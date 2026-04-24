    Συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον αντιπρόεδρο και ΥΠΕΞ της Σερβίας

    Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εσωτερικών της Σερβίας, Ivica Dacic, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο ΥΠΕΘΑ.

    Σε σχετική ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, αναφέρει ο κ. Δένδιας: «Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα, υποδέχθηκα σήμερα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας @IvicaDacic_SPS, με τον οποίο μας συνδέει μακρόχρονη φιλία».

    — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 24, 2026

    — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 24, 2026

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

