντίποινα για την αντίθεσή του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

«Η Ισπανία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος στους κόλπους του ΝΑΤΟ και εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι της Συμμαχίας», δήλωσε στα αγγλικά απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη της άτυπης συνόδου κορυφής, προσθέτοντας: «Συνεπώς, καμιά ανησυχία». «Δεν εργαζόμαστε με βάση e-mails, εργαζόμαστε με βάση επίσημα έγγραφα και τις θέσεις που διατυπώνονται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους.

«Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης είναι καθαρή: απόλυτη συνεργασία με τους συμμάχους μας, όμως πάντα στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας», συνέχισε. Η ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει αντιταχθεί στον πόλεμο που από τα τέλη Φεβρουαρίου διεξάγεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Αυτή η σταθερή θέση έχει εκνευρίσει πολύ τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τη Μαδρίτη ότι αρνήθηκε να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις στην Ανδαλουσία για να διεξάγουν αεροπορικές επιθέσεις, φθάνοντας μέχρι να απειλήσει «να σταματήσει κάθε εμπόριο» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Εδώ και μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί επίσης την Ισπανία ότι δεν έχει αυξήσει στο 5% του ΑΕΠ τις στρατιωτικές δαπάνες της, όπως προβλέπεται από το νέο στόχο του ΝΑΤΟ που προωθείται από την Ουάσινγκτον.

