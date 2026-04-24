Στην Αθήνα ο Μακρόν – Live η συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Παπαχελά από τη Ρωμαϊκή Αγορά

Τους στενούς δεσμούς, σε όλα τα επίπεδα, ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία επιβεβαιώνει η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Ο Γάλλος πρόεδρος αφίχθη στην Ελλάδα την Παρασκευή το απόγευμα, προκειμένου να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συμφωνίας για επέκταση της αμυντικής συνεργασίας των δύο κρατών.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον διευθυντή της Καθημερινής Αλέξη Παπαχελά για το μέλλον της Ευρώπης, με φόντο το εκπλητικό σκηνικό της Ρωμαϊκής Αγοράς στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε το στίγμα της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας, λέγοντας ότι αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας, «η Γαλλία θα είναι εκεί».

Παρακολουθείστε βίντεο από τη συζήτηση στη Ρωμαϊκή Αγορά:

Μητσοτάκης: «Υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ τα επόμενα χρόνια»

Οι προκλήσεις αυτές αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη. Η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική. Πρέπει να δώσουμε ουσία στη στρατηγική αυτονομία. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι προπύργια αυτής της προσπάθειας είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που έχει με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών. Σημείωσε ότι ίσως να είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας. Επίσης είπε ότι πρέπει να πείσουμε άλλους εταίρους στην ΕΕ ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκά χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας. «Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ» υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για την πιθανή απειλή της ελληνικής κυριαρχίας, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι «θα είμαστε εδώ».

Δείπνο με πάνω από 100 άτομα στο Προεδρικό Μέγαρο

Μετά τη συζήτηση στη Ρωμαϊκή Αγορά για το μέλλον της Ευρώπης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά, το προγραμμα του Γάλλου προέδρου περιλαμβάνει δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 100 υπουργών, πολιτικών, επιχειρηματιών και παραγόντων.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που θα παραβρεθούν στο δείπνο προς τιμήν του Γάλλου προέδρου στο Προεδρικό Μέγαρο, εκτός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκος Δένδιας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Λίνα Μενδώνη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», συνάντηση στις 11:30 του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν, την υπογραφή των συμφωνιών και ακολούθως δηλώσεις των δύο ηγετών.

Στις 4 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο».

